BBB 26: Matheus é investigado por homofobia e coleciona polêmicas

Matheus está sendo investigado por homofobia e internautas também apontam machismo e racismo; confira falas polêmicas / Crédito: Divulgação / GLobo / Gshow

O Big Brother Brasil (BBB 26) ainda não completou um mês e já foi palco de diversas polêmicas transmitidas ao vivo para todo o País. O participante Matheus Moreira, um dos vencedores do Quarto Branco, protagonizou os episódios mais recentes.

Um dos assuntos mais comentados pelo "público do sofá" são as falas controversas do brother, acumuladas desde a Casa de Vidro até o programa de domingo, 25.

Nestas primeiras semanas de reality, o brother tem sido apontado por condutas associadas ao racismo, homofobia e machismo, tanto por outros participantes quanto pelos telespectadores. Na última quinta-feira, 22, o participante foi denunciado ao Ministério Público de São Paulo e agora será investigado por suposto crime de homofobia. A seguir, relembre os discursos mais polêmicos de Matheus durante o jogo:

Matheus BBB 26: desfile gera confusão na casa e levanta acusação de homofobia

Uma das atitudes recentes de Matheus que repercutiram de forma negativa entre os outros participantes foi um desfile que o brother fez. Juliano Floss alegou que o sulista teria feito de forma pejorativa tendo em vista o momento do acontecimento. Os participantes estavam desfilando para mostrar os looks escolhidos para a festa da última sexta-feira, 21. Na vez de Matheus, ele teria desfilado como se fosse "viado", segundo Marcelo Alves, que se sentiu ofendido. "Qual é a necessidade de uma pessoa fazer uma coisa dessas? Eu me senti muito incomodado, achei ridículo", compartilhou com os colegas durante a festa.

Hino homofóbico Juliano Floss relembrou, em conversa com Marcelo durante a festa, que Matheus já havia sido homofóbico em outra ocasião, quando cantou um hino que, segundo ele, causou punição nas torcidas pelo uso. "Ele cantou um hino que fez o Inter e o Grêmio ficarem sem torcida. O hino é extremamente homofóbico. Ele falou do lado do Breno", disse. Matheus afirmou que a música faz parte da cultura dele. Babu Santana rebateu dizendo que, se for, é uma "cultura torta" e que precisa mudar.