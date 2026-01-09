Participantes da Casa de Vidro BBB 26: quem são os candidatos por região

Festival de Parintins, esporte, empreendedorismo e fé marcam os perfis dos participantes na Casa de Vidro do BBB 26

O público já pode votar e decidir quem entra na casa mais vigiada do Brasil. Ao todo, duas mulheres e dois homens participam de cada "Casa de Vidro", mas apenas uma dupla, formada por um homem e uma mulher, garante vaga no confinamento.

O Big Brother Brasil 26 começa a ganhar forma nesta sexta-feira, 9, com a revelação dos candidatos das Casas de Vidro espalhadas pelo País.

Em um relacionamento há 11 anos com a esposa, Inalda, Lívia faz história como a primeira mulher lésbica a ocupar o posto no festival.

Aos 26 anos, Lívia é sinônimo de alegria, força e representatividade. Natural de Parintins e moradora de Manaus, ela é rainha do folclore do Boi Garantido no Festival de Parintins e se destaca por sua atuação na valorização da cultura amazônica e da diversidade.

A primeira a ser aberta foi a Casa de Vidro da Região Norte .

Indígena do povo munduruku, é dançarina, influenciadora, formada em Administração e empreendedora. Ativista, trabalha com organizações ligadas à causa indígena e cultural.

Criada na floresta e com ascendência indígena, Marciele, de 32 anos, se define como uma mulher guerreira. Natural de Juruti, no Pará, vive há 16 anos em Manaus e é cunhã-poranga do Boi Caprichoso no Festival de Parintins, posto que ocupa há uma década.

Caçula de seis irmãos, criada com humildade, já trabalhou como artesã e vendedora para ajudar a família. Determinada e impulsiva, assume que é emotiva e competitiva. Se vencer o BBB, quer quitar dívidas da mãe, ajudar a família e investir em projetos sociais voltados à diversidade, crianças e idosos.

Competitivo, direto e extremamente decidido, afirma que costuma ser julgado pela aparência, mas reforça que é uma pessoa gentil e fiel aos seus valores.

Com 34 anos, Brígido chama atenção pela postura confiante e perfil de liderança. Morador de Manaus, é formado em Engenharia de Produção, empresário e diretor executivo de uma escola fundada pela família há mais de quatro décadas.

De personalidade forte e espírito competitivo, diz ser “o improvável que deu certo” e sonha em transformar a própria realidade e a da família com o prêmio do BBB 26.

Natural de Belém, mora há cinco anos em São Paulo e vê o BBB como um novo desafio pessoal e profissional. Competidor nato, acredita que sua trajetória foi guiada pela fé e pela persistência.

Atleta profissional de futebol freestyle, Ricardinho tem 27 anos e já alcançou o topo do esporte: é bicampeão mundial e detentor de dois recordes no Guinness Book.

Religioso, teve sua fé fortalecida após participar do projeto cristão de imersão ”Legendários”. Taurino, assume ser teimoso e intenso nos posicionamentos. Namora há seis meses e sonha construir uma família.

Conheceu mais de 20 países por meio do esporte e passou por dificuldades até conquistar estabilidade financeira. Tranquilo, mas firme quando contrariado, afirma que entra no reality disposto a mostrar quem é fora das competições. Vive um relacionamento estável e sonha casar e ter filhos.



Representantes Nordeste:



Maxiane (Nazaré da Mata – PE)



Maxiane (Nazaré da Mata – PE)

Aos 32 anos, Maxiane construiu sua trajetória entre limites materiais e muita persistência. Natural de Nazaré da Mata, cresceu em uma casa simples com pais sem escolaridade completa e avós trabalhadores rurais.

Tentou Direito, mas encontrou na História, curso que fez com bolsa, o caminho inicial. Atuou como professora da rede estadual, até perceber que o retorno financeiro nas redes sociais superava o salário mensal do magistério.



Influenciadora digital, vive hoje do conteúdo que produz e sustenta a casa onde mora com a mãe e o filho Joaquim, de 3 anos, criado de forma solo. Explosiva, direta e competitiva, deixa claro que entra no BBB focada no prêmio: quer comprar casa, carro e lançar sua própria marca de roupas. “Não tenho nada a perder”, resume.



Rafaella “Rafa Jaqueira” (Maceió – AL)

Rafaella "Rafa Jaqueira" (Maceió – AL)

Rafaella, de 29 anos, virou fenômeno nas redes sociais ao transformar o cotidiano em conteúdo. Foi dentro de ônibus lotados de Maceió que começou a registrar aniversários improvisados, conversas e laços criados entre passageiros, a chamada “família do busão”.

Formada em Terapia Ocupacional, trabalha com crianças autistas, já atuou como técnica de enfermagem e instrumentadora cirúrgica, e atualmente cursa Medicina Veterinária.

Falante, sarcástica e assumidamente competitiva, Rafaella também faz publicidade digital e não esconde o objetivo de ficar milionária. Noiva e em seu primeiro relacionamento, vê o BBB como um divisor de águas para conquistar independência financeira e ajudar a família.



