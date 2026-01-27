BBB 26: veja quem saiu hoje, 27, e a porcentagem do eliminado

Matheus é o segundo eliminado do BBB 26; confira porcentagem de rejeição / Crédito: Divulgação/Gshow

O Big Brother Brasil 2026 (BBB 26) teve o segundo eliminado da edição revelado na noite desta terça-feira, 27. Após uma votação acirrada, Matheus deixa o reality com 79,48% de rejeição do público. Na disputa entre Pipocas, esteve na berlinda com Leandro e Brígido. A primeira eliminação do BBB 26 foi a de Aline Riscado, na última terça, 20.

Confira as porcentagens de votos do eliminado da noite e como foi a indicação ao Paredão.