BBB 26: quem saiu hoje (20/01)? Veja eliminada e porcentagem

BBB 26: quem saiu hoje (20/01)? Veja eliminada e porcentagem

O público escolheu Aline, Ana Paula ou Milena para deixar o reality? Veja quem foi primeira eliminada do BBB 26 hoje (20/01)
A primeira eliminação do Big Brother Brasil 2026 (BBB 26) aconteceu na noite desta terça-feira, 20, durante o programa ao vivo. De acordo com a votação do público, Aline deixou o reality com 61,64% de rejeição.

Ela disputou a permanência no programa com Ana Paula e Milena. Veja abaixo as porcentagens da votação.

BBB 26: quem saiu hoje (20/01) e foi eliminada do reality?

Conforme prévias de enquetes vinham mostrando, a votação do primeiro paredão da temporada foi acirrada entre Aline Campos e Milena Moreira, enquanto Ana Paula ficou atrás das duas com tranquilidade.

Confira abaixo como foi a porcentagem de cada participante:

  • Aline: 61,64%
  • Milena: 32,50%
  • Ana Paula: 5,86%

Como foi formado o primeiro Paredão do BBB 26?

A formação da berlinda começou com a indicação direta do líder Alberto Cowboy, que escolheu Milena. Aline Campos já estava no paredão após ser indicada por Marcelo, que atendeu ao Big Fone na última quinta-feira, dia 15.

Na sequência, Aline teve direito ao contragolpe e puxou Ana Paula Renault para o Paredão. Em seguida, os brothers votaram no Confessionário, e Paulo Augusto foi o mais votado da casa.

No entanto, ele conseguiu se salvar na prova Bate e Volta, da qual Milena ficou de fora, consolidando o trio que disputa a preferência do público.

Conheça os participantes do BBB 26, separados por grupos

A 26ª edição do BBB é a primeira com três grupos de participantes. No início, o reality show recebia apenas competidores anônimos. A partir de 2020, criou-se o Camarote, com famosos.

Neste ano, surgiram os veteranos, com ex-BBBs. Entraram também quatro participantes do Quarto Branco, após mais de 120 horas de resistência

Veja quem está na casa do BBB 26:

Participantes do Pipoca

Participantes do Camarote

Participantes dos Veteranos

  • Alberto Cowboy, de 49 anos, empresário, de Manhuaçu (MG) – ex-BBB 7
  • Ana Paula Renault, 44, jornalista, de Belo Horizonte (MG) – ex-BBB 16
  • Babu Santana, 46, ator, de Rio de Janeiro (RJ) – ex-BBB 20
  • Jonas Sulzbach, 39, empresário, de Lajeado (RS) – ex-BBB 12
  • Sarah Andrade, 34, influenciadora, de Brasília (DF) – ex-BBB 21
  • Sol Vega, 47, atriz e empresária, de Mogi Guaçu (SP) – ex-BBB 4

