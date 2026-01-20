BBB 26: quem saiu hoje (20/01)? Veja eliminada e porcentagem

BBB 26: quem saiu hoje (20/01)? Veja eliminada e porcentagemO público escolheu Aline, Ana Paula ou Milena para deixar o reality? Veja quem foi primeira eliminada do BBB 26 hoje (20/01)
A primeira eliminação do Big Brother Brasil 2026 (BBB 26) aconteceu na noite desta terça-feira, 20, durante o programa ao vivo. De acordo com a votação do público, Aline deixou o reality com 61,64% de rejeição.
Ela disputou a permanência no programa com Ana Paula e Milena. Veja abaixo as porcentagens da votação.
BBB 26: quem saiu hoje (20/01) e foi eliminada do reality?
Conforme prévias de enquetes vinham mostrando, a votação do primeiro paredão da temporada foi acirrada entre Aline Campos e Milena Moreira, enquanto Ana Paula ficou atrás das duas com tranquilidade.
Confira abaixo como foi a porcentagem de cada participante:
- Aline: 61,64%
- Milena: 32,50%
- Ana Paula: 5,86%
Como foi formado o primeiro Paredão do BBB 26?
A formação da berlinda começou com a indicação direta do líder Alberto Cowboy, que escolheu Milena. Aline Campos já estava no paredão após ser indicada por Marcelo, que atendeu ao Big Fone na última quinta-feira, dia 15.
Na sequência, Aline teve direito ao contragolpe e puxou Ana Paula Renault para o Paredão. Em seguida, os brothers votaram no Confessionário, e Paulo Augusto foi o mais votado da casa.
No entanto, ele conseguiu se salvar na prova Bate e Volta, da qual Milena ficou de fora, consolidando o trio que disputa a preferência do público.
Conheça os participantes do BBB 26, separados por grupos
A 26ª edição do BBB é a primeira com três grupos de participantes. No início, o reality show recebia apenas competidores anônimos. A partir de 2020, criou-se o Camarote, com famosos.
Neste ano, surgiram os veteranos, com ex-BBBs. Entraram também quatro participantes do Quarto Branco, após mais de 120 horas de resistência.
Veja quem está na casa do BBB 26:
Participantes do Pipoca
- Breno Corã, de 33 anos, biólogo e modelo, de Contagem (MG) – entrou no lugar de Marcel
- Brígido Neto, 34, empreendedor, de Manaus (AM)
- Jordana Morais, 29, advogada e modelo, de Brasília (DF)
- Marcelo Araujo, 31, médico, de Currais Novos (RN)
- Marciele da Silva, 32, dançarina, de Juruti (PA)
- Maxiane Silva, 32, influenciadora, de Nazaré da Mata (PE)
- Milena Lages, 26, babá e recreadora, de Itambacuri (MG)
- Paulo Augusto, 21, estudante de Veterinária, de Inhumas (GO)
- Samira Said, 25, atendente de bar, de Butiá (RS)
- Chaiany Andrade, 25, autônoma, de São João D'Aliança (GO)
- Gabriela Saporito, 21, estudante de psicologia e vendedora, de São Paulo (SP)
- Leandro Rocha, 42, produtor cultural, Salvador (BA)
- Matheus Moreira, 25, bancário, Porto Alegre (RS)
Participantes do Camarote
- Aline Campos, de 38 anos, atriz e empresária, de Rio de Janeiro (RJ)
- Edílson Capetinha, 55, ex-jogador de futebol, de Salvador (BA)
- Juliano Floss, 21, dançarino e influenciador, de Pinhalzinho (SC)
- Solange Couto, 69, atriz, de Rio de Janeiro (RJ)
Participantes dos Veteranos
- Alberto Cowboy, de 49 anos, empresário, de Manhuaçu (MG) – ex-BBB 7
- Ana Paula Renault, 44, jornalista, de Belo Horizonte (MG) – ex-BBB 16
- Babu Santana, 46, ator, de Rio de Janeiro (RJ) – ex-BBB 20
- Jonas Sulzbach, 39, empresário, de Lajeado (RS) – ex-BBB 12
- Sarah Andrade, 34, influenciadora, de Brasília (DF) – ex-BBB 21
- Sol Vega, 47, atriz e empresária, de Mogi Guaçu (SP) – ex-BBB 4