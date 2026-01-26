BBB 26: Matheus é investigado por homofobia e coleciona polêmicas

BBB 26: Matheus é investigado por homofobia e coleciona polêmicasAcusações de homofobia, racismo e machismo marcam as primeiras semanas do BBB 26 e dividem opiniões dentro e fora da Casa; confira as polêmicas de Matheus durante o jogo
O Big Brother Brasil (BBB 26) ainda não completou um mês e já foi palco de diversas polêmicas transmitidas ao vivo para todo o País. O participante Matheus Moreira, um dos vencedores do Quarto Branco, protagonizou os episódios mais recentes.
Um dos assuntos mais comentados pelo "público do sofá" são as falas controversas do brother, acumuladas desde a Casa de Vidro até o programa de domingo, 25.
Nestas primeiras semanas de reality, o brother tem sido apontado por condutas associadas ao racismo, homofobia e machismo, tanto por outros participantes quanto pelos telespectadores.
Na última quinta-feira, 22, o participante foi denunciado ao Ministério Público de São Paulo e agora será investigado por suposto crime de homofobia.
A seguir, relembre os discursos mais polêmicos de Matheus durante o jogo:
Matheus BBB 26: desfile gera confusão na casa e levanta acusação de homofobia
Uma das atitudes recentes de Matheus que repercutiram de forma negativa entre os outros participantes foi um desfile que o brother fez. Juliano Floss alegou que o sulista teria feito de forma pejorativa tendo em vista o momento do acontecimento.
Os participantes estavam desfilando para mostrar os looks escolhidos para a festa da última sexta-feira, 21. Na vez de Matheus, ele teria desfilado como se fosse "viado", segundo Marcelo Alves, que se sentiu ofendido.
"Qual é a necessidade de uma pessoa fazer uma coisa dessas? Eu me senti muito incomodado, achei ridículo", compartilhou com os colegas durante a festa.
Hino homofóbico
Juliano Floss relembrou, em conversa com Marcelo durante a festa, que Matheus já havia sido homofóbico em outra ocasião, quando cantou um hino que, segundo ele, causou punição nas torcidas pelo uso.
"Ele cantou um hino que fez o Inter e o Grêmio ficarem sem torcida. O hino é extremamente homofóbico. Ele falou do lado do Breno", disse.
Matheus afirmou que a música faz parte da cultura dele. Babu Santana rebateu dizendo que, se for, é uma "cultura torta" e que precisa mudar.
Defesa de Matheus
Durante a madrugada de sábado, 24, Matheus se defendeu das acusações e alegou ter sido mal interpretado. Ele disse que o desfile foi apenas uma brincadeira e classificou a confusão como "mimimi".
"Se fosse isso, eu teria provocado eles de outro jeito. Se eu fosse desrespeitar eles, seria desrespeito. Agora, o que o cara faz, o que o cara deixa de fazer, eu nem reparo", declarou o brother. "Pra mim, pode mais é me tirar de uma parada dessa, com essas má-interpretações loucas".
Além disso, afirmou que é uma brincadeira comum de ser feita por ele e, tempos depois, procurou Samira, sua colega de Casa de Vidro, para endossar o discurso. Entretanto, a sister estava indisposta para a conversa.
Os internautas resgataram um vídeo de Matheus imitando "trejeitos gays" durante o confinamento inicial e dividiram opiniões. Por um lado, o público criticava o "humor de hetero", alegando homofobia velada, por outro, alguns usuários pautavam que a atitude não se enquadrava em homofobia.
Matheus BBB 26: fala sobre virgindade de outra participante gera revolta
Outra atitude do Brother tem gerado revolta entre o público. Em uma conversa com Leandro sobre o Sincerão, Matheus citou aspectos íntimos de Gabriela, outra Pipoca com quem os dois conviveram no Quarto Branco.
Na dinâmica, a sister apontou Leandro como alguém que não venceria o BBB 26. Em defesa do amigo, Matheus apontou que a sister tem uma visão de mundo "totalmente à parte". O brother levantou que a Gabi, como chamam na casa, ainda era virgem, portanto, não tem maturidade para compreender determinadas situações.
"Uma mina, com a cabeça dela, um mundo totalmente à parte. A mina é virgem. Não tem essa abertura de mundo. Para ela é difícil se relacionar com um cara duro que nem a gente", argumentou Matheus.
A conversa foi apontada pelos internautas como invasão de privacidade e machismo. No X, um fã do reality publicou que sentiu "nojo" e "ranço" das falas do gaúcho.
QUE NOJO! Matheus provando mais uma vez que é um machista escroto. Agora o fato da Gabi ser virgem é um problema pra ele e explica a suposta “imaturidade” dela.— Lari (@larithoughts) January 21, 2026
ranço, ranço, ranço #BBB26 pic.twitter.com/YUGevK6MDi
Matheus BBB 26: racismo? participante chama Ana Paula de "patroa" de Milena
A polêmica de maior repercussão recente foram as falas de Matheus sugerindo que Milena não pensa por conta própria e é subordinada a Ana Paula. Tudo começou quando Milena apontou que o bancário seria indicado ao Paredão, dando inicio a uma discussão.
"Eu estou chateada porque você falou que eu sou uma 'cabeça de lata', que não tenho capacidade de comandar, [que] eu sou comandada”, disparou Milena. Minutos depois, Ana Paula entrou na academia e chamou a professora para encerrar a conversa.
Diante da atitude, Matheus criticou a Veterena. "Isso é patroa, isso é patroa! Defende [as minorias], julga a elite brasileira e faz igual. Tudo o que você julga é o que você representa", disparou. "Eu estou protegendo", rebateu a jornalista, que entrou na casa logo em seguida e foi às lágrimas.
Em conversa com Juliano, Milena apontou um tom racista na fala do sulista. "Então ele está falando que branco não pode ser amigo de negro?", observou. "Que filha de uma p*ta. Todo dia ele está falando uma coisa errada", afirmou Floss.