Leandro (Salvador – BA)

Leandro (Salvador – BA)

Aos 42 anos, Leandro carrega uma história marcada por pobreza, perdas e resistência. Filho de uma cozinheira e de um cobrador de ônibus, foi criado pela avó e começou a trabalhar ainda criança para ajudar em casa.

Enfrentou a violência urbana de perto, um dos irmãos morreu após se envolver com o tráfico, e passou pelo período mais duro da vida ao morar na rua. Foi a arte que o manteve de pé.

Formou-se em Artes Cênicas e Música em uma universidade pública, tornando-se o primeiro da família a conquistar um diploma. Produtor cultural, músico e professor de arte, hoje vive sem trabalho fixo e endividado. No BBB, seu foco é financeiro. Vive há 19 anos em um relacionamento aberto e afirma que não pretende se envolver afetivamente no reality.



Marcelo (Currais Novos – RN)

Marcelo (Currais Novos – RN)

Médico de 31 anos, Marcelo deixou o Brasil para realizar o sonho da graduação em Medicina na Bolívia. Durante o período fora, precisou se virar como garçom, vendedor, cabeleireiro, confeiteiro e até faxineiro na pandemia para se manter.

Natural de Currais Novos, no Rio Grande do Norte, enfrentou dificuldades financeiras desde a infância, agravadas pela separação dos pais. Após se formar, retornou ao Brasil, revalidou o diploma e hoje atua como clínico geral pelo SUS, além de cursar pós-graduação em Pediatria.

Determinado, entra no BBB 26 com o objetivo de ajudar a mãe e a irmã, que enfrenta problemas de saúde, e transformar a realidade da família.



Representantes Centro-Oeste:

Chaiany (São João da Aliança – GO)

Chaiany (São João da Aliança – GO)

Aos 25 anos, Chaiany nasceu em Brasília, mas foi criada na roça, em São João da Aliança, no interior de Goiás. Cresceu longe da tecnologia e começou a trabalhar ainda criança, ajudando nas atividades rurais.

Aos 15 anos, engravidou da filha e, atualmente desempregada, sonha com uma vida mais estável. Determinada, divertida e sem muita paciência, assume ser explosiva, chorona e extremamente leal. Vê o BBB como a chance de virar o jogo: quer ganhar dinheiro, conquistar prêmios ao longo da competição, especialmente um carro, e dar orgulho à família. “Vou dar a minha vida por essa oportunidade”, afirma.



Jordana (Brasília – DF)

Jordana (Brasília – DF)

Advogada, modelo e influenciadora digital, Jordana tem 29 anos e uma trajetória marcada por mudanças. Nascida em Paraíso do Tocantins, foi criada em Goiânia e, após a separação dos pais, passou a morar em Brasília com a avó materna. Cresceu sem luxos, mas com estabilidade, e começou cedo a trabalhar como modelo, influenciada pela mãe fotógrafa.

Já atuou como bartender, professora de inglês e em outras funções. Comunicativa, empática e carismática, acredita no poder do argumento para vencer disputas. Vaidosa e de personalidade forte, encara o BBB como um sonho compartilhado com a mãe e promete viver a experiência intensamente, sem planos de se envolver amorosamente no reality.



Paulo Augusto (Anápolis – GO)



Paulo Augusto (Anápolis – GO)

Com apenas 21 anos, Paulo Augusto já carrega uma forte ligação com o campo. Natural de Inhumas, em Goiás, vive atualmente em Anápolis, onde estuda Medicina Veterinária, trabalha como pecuarista e também atua como influenciador.

Criado acompanhando o pai na roça, desenvolveu afeição pelos animais e orgulho da própria trajetória. Transparente, observador e competitivo, não foge de embates e detesta fofocas. Apaixonado por esportes, cavalos e música sertaneja, diz acompanhar o BBB desde criança.

“Se estiver valendo uma galinha, eu estou correndo atrás”, resume, ao afirmar que não se contenta com o segundo lugar.



Ricardo (Goiânia – GO)

Ricardo (Goiânia – GO)

Modelo de 35 anos, Ricardo é natural de Niquelândia, em Goiás, e vive atualmente em Goiânia. Pai de dois filhos, valoriza a família e a relação próxima com os pais, casados há 40 anos.

Já foi atleta profissional de basquete, passando por diversos times pelo Brasil, mas migrou para a carreira de modelo em busca de melhor retorno financeiro. Divide a rotina entre temporadas na China, onde trabalha no mundo da moda, e apresentações como dançarino em boates de Goiás e Minas Gerais.

Tranquilo, sincero e direto, assume que se apaixona fácil, mas entra no BBB focado em competir e transformar a própria vida. “O sol tem que brilhar para mim também”, afirma.

Representantes Sudeste:

Gabriela (São Paulo – SP)

Gabriela (São Paulo – SP)

Aos 21 anos, Gabriela leva uma rotina puxada que ocupa quase todo o dia: trabalha em período integral como auxiliar de terapeuta em uma clínica com crianças com transtorno do espectro autista, estuda Psicologia e, nos fins de semana, vende doces nas ruas de São Paulo para complementar a renda — quitutes preparados pela mãe.

