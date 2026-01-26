Resumo BBB 26: tudo que aconteceu após formar o 2º Paredão

BBB 26: Veja tudo que aconteceu após a formação do 2º ParedãoMadrugada desta segunda-feira, 26, foi agitada após votação ao vivo que incluiu veto e discussão entre participantes. Veja o que aconteceu
A segunda semana do Big Brother Brasil 26 (BBB 26) terminou com a formação do Paredão entre Brigido, Leandro e Matheus.
Após uma semana movimentada com direito a dinâmica de caixas que deu “poderes” a participantes como Sarah e Ana Paula Renault, a madrugada desta segunda-feira, 26, concentrou-se em participantes recalculando a rota e fazendo palpites sobre quem irá sair do jogo.
Novamente, quem protagonizou a maioria das conversas foi Ana Paula, que agora se vê diante de um cenário em que sua única aliada pode ser Milena. Enquanto isso, a votação também trouxe surpresas, como o voto de Jordana em Sol após as duas passarem a semana se aproximando.
A seguir, confira tudo o que aconteceu após a formação do Paredão no BBB 26:
Resumo
Jordana ficou de aliança com Maxiane e Marciele contra Ana Paula e as sisters apontaram jogo de manipulação dela
Ana Paula e Milena conversaram sobre estarem sozinhas no jogo depois do que aconteceu com Matheus
Jordana conversa com Sol Vega depois de ter votado nela e é chamada de cobra
BBB 26: Sarah veta Ana Paula da votação e as duas discutem
Sarah e Ana Paula foram as sisters beneficiadas com a dinâmica das caixas que deu à dupla alguns “poderes” durante a formação do Paredão. Ana Paula conseguiu um voto com peso duplo, enquanto Sarah poderia vetar alguém. Ao ser questionada por Tadeu sobre quem ela iria vetar, ela foi na adversária e justificou que Ana Paula “induz os outros ao erro”.
“Meu veto hoje é na Ana Paula. Porque eu acredito que ela induz muito o outro aqui dentro. Acredito que um competidor desses, eu não gosto da convivência no dia a dia”, disse ela, que anteriormente havia instruído Matheus a dizer que Ana Paula havia distorcido a fala dele.
“Eu induzo as pessoas ao erro, como? (sic)”, perguntou Ana Paula, procurando entender a justificativa. “Todo dia você cutuca alguém”, respondeu Sarah, sem se aprofundar em exemplos, dizendo que a sister se aproveita de brincadeiras “que parecem bobas”, mas induzem outras ao erro.
BBB 26: Maxiane, Marciele e Jordana falam sobre Ana Paula
Anteriormente aliadas de Ana Paula, Marciele e Maxiane conversaram com Jordana sobre a sister, dizendo que ela teve discursos com os quais as duas não concordam e que elas se afastaram nos últimos dias.
Jordana disse que ela “quer manipular as pessoas para fazer do jeito dela”, ao que Maxiane concordou: “Se você não fizer o que ela quer, ela vai em cima de você com tudo”, disse a sister que revisitou uma fala de Ana Paula sobre “não gostar de gente” e do grupo não ter defendido ela.
Na ocasião mencionada por Maxiane, Ana Paula questionou por que ela, com Marciele, Breno, Marcelo e Samira, não defenderam Milena quando Matheus disse na academia que Ana Paula era patroa dela.
Vale destacar que, nesta ocasião, Ana Paula reclamou que seus aliados não defenderam Milena do discurso de Matheus e não ela em si.
BBB 26: Ana Paula e Milena discutem estratégia de jogo
Esse momento voltou a ser tópico durante uma conversa entre Ana Paula e Milena no jardim, em que Milena disse que até queria ir dar apoio a Matheus depois dele ser indicado ao paredão, mas não podia depois dele ter atacado ela e Ana Paula.
“Não, ele atacou você”, disse Ana Paula. “A vítima dessa situação toda é você, tia Milena. Desse discurso dele carregado de um racismo estrutural. Por que a gente não pode ser amiga? Por que eu que tenho que ser sua patroa e você não pode ser a minha? Por que, na cabeça dele, a gente não pensa igual? Isso é muito grave. Ele te subjuga e reforça [estereótipos]”, completou ela sobre a situação.
Depois disso, as duas conversaram sobre pessoas confiáveis, após o rompimento de Ana Paula com o grupo por eles não terem defendido Milena.
“Marcelinho é o único confiável dali, tá”, disse Milena. “Também não sei. Ele tá muito indeciso, não quer se comprometer. E eu não gosto de gente que não se compromete… E eu também entendo o lado dele, tá todo mundo querendo sobreviver aqui”, respondeu Ana Paula.
Ela disse ainda que para eles “não era confortável” ser amigo delas, enquanto a câmera dava um close em Jordana, Maxiane, Marciele, Breno e Marcelo.
