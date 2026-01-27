BBB 26: veja quem saiu hoje, 27, e a porcentagem do eliminado

BBB 26: quem saiu hoje (27/01)? Veja eliminado e porcentagemO segundo eliminado do BBB 26 foi anunciado nesta terça, 21.Veja quem o público escolheu entre Brígido, Leandro e Matheus
O Big Brother Brasil 2026 (BBB 26) teve o segundo eliminado da edição revelado na noite desta terça-feira, 27. Após uma votação acirrada, Matheus deixa o reality com 79,48% de rejeição do público.
Na disputa entre Pipocas, esteve na berlinda com Leandro e Brígido. A primeira eliminação do BBB 26 foi a de Aline Riscado, na última terça, 20.
Confira as porcentagens de votos do eliminado da noite e como foi a indicação ao Paredão.
BBB 26: quem saiu hoje (27/01) e foi eliminado do reality?
Desde domingo, 25, com a definição da berlinda, o público votou em quem desejasse que fosse eliminado do programa pelo Gshow.
Antes da revelação do segundo eliminado da edição, Matheus e Leandro estavam na disputa acirrada pela permanência na casa, como apontavam enquetes online. Brígido se manteve distante da elliminação.
Confira abaixo como foi a porcentagem de cada participante:
- Matheus: 79,48%
- Leandro: 15,55%
- Brígido: 4,97%
Como foi formado o segundo Paredão do BBB 26?
A formação do Paredão começou quando Leandro foi indicado por Alberto Cowboy e Brígido pela dinâmica das Caixas-Surpresas, na sexta-feira, 23.
Em sequência, Matheus foi selecionado pelo Líder da semana, Babu, para disputar a permanência. Segundo o veterano, a escolha foi por uma "tendência da casa", que mostrava a reprovação do Pipoca pelo elenco com o Queridômetro e os constantes conflitos nas dinâmicas do jogo.
Fechando o trio, Brígido foi o terceiro escolhido. O emparedado recebeu seis votos dos brothers e sisters, compondo a maioria para compor o Paredão.
Os nomes se mantiveram intactos nos últimos dias por não ter a dinâmica do Bate-Volta, que permite que um dos indicados à berlinda possa se salvar da eliminação.
Leia mais
Conheça os participantes do BBB 26, separados por grupos
A 26ª edição do BBB é a primeira com três grupos de participantes. No início, o reality show recebia apenas competidores anônimos. A partir de 2020, criou-se o Camarote, com famosos.
Neste ano, surgiram os veteranos, com ex-BBBs. Entraram também quatro participantes do Quarto Branco, após mais de 120 horas de resistência.
Veja quem está na casa do BBB 26:
Participantes do Pipoca
- Breno Corã, de 33 anos, biólogo e modelo, de Contagem (MG) – entrou no lugar de Marcel
- Brígido Neto, 34, empreendedor, de Manaus (AM)
- Jordana Morais, 29, advogada e modelo, de Brasília (DF)
- Marcelo Araujo, 31, médico, de Currais Novos (RN)
- Marciele da Silva, 32, dançarina, de Juruti (PA)
- Maxiane Silva, 32, influenciadora, de Nazaré da Mata (PE)
- Milena Lages, 26, babá e recreadora, de Itambacuri (MG)
- Paulo Augusto, 21, estudante de Veterinária, de Inhumas (GO)
- Samira Said, 25, atendente de bar, de Butiá (RS)
- Chaiany Andrade, 25, autônoma, de São João D'Aliança (GO)
- Gabriela Saporito, 21, estudante de psicologia e vendedora, de São Paulo (SP)
- Leandro Rocha, 42, produtor cultural, Salvador (BA)
- Matheus Moreira, 25, bancário, Porto Alegre (RS)
Participantes do Camarote
- Aline Campos, de 38 anos, atriz e empresária, de Rio de Janeiro (RJ)
- Edílson Capetinha, 55, ex-jogador de futebol, de Salvador (BA)
- Juliano Floss, 21, dançarino e influenciador, de Pinhalzinho (SC)
- Solange Couto, 69, atriz, de Rio de Janeiro (RJ)
Participantes dos Veteranos
- Alberto Cowboy, de 49 anos, empresário, de Manhuaçu (MG) – ex-BBB 7
- Ana Paula Renault, 44, jornalista, de Belo Horizonte (MG) – ex-BBB 16
- Babu Santana, 46, ator, de Rio de Janeiro (RJ) – ex-BBB 20
- Jonas Sulzbach, 39, empresário, de Lajeado (RS) – ex-BBB 12
- Sarah Andrade, 34, influenciadora, de Brasília (DF) – ex-BBB 21
- Sol Vega, 47, atriz e empresária, de Mogi Guaçu (SP) – ex-BBB 4