Desde os 15 anos no mercado de trabalho, amadureceu cedo após dificuldades familiares. Determinada e falante, vê o BBB como a chance de mudar a história da família, ajudar no tratamento da mãe e da irmã e realizar o sonho de abrir o próprio consultório. Assume personalidade forte, diz não ter medo de se posicionar e garante que entra para jogar: “Melhor ser cancelada do que ser planta”.



Milena (Teófilo Otoni – MG)

Milena (Teófilo Otoni – MG)

Natural de Itambacuri, no interior de Minas Gerais, Milena tem 26 anos e se define como “do povo”. Começou a trabalhar muito jovem como doméstica e babá e, aos 22 anos, abriu a própria empresa de recreação infantil, com a qual complementa a renda da casa. Também cursa faculdade de Terapia Ocupacional.

Leal, parceira e carismática, diz que gosta de agradar, mas não foge de confusão quando é para defender alguém. Competitiva e avessa à derrota, enxerga o BBB como a oportunidade de mudar de vida, ajudar a família e sair da pobreza, sem criar personagens.



Breno (Contagem – MG)

Breno (Contagem – MG)

Com 33 anos, Breno é formado em Biologia e tem mestrado em Biotecnologia. Natural de Contagem, em Minas Gerais, mora há dez anos em Florianópolis, onde construiu uma trajetória marcada por recomeços. Sonhava em ser atleta profissional de vôlei, mas uma lesão no ombro interrompeu o plano.

A partir daí, passou por diferentes trabalhos até investir na carreira acadêmica. Atualmente, concilia a atuação científica com trabalhos como modelo e promoter de eventos. Confiante e seguro de si, vê o BBB como um desafio psicológico e físico capaz de transformar sua trajetória pessoal.



Marcel (Catanduva – SP)

Marcel (Catanduva – SP)

Advogado de 35 anos, Marcel é natural de Catanduva, no interior de São Paulo, onde vive atualmente. Começou a trabalhar aos 14 anos para ajudar em casa e se formou em Direito com apoio financeiro de um amigo do pai.

Atua na área trabalhista e, há um ano, voltou a morar com a família para cuidar do pai, após a morte da mãe. Engraçado, empático e persistente, não gosta de ser mandado e admite dificuldade em assumir erros. Diz não ter medo de se posicionar nem de ser rejeitado. Entra no BBB com o objetivo de ganhar o prêmio para retribuir tudo o que o pai fez por ele — e aberto a amizades e romances dentro da casa.



Representantes Sul:

Elisa (Canoas – RS)

Elisa (Canoas – RS)

Aos 28 anos, Elisa é natural de Canoas, no Rio Grande do Sul, e atualmente vive no Rio de Janeiro, após passar uma temporada em Goiânia. Modelo e empreendedora, tem formação técnica em Processos Gerenciais e comanda uma marca de roupas fitness.

De personalidade expansiva e confiante, diz não se preocupar com críticas e afirma viver a melhor fase da vida. Inspirada pela mãe, destaca a própria trajetória de esforço e independência. Competitiva, vê o BBB como a oportunidade de conquistar estabilidade financeira e ampliar seus negócios, garantindo que entra para ganhar.



Samira (Imbituba – SC)

Samira (Imbituba – SC)

Estudante de Direito, Samira tem 25 anos e nasceu em Butiá, no Rio Grande do Sul. Criada em Gravataí, mora atualmente em Imbituba, em Santa Catarina. Bolsista durante a vida escolar, conta que sempre precisou provar que merecia estar onde estava.

Com personalidade marcante e estilo próprio, já estagiou na vara de família do fórum e hoje trabalha em hostel e bar. Falante, intensa e acolhedora, rejeita o rótulo de “patricinha” e diz que tudo o que conquistou foi com esforço. Enxerga o BBB como uma chance de sair de uma realidade financeira difícil, pagar dívidas e ajudar a família.



Matheus (Porto Alegre – RS)

Matheus (Porto Alegre – RS)

Natural de Porto Alegre, Matheus tem 25 anos e trabalha como bancário, embora não se identifique com a função. Sonhava em ser jogador de futebol e chegou a atuar profissionalmente no Brasil e em Portugal, mas precisou abandonar a carreira após lesões.

Para complementar a renda, dá aulas de boxe e trabalha como motorista de aplicativo. Apaixonado por rap e pagode, é competitivo e acredita que terá bom desempenho nas provas físicas. Vê o BBB como uma chance de se expressar livremente e mudar de vida financeiramente. “Não vou entrar para brincar”, garante.

Pedro Henrique (Curitiba – PR)

Pedro Henrique (Curitiba – PR)

Com 22 anos, Pedro Henrique é natural de Colombo, no Paraná, e mora atualmente em Curitiba. Trabalha como vendedor ambulante de flores e trufas e aguarda a chegada da primeira filha. Ambicioso e persuasivo, acredita que suas habilidades em vendas podem ajudá-lo no jogo.

Assume que reage quando se sente prejudicado, o que às vezes é visto como arrogância. Extremamente competitivo, já se preparou para provas de resistência em situações extremas. No BBB, quer fugir dos paredões, garantir vitórias nas provas e ser um participante marcante. “Eu sei me vender”, resume.