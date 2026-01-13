Quarto Branco no BBB 26: entenda como funciona a dinâmica

Prova aparece pela sexta vez como nova chance aos candidatos das Casas de Vidro; veja como funciona / Crédito: Reprodução / Globo / gshow

A 26ª edição do Big Brother Brasil estreou nesta segunda-feira, 12, já com uma dinâmica clássica do programa: o Quarto Branco. A prova ficou eternizada como a "mais temida de todas as edições do BBB" após a reação da jogadora Ivy na temporada 20, que chegou a chorar lendo o anúncio. Esta é apenas a sexta vez que o Quarto Branco acontece. Apresentado ao público pelo Big Fone em 2009, sua última aparição havia sido no BBB 23, em uma disputa entre Domitila e Fred Bruno.

O anúncio, desta vez, foi feito pelo apresentador Tadeu Schmidt para dar uma nova chance aos candidatos das Casas de Vidro que não conseguiram uma vaga na casa mais vigiada do Brasil. Mas afinal, como funciona esse desafio? O que é o Quarto Branco do BBB Manu Gavassi, Prior e Gizelly no Quarto Branco do BBB 20; dinâmica retornou após 10 anos Crédito: Reprodução / Globo / gshow O temido Quarto Branco é um cômodo com paredes brancas acolchoadas, isolado de forma que os participantes não escutem nada do que acontece no restante da casa. No centro do ambiente, fica posicionado um botão vermelho. Leia mais BBB 26: veja lista completa de participantes, divididos por grupo Sobre o assunto BBB 26: veja lista completa de participantes, divididos por grupo

Esse dispositivo já teve diferentes funções ao longo das edições: na primeira aparição, quem apertasse estaria automaticamente eliminado do reality; já em outras, levava o participante direto para o paredão. Na edição de 2023, foi a primeira vez que o desafio envolveu também um prêmio. >> Siga o canal Famosos, TV e Realities do O POVO no WhatsApp

Como vai funcionar o Quarto Branco do BBB 26 A prova da 26ª edição é o Quarto Branco com mais confinados da história do Big Brother. Geralmente, o desafio aparece como um Castigo do Monstro, mas dessa vez vai funcionar como uma espécie de repescagem. Logo na estreia da nova temporada, a dinâmica aparece repaginada para os candidatos das Casas de Vidro. Aqueles que não conseguiram entrar no programa por meio do voto do púbico, agora disputam pelas vagas restantes. Das Casas de Vidro espalhadas pelo País, cinco homens e cinco mulheres entraram oficialmente para o elenco. Demais participantes foram confinados no Quarto Branco. Os dois últimos que resistirem a prova entrarão no reality.