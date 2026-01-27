BBB 26: entenda como dieta da Xepa e do VIP impactam os participantes no jogo / Crédito: EdiCase Saude

Participar do Big Brother Brasil pode representar uma ótima oportunidade para quem busca visibilidade e o prêmio em dinheiro. Mas para quem acredita que a experiência se resume à fama, a rotina no confinamento impõe desafios que vão muito além do jogo, como a divisão entre VIP e Xepa. Enquanto o grupo do VIP tem acesso a refeições mais variadas, com carnes magras, peixes e maior diversidade de nutrientes, quem está na Xepa precisa se adaptar a um cardápio restrito, baseado em itens como arroz, feijão e ovos. Essa diferença na alimentação, no entanto, pode influenciar o rendimento dos participantes.

Para o médico Dr. Danilo Almeida, pós-graduado em Nutrologia pela Associação Brasileira de Nutrologia (ABRAN) e fundador da Clínica Versio (Vitória–ES), as diferenças nas dietas podem ter impacto direto na saúde e no desempenho dos participantes dentro da casa e durante as provas, podendo afetar a energia e o foco mental. Ele explica ainda que, quando a ingestão de proteínas, vitaminas e minerais é insuficiente ou irregular, o corpo e o cérebro sentem rapidamente esse impacto.

Nesse sentido, estar na Xepa ou Vip pode ser um fator decisivo para se ter um bom condicionamento nas provas, principalmente as de resistência. “A performance física e mental está diretamente relacionada ao valor nutricional do que se consome ao longo do dia. Não é apenas a quantidade de comida, mas a qualidade e valor nutricional que determinam energia para o dia a dia e, no caso dos participantes, para as provas também”, explica o nutrólogo. Metabolismo, treino e restrição nutricional Segundo o Dr. Danilo Almeida, quem está acostumado com exercícios físicos ou possui maior gasto energético, tem uma demanda maior por uma diversidade de proteínas de qualidade, carboidratos complexos e micronutrientes. Assim, ficar na Xepa pode representar uma queda de energia física e mental. “Quando a alimentação não supre as necessidades do organismo, surgem sinais como cansaço excessivo, queda de concentração e pior recuperação muscular. O cardápio básico costuma garantir energia básica para o dia a dia, mas limita o aporte de micronutrientes importantes”, explica.

A situação também pode se agravar nos casos de restrições alimentares ou aversões a determinados alimentos, já que isso pode dificultar ainda mais a ingestão adequada de nutrientes. É o que acontece, por exemplo, com a sister Maxiane, participante do BBB 26, que declarou não consumir fígado e língua, justamente algumas das principais opções proteicas disponíveis na Xepa. Alimentação na Xepa e problemas de saúde O Dr. Danilo Almeida explica que, mesmo com restrições, a Xepa pode oferecer uma base nutricional mínima quando bem aproveitada, já que itens como ovos, vísceras, arroz, feijão, leite e frutas simples fornecem proteínas, energia e micronutrientes essenciais. Entretanto, o especialista também alerta que o problema não está apenas no tipo de alimento, mas na baixa variedade, na repetição e na monotonia alimentar. “Dietas muito restritas e repetitivas podem gerar desequilíbrios nutricionais, sobrecarga metabólica e prejuízos à saúde intestinal, o que afeta diretamente a energia, o foco e o desempenho físico durante o jogo”, explica o médico, destacando ainda que o consumo frequente de carnes mais gordurosas, açúcar concentrado e a falta de fibras e antioxidantes também podem afetar o metabolismo de forma negativa.