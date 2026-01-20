BBB 26: quem saiu hoje (20/01)? Veja eliminada e porcentagem

BBB 26: Aline, Ana Paula e Milena estão no primeiro paredão / Crédito: Divulgação/Globo/Manoella Mello/Fábio Rocha

A primeira eliminação do Big Brother Brasil 2026 (BBB 26) aconteceu na noite desta terça-feira, 20, durante o programa ao vivo. De acordo com a votação do público, Aline deixou o reality com 61,64% de rejeição. Ela disputou a permanência no programa com Ana Paula e Milena. Veja abaixo as porcentagens da votação.

BBB 26: quem saiu hoje (20/01) e foi eliminada do reality? Conforme prévias de enquetes vinham mostrando, a votação do primeiro paredão da temporada foi acirrada entre Aline Campos e Milena Moreira, enquanto Ana Paula ficou atrás das duas com tranquilidade.