Henri Castelli no BBB 26: quem é o participante do Camarote

Participante do grupo Camarote no BBB 26, Henri Castelli foi anunciado na estreia do reality show, na noite desta segunda, 12. Conheça o participante
Atualizado às Autor Thadeu Braga
Autor
Thadeu Braga Editor-chefe de Audiência e Distribuição
Tipo Notícia

O ator Henri Castelli foi confirmado nesta segunda-feira, 12, como participante do grupo Camarote do Big Brother Brasil 26 (BBB 26). Ele tem 47 anos e é natural de São Bernardo do Campo, São Paulo.

O anúncio de sua participação ocorreu durante a estreia do programa na TV Globo. Ele se junta aos outros integrantes do Camarote desta edição. Veja mais detalhes a seguir.

Camarote BBB 26: conheça Henri Castelli

Henri nasceu em São Bernardo do Campo (SP) e começou as aulas de teatro ainda na escola. Antes de se mudar para o Rio de Janeiro e tentar a carreira de ator, passou por empregos como office boy, estoquista e atendente de caixa. 

No primeiros anos no novo estado, conciliou trabalhos para se manter na cidade. Mas a primeira oportunidade surgiu logo, na uma pequena participação na minissérie Hilda Furacão. A partir daí, o ator foi conciliando papéis em outras produções.

O primeiro protagonista veio em 2002, quando viveu o Pedro em Malhação, e fez par romântico com Juliana Silveira. Na TV Globo, Henri Castelli atuou em 20 novelas e séries como ‘Cobras & Lagartos’ (2006), ‘Sol Nascente’ (2016), ‘I Love Paraisópolis’ (2015), ‘Flor do Caribe’ (2013), ‘Caras & Bocas’ (2010).

Há dois anos, mora em Miami (EUA) e mantém contato com os fãs por meio das redes sociais. 

Henri Castelli no BBB 26: relembre os relacionamentos do ator

Como um galã conhecido em todo o País, os relacionamentos amorosos de Henri Castelli não passaram despercebidos pela mídia.

Da relação com a modelo Isabeli Fontana teve seu primeiro filho, Lucas, de 19 anos. Ele também é pai de Maria Eduarda, de 12 anos, fruto do romance com a empresária Juliana Despirito. 

Depois, namorou por quatro anos a atriz Fernanda Vasconcellos, com quem havia feito par romântico em uma peça. Seu último relacionamento público foi com a influenciadora Sabrina Caminski, em 2021.

Participantes do BBB 26, separados por grupos

A 26ª edição do BBB é a primeira com três grupos de participantes. No início, o reality show recebia apenas competidores anônimos. A partir de 2020, criou-se o Camarote, com famosos. Neste ano, surgiram os veteranos, com ex-BBBs.

Veja a lista de participantes do ano 26:

Participantes do Pipoca

Participantes do Camarote

Participantes dos Veteranos

  • Alberto Cowboy, de 49 anos, empresário, de Manhuaçu (MG) – ex-BBB 7
  • Ana Paula Renault, 44, jornalista, de Belo Horizonte (MG) – ex-BBB 16
  • Babu Santana, 46, ator, de Rio de Janeiro (RJ) – ex-BBB 20
  • Jonas Sulzbach, 39, empresário, de Lajeado (RS) – ex-BBB 12
  • Sarah Andrade, 34, influenciadora, de Brasília (DF) – ex-BBB 21
  • Sol Vega, 47, atriz e empresária, de Mogi Guaçu (SP) – ex-BBB 4