BBB 26: Jordana conversas com Sol após ter votada nela
Fora do assunto Ana Paula, um dos enredos que surpreendeu na votação foi o voto de Jordana em Sol Vega após as sisters terem se aproximado e até trocado abraços. Depois do ao vivo, as duas sentaram para conversar e Jordana explicou que pensou em votar em Chaiany, mas pensou na diferença de oportunidades entre ela e Sol, apontando que Chaiany ainda precisa se desenvolver.
“Você foi pelo seu coração”, disse Sol. “Mas ainda assim, meu coração não queria ter colocado você”, respondeu Jornada. “É, mas você colocou… Mas tudo bem!”, encerrou Sol que se levantou deixando Jordana conversando sozinha no sofá. Logo depois,
Sol chorou sozinha no quarto e depois, em uma conversa com Sarah, disse que Jordana se “revelou uma cobra” e que conversou com ela uma hora antes do paredão pra depois receber um voto.
BBB 26: como assistir ao vivo
De segunda a sábado, o reality vai ao ar após a transmissão da novela Três Graças, por volta das 22h25min, na TV Globo. Aos domingos, passa depois do Fantástico, pelas 23h.
Além da televisão aberta, o BBB 26 poderá ser acompanhado gratuitamente pelo Globoplay; veja como ícones de acesso podem ser acessados para assistir ao reality ao vivo na plataforma:
- "Agora na TV", caso estiver assistindo pela Smart TV. O item aparece no menu do lado esquerdo da tela;
- "Agora", caso estiver assistindo pelo celular. Está disponível na parte inferior do aplicativo;
- "Agora na TV", caso estiver assistindo pelo computador. Poderá ser acessado na parte superior do site;
- "Agora na TV" em outros dispositivos. Localize pela opção ao acessar o aplicativo.
Para ter acesso ao conteúdo, o espectador deve ter uma conta no streaming. As dinâmicas com participação do público, como os votos para o Paredão, também são feitas pelo Globoplay.
No entanto, a transmissão de 24 horas, com doze câmeras exclusivas da casa de confinamento, só pode ser acessada com a assinatura. Conteúdos, como o mosaico e a câmera que acompanha o líder, estão disponíveis.
Passo a passo para criar conta no Globoplay
- Acesse o navegador minhaconta.globo.com
- Entre com a sua conta Google ou Facebook
- Cadastre um número de telefone. Pelo código recebido por SMS, confirme para validar a nova conta
- Informe seus dados
Conheça os participantes do BBB 26, separados por grupos
A 26ª edição do BBB é a primeira com três grupos de participantes. No início, o reality show recebia apenas competidores anônimos. A partir de 2020, criou-se o Camarote, com famosos. Neste ano, surgiram os veteranos, com ex-BBBs.
Veja a lista de participantes do ano 26:
Participantes do Pipoca
- Breno Corã, de 33 anos, biólogo e modelo, de Contagem (MG) – entrou no lugar de Marcel
- Brígido Neto, 34, empreendedor, de Manaus (AM)
- Jordana Morais, 29, advogada e modelo, de Brasília (DF)
- Marcelo Araujo, 31, médico, de Currais Novos (RN)
- Marciele da Silva, 32, dançarina, de Juruti (PA)
- Maxiane Silva, 32, influenciadora, de Nazaré da Mata (PE)
- Milena Lages, 26, babá e recreadora, de Itambacuri (MG)
- Paulo Augusto, 21, estudante de Veterinária, de Inhumas (GO)
- Samira Said, 25, atendente de bar, de Butiá (RS)
- Chaiany de Andrade, 25, autônoma, de São João da Aliança (GO)
- Gabriela Saporito, 21, estudante de psicologia e vendedora ambulante, de São Paulo (SP)
- Leandro Rocha, 42 anos, produtor cultural, de Salvador (BA)
- Matheus Moreira, 25, bancário e professor de boxe, de Porto Alegre (RS)
Participantes do Camarote
- Edílson Capetinha, 55, ex-jogador de futebol, de Salvador (BA)
- Juliano Floss, 21, dançarino e influenciador, de Pinhalzinho (SC)
- Solange Couto, 69, atriz, de Rio de Janeiro (RJ)
Participantes dos Veteranos
- Alberto Cowboy, de 49 anos, empresário, de Manhuaçu (MG) – ex-BBB 7
- Ana Paula Renault, 44, jornalista, de Belo Horizonte (MG) – ex-BBB 16
- Babu Santana, 46, ator, de Rio de Janeiro (RJ) – ex-BBB 20
- Jonas Sulzbach, 39, empresário, de Lajeado (RS) – ex-BBB 12
- Sarah Andrade, 34, influenciadora, de Brasília (DF) – ex-BBB 21
- Sol Vega, 47, atriz e empresária, de Mogi Guaçu (SP) – ex-BBB 4