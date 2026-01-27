Os cookies nos ajudam a administrar este site. Ao usar nosso site, você concorda com nosso uso de cookies. Leia Mais or Aceitar.

BBB 26: veja quem saiu hoje, 27, e a porcentagem do eliminado

BBB 26: quem saiu hoje (27/01)? Veja eliminado e porcentagem

O segundo eliminado do BBB 26 foi anunciado nesta terça, 21.Veja quem o público escolheu entre Brígido, Leandro e Matheus
Autor Júlia Honorato
Autor
Júlia Honorato Autor
Ver perfil do autor
Tipo Notícia

O Big Brother Brasil 2026 (BBB 26) teve o segundo eliminado da edição revelado na noite desta terça-feira, 27. Após uma votação acirrada, Matheus deixa o reality com 79,48% de rejeição do público. 

Na disputa entre Pipocas, esteve na berlinda com Leandro e Brígido. A primeira eliminação do BBB 26 foi a de Aline Riscado, na última terça, 20.

Confira as porcentagens de votos do eliminado da noite e como foi a indicação ao Paredão.

Leia mais

BBB 26: quem saiu hoje (27/01) e foi eliminado do reality?

Desde domingo, 25, com a definição da berlinda, o público votou em quem desejasse que fosse eliminado do programa pelo Gshow.

Antes da revelação do segundo eliminado da edição, Matheus e Leandro estavam na disputa acirrada pela permanência na casa, como apontavam enquetes online. Brígido se manteve distante da elliminação.

Confira abaixo como foi a porcentagem de cada participante:

  • Matheus: 79,48%
  • Leandro: 15,55%
  • Brígido: 4,97%

Leia mais

Como foi formado o segundo Paredão do BBB 26?

A formação do Paredão começou quando Leandro foi indicado por Alberto Cowboy e Brígido pela dinâmica das Caixas-Surpresas, na sexta-feira, 23. 

Em sequência, Matheus foi selecionado pelo Líder da semana, Babu, para disputar a permanência. Segundo o veterano, a escolha foi por uma "tendência da casa", que mostrava a reprovação do Pipoca pelo elenco com o Queridômetro e os constantes conflitos nas dinâmicas do jogo.

Fechando o trio, Brígido foi o terceiro escolhido. O emparedado recebeu seis votos dos brothers sisters, compondo a maioria para compor o Paredão.

Os nomes se mantiveram intactos nos últimos dias por não ter a dinâmica do Bate-Volta, que permite que um dos indicados à berlinda possa se salvar da eliminação.

Leia mais

Conheça os participantes do BBB 26, separados por grupos

A 26ª edição do BBB é a primeira com três grupos de participantes. No início, o reality show recebia apenas competidores anônimos. A partir de 2020, criou-se o Camarote, com famosos.

Neste ano, surgiram os veteranos, com ex-BBBs. Entraram também quatro participantes do Quarto Branco, após mais de 120 horas de resistência

Veja quem está na casa do BBB 26:

Participantes do Pipoca

Participantes do Camarote

Participantes dos Veteranos

  • Alberto Cowboy, de 49 anos, empresário, de Manhuaçu (MG) – ex-BBB 7
  • Ana Paula Renault, 44, jornalista, de Belo Horizonte (MG) – ex-BBB 16
  • Babu Santana, 46, ator, de Rio de Janeiro (RJ) – ex-BBB 20
  • Jonas Sulzbach, 39, empresário, de Lajeado (RS) – ex-BBB 12
  • Sarah Andrade, 34, influenciadora, de Brasília (DF) – ex-BBB 21
  • Sol Vega, 47, atriz e empresária, de Mogi Guaçu (SP) – ex-BBB 4

Leia mais

Dúvidas, Críticas e Sugestões? Fale com a gente

Os cookies nos ajudam a administrar este site. Ao usar nosso site, você concorda com nosso uso de cookies. Leia Mais ou Aceitar.

Os cookies nos ajudam a administrar este site. Ao usar nosso site, você concorda com nosso uso de cookies. Política de privacidade

Aceitar