Quarto Branco BBB 26: perdeu o que aconteceu hoje? Veja resumo

Quarto Branco no BBB 26: os dois últimos entram na casa / Crédito: Reprodução Gshow

A 26ª edição do Big Brother Brasil (BBB 26) começou nessa segunda, 12. Enquanto os 21 participantes curtiam o primeiro dia do reality, os 9 candidatos à Pipoca que não entraram na casa pelas Casas de Vidro passaram pelo Quarto Branco. Disputando por duas vagas no BBB 26, a dinâmica acontece como uma repescagem de integrantes para o elenco pela primeira vez. Com isso, a prova reúne a maior quantidade de pessoas no quarto na história do programa.

Quadro Branco no BBB 26: entenda como funciona a prova A "mais temida de todas as edições do BBB", como reagiu Ivy, do BBB 20, que chorou ao ver a prova como Castigo do Monstro, retorna em outro estilo na temporada 26. Apesar da quantidade de edições, esta é a sexta vez que o desafio acontece. Em um cômodo com paredes brancas acolchoadas, os participantes da prova ficam isolados do restante da casa, não escutando nada do que acontece. No centro do ambiente, fica posicionado um botão vermelho.

Na primeira vez, em 2009, o objeto foi introduzido com a proposta de que a primeira pessoa que apertasse o botão estaria eliminada do reality. Em 2023, em sua última aparição, que marcou a disputa entre Domitila e Fred Bruno, levava o participante ao Paredão da semana. Nesta edição, aqueles que não conseguiram entrar no BBB 26 com o voto do público pelas Casas de Vidro espalhadas no País têm uma segunda chance: os últimos dois restantes da prova farão parte do elenco da edição.