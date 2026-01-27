Resumo BBB 26: tudo o que aconteceu após o Sincerão de ontem

Madrugada foi marcada pelos desdobramentos da briga entre Sol Vega com Juliano Floss e Ana Paula Renault, que movimentou quase todos da casa. Veja este e outros momentos:

Uma das principais brigas foi entre Sol Vega , Ana Paula Renault e Juliano Floss , que acabou trazendo à tona traumas e vivências da sister durante sua passagem original pelo programa.

Sem deixar o jogo esfriar, nesta segunda-feira, 26, o Big Brother Brasil 26 (BBB 26) exibiu o Sincerão com novas dinâmicas que fizeram diversos participantes se exaltarem.

Além disso, Matheus e Ana Paula trocaram farpas, assim como Maxiane e Jonas com Milena , acirrando ainda mais a competição que dará adeus a um dos emparedados já na eliminação desta terça-feira, 27.

Diferente da semana anterior, em que toda a casa participou da dinâmica, o Sincerão da vez teve como foco apenas os participantes considerados “protagonistas”, que precisavam responder as seguintes questões:

A seguir, confira o que aconteceu durante a madrugada após o Sincerão no BBB 26:

“É aquela pessoa que tenta cavar alguma coisa, criar alguma coisa da cabeça dela. E isso pra mim dentro de um jogo como o BBB 26 a transforma em uma pessoa inútil que não quer jogar de verdade, não quer criar seu próprio enredo”, disse a sister.

Um dos principais momentos foi quando Ana Paula apontou Sol Vega como “mais inútil” , dizendo que não entendeu o último Sincerão quando ela começou a atacá-la e a gritar.

Quem defendeu Ana Paula foi Juliano Floss que apontou que Sol não tinha respeito por ninguém e que ela não sabe jogar. Em resposta, Sol Vega se levantou e foi até Juliano Floss apontando que ele era um menino branco que precisava respeitar a história dela.

Sol revidou dizendo que Ana Paula precisava enxergar sua própria insignificância e começou a se alterar. “Ana Paula, se enxerga!”, gritou Sol, trazendo a questão com Aline Campos de volta ao jogo. “Você sabe que a gente teve embate, sim. Você tem medo de brigar comigo”, disse Sol enquanto Ana Paula e Milena riam.

O momento com Juliano Floss despertou debates de um trauma da participante que pode ter vindo à tona pelo formato da dinâmica.

Internautas lembraram que na sua passagem original pelo programa, no BBB 4, Sol Vega sofreu racismo de outros participantes principalmente pela forma que se portava, sendo apontada como “barraqueira”.

Vale destacar que, no Sincerão anterior, Juliano apontou Sol na dinâmica, mas frisou que respeitava a história dela, mas não gostava da forma como ela se portava.

Logo depois que o Sincerão acabou, Babu Santana e outros participantes acolheram Sol. Babu apontou que ela precisava respeitar o tempo das dinâmicas, pedindo licença para Tadeu, quando quisesse passar dos trinta segundos. “Você chegou num nível de emocional que só faz mal para você”, disse Babu.



Breno também conversou com Sol sobre imputar uma pauta racista para cima de Ana Paula e Juliano Floss e como isso pode esvaziar uma questão séria. “Talvez seja voltando num problema que você sofreu lá atrás, que é um trauma que você tem”, completou Sarah Andrade.



BBB 26: Matheus e Ana Paula trocam farpas na dinâmica do Sincerão



Outra treta da dinâmica foi entre Matheus que apontou Ana Paula como a “mais falsa da casa”. “Ela é uma pessoa com um falso moralismo, levanta a bandeira de feminismo e na primeira hipótese ela julgou a Aline (Campos) de garota de programa por conta de uma roupa curta. Ela é pessoa que não é humana”, disse Matheus.



Ana Paula se defendeu dizendo que a presença de Matheus não faz diferença porque ele traz coisas externas para o jogo. “Você é covarde, você tem medo de jogar comigo aqui dentro”, rebateu a sister. “Você vai sair. Você é um homofóbico e quer falar de moralismo”, finalizou ela.



Matheus continuou dizendo que o “exército de Ana Paula caiu”, ao que ela respondeu: “É, você vai ver amanhã! Meu exército é o povo!”, causando mais tumulto entre os participantes.



BBB 26: Babu e Gabriela discutem sobre título de “menos confiável”



Depois que Gabriela tentou falar com Babu sobre o fato de Juliano Floss ter gritado com ela e ele ter retirado da conversa, a dinâmica entre os dois ficou mais tensa quando o atual líder deu a ela o título de “menos confiável” no Sincerão. Logo após a dinâmica, Gabriela puxou Babu para pedir uma justificativa.



“Por que você não olha pra mim? Por que você tá olhando pra câmera? Olha para aquela câmera ali. Quer dar entrevista? Estamos aqui com a Gabriela e ela quer dar seu depoimento”, ironizou Babu sobre as atitudes dela.

“Eu fui só saber se você estava estranho comigo”, respondeu ela. “E eu achei feio”, finalizou Babu dizendo que não cerceava ela de trocar ideia desde que ela olhasse no olho dele.



BBB 26: Ana Paula conversa com Juliano e Milena após treta com Sol



Quando o Sincerão acabou e os participantes se limparam da gosma, Juliano chorou e foi para o quarto, sendo chamado para conversar posteriormente por Breno sobre as atitudes dele no jogo.

Em um momento com Ana Paula e Milena, o trio tocou estratégias e Ana Paula disse que acreditava no jogo que eles estavam fazendo.



“Eles podem tá achando que a gente é o lado errado da situação”, disse ela. “Eles têm certeza”, retrucou Milena dizendo que apenas Babu, Chay e Leandro abraçaram o grupo depois do Sincerão.



Em seguida, Juliano se defendeu sobre o acontecido com Sol: “Não falei nada da luta dela, da história dela [Sol]. Não desmereci a luta dela. A primeira coisa que falei no Sincerão foi: ‘Eu respeito sua história, mas você não sabe jogar esse jogo’”.

Ana Paula entendeu e complementou: “Uma coisa que eu sei é que a gente não deve esvaziar pauta. Só isso. São pautas de extrema importância e o povo começa a jogar… O outro [Matheus] foi jogar o card do feminismo contra mim, falando que eu chamei a outra [Aline] de prostituta há 10 anos, e nem foi isso”.



Na semana passada, Ana Paula rompeu com seus aliados no jogo após nenhum deles ter defendido Milena do racismo estrutural contido no discurso de Matheus sobre Ana Paula ser patroa dela.

Uma de suas ex-aliadas, Maxiane, inclusive disse a Jonas que tava com vontade de que Matheus ficasse, mesmo após Marcelo ter apontado uma atitude homofóbica da parte dele.



BBB 26: Maxiane se posiciona contra Ana Paula e diz que lugar dela é numa ala psiquiátrica



Em conversa com Breno, Marcelo, Marciele e Samira, Maxiane disse que “quer que se foda” sobre trazer assuntos externos para dentro do jogo. “Na hora de pensar em mim, ninguém pensou em mim, então tô nem aí!”, disse a sister, sem se referir a nada específico.

Marciele complementou que sabe de coisas sobre Ana Paula que não concorda e que por isso sempre manteve distanciamento dela.



Sobre Ana Paula, Maxiane disse que estava preparada para dizer no Sincerão que o lugar dela era numa clínica psiquiátrica com camisa de força, enquanto Breno ria. “Não chamo nem você de cobra, porque coitado do reino animal”, finalizou ela.

