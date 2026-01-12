Henri Castelli no BBB 26: quem é o participante do Camarote

Henri Castelli estava entre os participante do Camarote do BBB 26 / Crédito: Léo Rosario/Globo/Divulgação

O ator Henri Castelli foi confirmado nesta segunda-feira, 12, como participante do grupo Camarote do Big Brother Brasil 26 (BBB 26). Ele tem 47 anos e é natural de São Bernardo do Campo, São Paulo. O anúncio de sua participação ocorreu durante a estreia do programa na TV Globo. Ele se junta aos outros integrantes do Camarote desta edição. Veja mais detalhes a seguir.