Resumo do BBB 26: saiba o que aconteceu antes do 2º Paredão

BBB 26: veja tudo o que aconteceu no final de semana antes do ParedãoO segundo Paredão do BBB 26 será definido neste domingo, 25. Saiba o que aconteceu na casa neste fim de semana, incluindo brigas e beijos entre brothers
O Big Brother Brasil 26 (BBB 26) chega à definição do segundo Paredão da edição. Na noite deste domingo, os outros dois participantes indicados à berlinda, além de Leandro, serão anunciados ao vivo.
Durante o fim de semana, conflitos entre os participantes, assim como a firmação de alianças marcaram os momentos do reality.
Confira o que aconteceu no BBB 26, antecedendo o momento de formação do Paredão deste domingo, 25.
Resumo do BBB 26: confira o que aconteceu no fim de semana
Festa com Pedro Sampaio e Melody
Na madrugada de sábado para domingo, o DJ Pedro Sampaio marcou presença na casa do Big Brother Brasil com as convidadas Kelly Key e Melody.
Durante o show, o DJ e Melody, que colaboraram no hit "JETSKI", cantaram a música no palco principal e numa piscina de bolinha, misturando coreografia com espuma. "Não estava combinado", disse Pedro Sampaio.
Entre as reações dos brothers, que aproveitaram o momento, Juliano Floss gostou ainda mais da atração por ter ouvido a voz da namorada, Marina Sena, na música "Escada do Prédio", com a parceria do DJ.
"Eu gritei tanto que mal ouvi", diz contente para Babu. "Tive que parar de cantar para ouvir."
Já Samira, quando viu a roupa de Melody, brincou: "a bota igual a minha". A sister é conhecida por usar roupas combinando com botas nos eventos da casa.
Além das participações especiais e da reprodução de hits, um dos dançarinos surpreendeu ao dançar de sunga branca no palco. No entanto, a reação de Milena ao ver a apresentação também chamou atenção nas redes sociais.
Selinho entre Samira e Jonas
No fim da festa, momento de fotos e vídeos dos brothers, Samira e Jonas protagonizaram um selinho, registrado por Milena. Com a ajuda de Sarah, a Pipoca foi levantada para alcançar o modelo, que estava no bar.
Depois disso, o modelo sugeriu: "Se quiser um upgrade desse selinho, é só falar". As sisters presentes no quarto bateram palma e riram. "Samira safadinha", brincou Marciele.
Apesar da brincadeira, Samira diz não ter beijado Jonas quando Milena pergunta se a atendente de bar queria mudar de quarto devido ao acontecido. Elas estavam no Quarto Sonho da Eternidade, enquanto o de Samira é o Quarto Sonho de Voar.
Além do beijo, houve um selinho coletivo entre Samira, Marcelo, Breno, Maxiane, Marciele e Jordana.
Críticas entre brothers
Entre os participantes, Ana Paula Renault foi uma das principais criticadas pelos integrantes da casa. Ela foi chamada de "alívio cômico" por Sarah, alguém que "compra briga dos outros" e, indiretamente, alguém que "abraça histórias tristes" por interesse.
Já o Líder da semana, Babu, criticou quem quer aparecer em todas as fotos da festa. "Quer se informar, se enturmar, só que tem que ter carisma", disse em conversa com Edilson Capetinha e Alberto Cowboy, direcionando o comentário à Jonas.
Mais tarde, Babu também disse "não ter mais bateria social" para um brother, não especificado pelo Líder. Ainda acrescentou falta de paciência e o comentário de "chato" sobre o não revelado.
Enquanto isso, no Quarto Sonho da Eternidade, Juliano Floss chamou Brígido de "bananão" por não ter colocado Ana Paula Renault no Paredão quando pôde.
"Ele tirou ela da prova, falou dela no Sincerão e, agora, que tem chance de colocar ela no Paredão, não vai por?", reclamou.
Ao contrário do dançarino, Jordana elogiou Brígido: "Eu acho ele inteligente, tem boa visão de jogo". Durante a conversa com Paulo Augusto, o participante disse o achar "gente boa".
Mudanças de estratégia de jogo
Diante da escolha para indicação ao Paredão, Babu confessa indecisão para Juliano, estando entre Brígido e Matheus. "Ele [Brígido] vai para o Paredão com o Matheus e eu acho que o Matheus sai. Aí eu arrumo um 'caô' para mim", disse.
Sobre a dúvida, o dançarino o aconselha a votar em Matheus. "A gente pode ter uma noção em quem a galera está votando", explicou.
Além de Babu, Marcelo também se questiona sobre o seu jogo. Enquanto conversava com Breno, disse estar se sentindo um "trouxa" e "usado" por Ana Paula, diante das novas aproximações da participante.
Em resposta, Breno diz que os dois fizeram o que tinham que fazer para se protegerem, mas que os dois têm que recomeçar o próprio jogo.
Votos e alvos dos brothers
Enquanto conversava com Samira, Ana Paula disse que Jordana é um dos seus principais alvos para o Paredão no BBB 26. A veterana a chamou de "covarde" e disse que a rival "deixou claro sobre em qual lado estava".
Sobre a principal aliança de Ana Paula, Jordana e Sol Vega falam sobre Milena como "sua sombra" e não acreditam que ela será a ganhadora por ser "infantil" e "imatura".
Sobre os votos no Paredão, Sarah e Brígido conversaram. A veterana conquistou o poder de vetar o voto de alguém com a dinâmica das Caixas-Surpresa e disse escolher o de Ana Paula.
Diante da rejeição de Brígido por parte da casa, Sarah diz "gostar muito dele" e não querer que ele saia do reality. Por isso, planejam evitar o Paredão do Pipoca.
BBB 26: como assistir ao vivo
De segunda a sábado, o reality vai ao ar após a transmissão da novela Três Graças, por volta das 22h25min, na TV Globo. Aos domingos, passa depois do Fantástico, pelas 23h.
Além da televisão aberta, o BBB 26 poderá ser acompanhado gratuitamente pelo Globoplay; veja como ícones de acesso podem ser acessados para assistir ao reality ao vivo na plataforma:
- "Agora na TV", caso estiver assistindo pela Smart TV. O item aparece no menu do lado esquerdo da tela;
- "Agora", caso estiver assistindo pelo celular. Está disponível na parte inferior do aplicativo;
- "Agora na TV", caso estiver assistindo pelo computador. Poderá ser acessado na parte superior do site;
- "Agora na TV" em outros dispositivos. Localize pela opção ao acessar o aplicativo.
Para ter acesso ao conteúdo, o espectador deve ter uma conta no streaming. As dinâmicas com participação do público, como os votos para o Paredão, também são feitas pelo Globoplay.
No entanto, a transmissão de 24 horas, com doze câmeras exclusivas da casa de confinamento, só pode ser acessada com a assinatura. Conteúdos, como o mosaico e a câmera que acompanha o líder, estão disponíveis.
Leia mais
Dúvidas, Críticas e Sugestões?
Fale com a gente