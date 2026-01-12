Henri Castelli no BBB 26: quem é o participante do Camarote

Henri Castelli no BBB 26: conheça participante do CamaroteParticipante do grupo Camarote no BBB 26, Henri Castelli foi anunciado na estreia do reality show, na noite desta segunda, 12. Conheça o participante
O ator Henri Castelli foi confirmado nesta segunda-feira, 12, como participante do grupo Camarote do Big Brother Brasil 26 (BBB 26). Ele tem 47 anos e é natural de São Bernardo do Campo, São Paulo.
O anúncio de sua participação ocorreu durante a estreia do programa na TV Globo. Ele se junta aos outros integrantes do Camarote desta edição. Veja mais detalhes a seguir.
Camarote BBB 26: conheça Henri Castelli
Henri nasceu em São Bernardo do Campo (SP) e começou as aulas de teatro ainda na escola. Antes de se mudar para o Rio de Janeiro e tentar a carreira de ator, passou por empregos como office boy, estoquista e atendente de caixa.
No primeiros anos no novo estado, conciliou trabalhos para se manter na cidade. Mas a primeira oportunidade surgiu logo, na uma pequena participação na minissérie Hilda Furacão. A partir daí, o ator foi conciliando papéis em outras produções.
O primeiro protagonista veio em 2002, quando viveu o Pedro em Malhação, e fez par romântico com Juliana Silveira. Na TV Globo, Henri Castelli atuou em 20 novelas e séries como ‘Cobras & Lagartos’ (2006), ‘Sol Nascente’ (2016), ‘I Love Paraisópolis’ (2015), ‘Flor do Caribe’ (2013), ‘Caras & Bocas’ (2010).
Há dois anos, mora em Miami (EUA) e mantém contato com os fãs por meio das redes sociais.
Henri Castelli no BBB 26: relembre os relacionamentos do ator
Como um galã conhecido em todo o País, os relacionamentos amorosos de Henri Castelli não passaram despercebidos pela mídia.
Da relação com a modelo Isabeli Fontana teve seu primeiro filho, Lucas, de 19 anos. Ele também é pai de Maria Eduarda, de 12 anos, fruto do romance com a empresária Juliana Despirito.
Depois, namorou por quatro anos a atriz Fernanda Vasconcellos, com quem havia feito par romântico em uma peça. Seu último relacionamento público foi com a influenciadora Sabrina Caminski, em 2021.
Participantes do BBB 26, separados por grupos
A 26ª edição do BBB é a primeira com três grupos de participantes. No início, o reality show recebia apenas competidores anônimos. A partir de 2020, criou-se o Camarote, com famosos. Neste ano, surgiram os veteranos, com ex-BBBs.
Veja a lista de participantes do ano 26:
Participantes do Pipoca
- Breno Corã, de 33 anos, biólogo e modelo, de Contagem (MG) – entrou no lugar de Marcel
- Brígido Neto, 34, empreendedor, de Manaus (AM)
- Jordana Morais, 29, advogada e modelo, de Brasília (DF)
- Marcelo Araujo, 31, médico, de Currais Novos (RN)
- Marciele da Silva, 32, dançarina, de Juruti (PA)
- Maxiane Silva, 32, influenciadora, de Nazaré da Mata (PE)
- Milena Lages, 26, babá e recreadora, de Itambacuri (MG)
- Paulo Augusto, 21, estudante de Veterinária, de Inhumas (GO)
- Pedro Espindola, 22, vendedor ambulante, de Curitiba (PR)
- Samira Said, 25, atendente de bar, de Butiá (RS)
Participantes do Camarote
- Aline Campos, de 38 anos, atriz e empresária, de Rio de Janeiro (RJ)
- Edílson Capetinha, 55, ex-jogador de futebol, de Salvador (BA)
- Henri Castelli, 47, ator, de São Bernardo do Campo (SP)
- Juliano Floss, 21, dançarino e influenciador, de Pinhalzinho (SC)
- Solange Couto, 69, atriz, de Rio de Janeiro (RJ)
Participantes dos Veteranos
- Alberto Cowboy, de 49 anos, empresário, de Manhuaçu (MG) – ex-BBB 7
- Ana Paula Renault, 44, jornalista, de Belo Horizonte (MG) – ex-BBB 16
- Babu Santana, 46, ator, de Rio de Janeiro (RJ) – ex-BBB 20
- Jonas Sulzbach, 39, empresário, de Lajeado (RS) – ex-BBB 12
- Sarah Andrade, 34, influenciadora, de Brasília (DF) – ex-BBB 21
- Sol Vega, 47, atriz e empresária, de Mogi Guaçu (SP) – ex-BBB 4