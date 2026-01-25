Resumo do BBB 26: saiba o que aconteceu antes do 2º Paredão

Entre brigas e firmação de alianças, confira o que aconteceu no BBB 26 no fim de semana de formação do segundo paredão / Crédito: Reprodução/Rede Globo

O Big Brother Brasil 26 (BBB 26) chega à definição do segundo Paredão da edição. Na noite deste domingo, os outros dois participantes indicados à berlinda, além de Leandro, serão anunciados ao vivo. Durante o fim de semana, conflitos entre os participantes, assim como a firmação de alianças marcaram os momentos do reality.

Confira o que aconteceu no BBB 26, antecedendo o momento de formação do Paredão deste domingo, 25.

Leia mais Enquete Uol BBB 26: quem o líder Babu deve indicar ao 2º Paredão? Sobre o assunto Enquete Uol BBB 26: quem o líder Babu deve indicar ao 2º Paredão? Resumo do BBB 26: confira o que aconteceu no fim de semana Festa com Pedro Sampaio e Melody Na madrugada de sábado para domingo, o DJ Pedro Sampaio marcou presença na casa do Big Brother Brasil com as convidadas Kelly Key e Melody. Durante o show, o DJ e Melody, que colaboraram no hit "JETSKI", cantaram a música no palco principal e numa piscina de bolinha, misturando coreografia com espuma. "Não estava combinado", disse Pedro Sampaio.

Entre as reações dos brothers, que aproveitaram o momento, Juliano Floss gostou ainda mais da atração por ter ouvido a voz da namorada, Marina Sena, na música "Escada do Prédio", com a parceria do DJ. "Eu gritei tanto que mal ouvi", diz contente para Babu. "Tive que parar de cantar para ouvir." Já Samira, quando viu a roupa de Melody, brincou: "a bota igual a minha". A sister é conhecida por usar roupas combinando com botas nos eventos da casa.

Além das participações especiais e da reprodução de hits, um dos dançarinos surpreendeu ao dançar de sunga branca no palco. No entanto, a reação de Milena ao ver a apresentação também chamou atenção nas redes sociais. Reação de Milena ao ver o dançarino de Pedro Sampaio dançando de sunga no palco Crédito: Reprodução/TV Globo Selinho entre Samira e Jonas No fim da festa, momento de fotos e vídeos dos brothers, Samira e Jonas protagonizaram um selinho, registrado por Milena. Com a ajuda de Sarah, a Pipoca foi levantada para alcançar o modelo, que estava no bar.