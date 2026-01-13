Enquete BBB 26: estes correm mais risco de ser o 1º eliminado

Enquete BBB 26: quem corre risco de ser o 1º eliminado? Veja parcialCom jogo recém-iniciado, participantes já enfrentam rejeição do público; enquete aponta quem pode deixar o BBB 26 logo no primeiro Paredão
O Big Brother Brasil 26 (BBB 26) mal deu a largada e já provoca intensos debates entre os fãs do reality. Após a pré-estreia com cinco Casas de Vidro e a definição do grupo Pipoca por votação em enquete, os 21 participantes foram oficialmente apresentados ao público nessa segunda-feira, 12.
Desde então, as redes sociais passaram a discutir quem pode estar em risco logo no início do jogo.
Mesmo sem uma eliminação confirmada, comportamentos, falas e primeiras alianças já influenciam a percepção do público. Em edições anteriores, o início da temporada mostrou que rejeições precoces podem ser decisivas para definir o primeiro eliminado.
BBB 26: elenco diverso já divide opiniões
O BBB 26 reúne participantes dos grupos Pipoca, Camarote e Veteranos, formando um elenco diverso em idade, trajetória e popularidade.
Nos primeiros dias de confinamento, atitudes simples costumam ganhar grande repercussão fora da casa. Falas consideradas polêmicas, excesso de protagonismo ou dificuldade de convivência podem colocar participantes na mira do público antes mesmo da formação do primeiro Paredão.
Além disso, o jogo ainda não está completamente definido: duas vagas seguem em disputa no Quarto Branco, o que pode alterar alianças e estratégias internas. Mesmo assim, o público já começa a apontar quem, na sua avaliação, corre mais risco de deixar o programa logo na primeira eliminação.
Enquete BBB 26: quem corre risco de ser o 1º eliminado?
A enquete busca medir a percepção inicial dos telespectadores sobre quem pode ser o primeiro eliminado do BBB 26.
O resultado ajuda a entender o clima fora da casa e quais participantes enfrentam maior rejeição neste começo de temporada.
Vale reforçar que a enquete tem caráter exclusivamente consultivo e não interfere diretamente no resultado oficial do reality.
Participantes do BBB 26, separados por grupos
A 26ª edição do BBB é a primeira com três grupos de participantes. No início, o reality show recebia apenas competidores anônimos. A partir de 2020, criou-se o Camarote, com famosos. Neste ano, surgiram os veteranos, com ex-BBBs.
Veja a lista de participantes do ano 26:
Participantes do Pipoca
- Breno Corã, de 33 anos, biólogo e modelo, de Contagem (MG) – entrou no lugar de Marcel
- Brígido Neto, 34, empreendedor, de Manaus (AM)
- Jordana Morais, 29, advogada e modelo, de Brasília (DF)
- Marcelo Araujo, 31, médico, de Currais Novos (RN)
- Marciele da Silva, 32, dançarina, de Juruti (PA)
- Maxiane Silva, 32, influenciadora, de Nazaré da Mata (PE)
- Milena Lages, 26, babá e recreadora, de Itambacuri (MG)
- Paulo Augusto, 21, estudante de Veterinária, de Inhumas (GO)
- Pedro Espindola, 22, vendedor ambulante, de Curitiba (PR)
- Samira Said, 25, atendente de bar, de Butiá (RS)
Participantes do Camarote
- Aline Campos, de 38 anos, atriz e empresária, de Rio de Janeiro (RJ)
- Edílson Capetinha, 55, ex-jogador de futebol, de Salvador (BA)
- Henri Castelli, 47, ator, de São Bernardo do Campo (SP)
- Juliano Floss, 21, dançarino e influenciador, de Pinhalzinho (SC)
- Solange Couto, 69, atriz, de Rio de Janeiro (RJ)
Participantes dos Veteranos
- Alberto Cowboy, de 49 anos, empresário, de Manhuaçu (MG) – ex-BBB 7
- Ana Paula Renault, 44, jornalista, de Belo Horizonte (MG) – ex-BBB 16
- Babu Santana, 46, ator, de Rio de Janeiro (RJ) – ex-BBB 20
- Jonas Sulzbach, 39, empresário, de Lajeado (RS) – ex-BBB 12
- Sarah Andrade, 34, influenciadora, de Brasília (DF) – ex-BBB 21
- Sol Vega, 47, atriz e empresária, de Mogi Guaçu (SP) – ex-BBB 4