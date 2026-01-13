Quarto Branco BBB 26: perdeu o que aconteceu hoje? Veja resumo

BBB 26: saiba tudo o que aconteceu no Quarto Branco hojeUma das provas mais temidas pelos participantes do BBB começou nessa segunda, 12, com a estreia da 26ª edição; saiba como está sendo no BBB 26
A 26ª edição do Big Brother Brasil (BBB 26) começou nessa segunda, 12. Enquanto os 21 participantes curtiam o primeiro dia do reality, os 9 candidatos à Pipoca que não entraram na casa pelas Casas de Vidro passaram pelo Quarto Branco.
Disputando por duas vagas no BBB 26, a dinâmica acontece como uma repescagem de integrantes para o elenco pela primeira vez. Com isso, a prova reúne a maior quantidade de pessoas no quarto na história do programa.
Confira o que aconteceu no Quarto Branco até o momento, contando com a desistência de um participante.
Quadro Branco no BBB 26: entenda como funciona a prova
A "mais temida de todas as edições do BBB", como reagiu Ivy, do BBB 20, que chorou ao ver a prova como Castigo do Monstro, retorna em outro estilo na temporada 26.
Apesar da quantidade de edições, esta é a sexta vez que o desafio acontece. Em um cômodo com paredes brancas acolchoadas, os participantes da prova ficam isolados do restante da casa, não escutando nada do que acontece. No centro do ambiente, fica posicionado um botão vermelho.
Na primeira vez, em 2009, o objeto foi introduzido com a proposta de que a primeira pessoa que apertasse o botão estaria eliminada do reality.
Em 2023, em sua última aparição, que marcou a disputa entre Domitila e Fred Bruno, levava o participante ao Paredão da semana.
Nesta edição, aqueles que não conseguiram entrar no BBB 26 com o voto do público pelas Casas de Vidro espalhadas no País têm uma segunda chance: os últimos dois restantes da prova farão parte do elenco da edição.
Assim como em todas as edições, o quarto é completamente branco, apenas com o botão vermelho no centro. Para desistir, o jogador deve apertar o botão, sendo automaticamente desclassificado da disputa pela vaga.
Leia mais
BBB 26: saiba o que aconteceu hoje no Quadro Branco
Até o momento, dos 9 participantes, restam 8. Nesta terça-feira, 13, Ricardinho, do Norte, desistiu da prova, perdendo a chance de entrar no programa.
Além dele, estão Livia (Norte); Elisa e Matheus (Sul); Gabriela (Sudeste); Chaiany (Centro-Oeste); Rafaella e Leandro (Nordeste). Breno, do Sudeste, participaria do desafio, mas recebeu a vaga que seria de Marcel, que desistiu do BBB horas antes de entrar na casa.
Ricardinho apertou o botão de desistência após horas de broncas da produção, rendendo brigas entre os candidatos e solicitação de expulsão por parte dos fãs do reality.
Durante a madrugada, o paraense cantou, bateu na maçaneta e deu chutes na parede, chegando até a abrir quase todas as latas de água disponíveis no cooler para os participantes.
Sobre o que aconteceu, se defendeu, explicando que só abriu as latas e não jogou água. Em resposta, Chaiany disparou: "“E aquela poça de água ali é o quê? É o teu mijo? Tu cuspiu lá dentro? Você abriu as coisas e estava derramando, rapaz. Seja homem! Eu ergo a cabeça e pronto! É isso que você tem que fazer: assumir seus erros".
Antes mesmo da situação das latas, ele e Matheus discutiram sobre as atitudes do desistente. "Coisa de branco fazer essas de ‘mongolão’ assim! Tu não vê negão fazendo", criticou o sulista. Ricardinho rebateu a fala acusando o candidato de racismo, questionando se existe racismo reverso.
O diálogo se encerrou com: "Isso não é coisa de branco, não. É coisa de doido", disse Chaiany. A candidata do Centro-Oeste foi uma das favoritas da Casa de Vidro, sendo a entrada de Jordana uma surpresa.
Apesar do favoritismo, o que teria feito a preferência do público pela rival, segundo ela, foi o cancelamento pelos "xingamentos" direcionados à participante. "Só por causa de uma fala minha errada acabaram comigo!”, desabafou para os colegas.
Mesmo assim, declarou torcida para Jordana, caso não entrasse como Pipoca, após o Quadro Branco. "Se achar que é falso ou não, estou nem aí. É assim que eu sou", diz para quem acompanha o programa.
Leia mais
Participantes do BBB 26, separados por grupos
A 26ª edição do BBB é a primeira com três grupos de participantes. No início, o reality show recebia apenas competidores anônimos. A partir de 2020, criou-se o Camarote, com famosos. Neste ano, surgiram os veteranos, com ex-BBBs.
Veja a lista de participantes do ano 26:
Participantes do Pipoca
- Breno Corã, de 33 anos, biólogo e modelo, de Contagem (MG) – entrou no lugar de Marcel
- Brígido Neto, 34, empreendedor, de Manaus (AM)
- Jordana Morais, 29, advogada e modelo, de Brasília (DF)
- Marcelo Araujo, 31, médico, de Currais Novos (RN)
- Marciele da Silva, 32, dançarina, de Juruti (PA)
- Maxiane Silva, 32, influenciadora, de Nazaré da Mata (PE)
- Milena Lages, 26, babá e recreadora, de Itambacuri (MG)
- Paulo Augusto, 21, estudante de Veterinária, de Inhumas (GO)
- Pedro Espindola, 22, vendedor ambulante, de Curitiba (PR)
- Samira Said, 25, atendente de bar, de Butiá (RS)
Participantes do Camarote
- Aline Campos, de 38 anos, atriz e empresária, de Rio de Janeiro (RJ)
- Edílson Capetinha, 55, ex-jogador de futebol, de Salvador (BA)
- Henri Castelli, 47, ator, de São Bernardo do Campo (SP)
- Juliano Floss, 21, dançarino e influenciador, de Pinhalzinho (SC)
- Solange Couto, 69, atriz, de Rio de Janeiro (RJ)
Participantes dos Veteranos
- Alberto Cowboy, de 49 anos, empresário, de Manhuaçu (MG) – ex-BBB 7
- Ana Paula Renault, 44, jornalista, de Belo Horizonte (MG) – ex-BBB 16
- Babu Santana, 46, ator, de Rio de Janeiro (RJ) – ex-BBB 20
- Jonas Sulzbach, 39, empresário, de Lajeado (RS) – ex-BBB 12
- Sarah Andrade, 34, influenciadora, de Brasília (DF) – ex-BBB 21
- Sol Vega, 47, atriz e empresária, de Mogi Guaçu (SP) – ex-BBB 4