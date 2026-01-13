Enquete BBB 26: estes correm mais risco de ser o 1º eliminado

Enquete BBB 26: Antes mesmo do primeiro Paredão, alguns participantes despontam como os mais ameaçados de eliminação / Crédito: Reprodução/Globo/gshow

O Big Brother Brasil 26 (BBB 26) mal deu a largada e já provoca intensos debates entre os fãs do reality. Após a pré-estreia com cinco Casas de Vidro e a definição do grupo Pipoca por votação em enquete, os 21 participantes foram oficialmente apresentados ao público nessa segunda-feira, 12. Desde então, as redes sociais passaram a discutir quem pode estar em risco logo no início do jogo.

Nos primeiros dias de confinamento, atitudes simples costumam ganhar grande repercussão fora da casa. Falas consideradas polêmicas, excesso de protagonismo ou dificuldade de convivência podem colocar participantes na mira do público antes mesmo da formação do primeiro Paredão. Além disso, o jogo ainda não está completamente definido: duas vagas seguem em disputa no Quarto Branco, o que pode alterar alianças e estratégias internas. Mesmo assim, o público já começa a apontar quem, na sua avaliação, corre mais risco de deixar o programa logo na primeira eliminação.

Enquete BBB 26: quem corre risco de ser o 1º eliminado? A enquete busca medir a percepção inicial dos telespectadores sobre quem pode ser o primeiro eliminado do BBB 26.