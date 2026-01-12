BBB 26: lista completa de participantes, divididos por grupo

Dez dos 26 participantes do BBB 26 foram anunciados nesse domingo e compõem o grupo Pipoca. Os demais serão anunciados nesta noite de estreia, 12

Diferente de anos anteriores (com o "Big Day"), os oito famosos e os oito ex-BBBs são revelados apenas no dia de estreia; dois, no intervalo da estreia da novela " Coração Acelerado ", e o restante durante o ao vivo.

O elenco do Big Brother Brasil 26 ( BBB 26 ) estará completo na noite de estreia, nesta segunda-feira, 12. Com a soma dos grupos Pipoca, Camarote e Veteranos, a edição histórica conta com 26 competidores .

O grupo Camarote existe desde a edição de 2020, sendo formado por artistas, influenciadores e figuras com alguma presença pública pré-existente ao reality show. Serão anunciados nesta segunda-feira.

Confira abaixo a relação completa de quem está na disputa pelo prêmio de R$ 3 milhões. A matéria será atualizada conforme os nomes forem anunciados pela emissora. Veja mais abaixo que horas serão revelados os dois primeiros nomes.

Solange chega ao reality com ampla experiência na TV. Atriz e dançarina, ela já participou de atrações da emissora como “Super Chef Celebridades”, “The Masked Singer Brasil” e “Dança dos Famosos”, sem vencer as competições.

Solange Couto foi confirmada nesta segunda-feira, 12, como participante do grupo Camarote do Big Brother Brasil 26 (BBB 26).

Juliano Floss é dançarino, influenciador e soma mais de 17 milhões de seguidores em suas redes sociais e namorado da cantora Marina Sena.

Juliano Floss foi confirmado nesta segunda-feira, 12, como participante do grupo Camarote do Big Brother Brasil 26 (BBB 26).

Na TV Globo, Henri Castelli já atuou em novelas como ‘Cobras & Lagartos’ (2006), ‘Sol Nascente’ (2016), ‘I Love Paraisópolis’ (2015), ‘Flor do Caribe’ (2013), ‘Caras & Bocas’ (2010).

O ator Henri Castelli foi confirmado nesta segunda-feira, 12, como participante do grupo Camarote do Big Brother Brasil 26 ( BBB 26 ). Ele tem 47 anos e é natural de São Bernardo do Campo, São Paulo.

O ex-jogador de futebol Edílson 'Capetinha' foi confirmado nesta segunda-feira, 12, como participante do grupo Camarote do Big Brother Brasil 26 (BBB 26). Natural de Salvador (BA), o baiano fez parte da seleção brasileira que conquistou a Copa do Mundo de 2002

Edílson, que recebeu o apelido "Capetinha" durante sua passagem pelo Palmeiras, devido à sua irreverência em campo, já representou diversos clubes brasileiros.

Em participações além do esporte, Edílson fez parte da Dança dos Famosos em 2013.

Aline Riscado

Aline Riscado é integrante o grupo Camarote do BBB Crédito: Iana Soares

Aline Riscado foi confirmada nesta segunda-feira, 12, como participante do grupo Camarote do Big Brother Brasil 26 (BBB 26). Natural do Rio de Janeiro.

Aline Riscado é uma dançarina, atriz, apresentadora e empresária brasileira. Iniciou sua carreira em 2011, como Bailarina no Domingão do Faustão, integrando o balé até 2014, até ganhar projeção nacional como Verão, a garota propaganda da cerveja Itaipava

Participantes do BBB 26: lista de Veteranos

O grupo de Veteranos é composto por ex-BBBs e é uma das novidades desta edição do BBB, que é a segunda sob direção de Rodrigo Dourado, após a saída de Boninho, em setembro de 2024.

Os ex-integrantes também serão anunciados nesta segunda.

Babu

Babu Santana é um dos participantes Veteranos do BBB 26 Crédito: Reprodução/Instagram@babusantana

O ator Babu Santana foi confirmado nesta segunda-feira, 12, como participante do grupo de Veteranos do Big Brother Brasil 26 (BBB 26). Natural do Vidigal, no Rio de Janeiro, o ex-BBB participou da 20ª edição do reality show e retorna neste ano.

Conhecido por seus projetos de atuação, o ator já protagonizou a cinebiografia do cantor Tim Maia e, dentro da perspectiva musical, foi um dos participantes selecionados para o The Masked Singer Brasil.

Sol Vega



Sol Vega, de 47 anos, nasceu na capital de São Paulo e participou da 4ª edição do BBB. Crédito: Reprodução/Instagram/@solvegaoficial

Sol Vega, de 47 anos, nasceu na capital de São Paulo e participou da 4ª edição do BBB.

A atriz e empresária teve sua passagem pela casa mais vigiada do Brasil marcada pela interpretação da música “We Are The World”, de Michael Jackson e Lionel Richie, popularmente conhecida em sua voz como “Iarnuou".

Sarah Andrade

Sarah Andrade é uma das participantes Veteranas do BBB 26 Crédito: TV Globo/Divulgação

Sarah Andrade foi confirmada nesta segunda-feira, 12, como participante do grupo Veteranos do Big Brother Brasil 26 (BBB 26). Natural de Brasília, Distrito Federal.

A empresária, de 34 anos, ganhou destaque durante participação na 21ª edição do Big Brother Brasil. Na ocasião, se aproximou de Gil do Vigor e Juliette, mas o trio não permaneceu unido até o final do reality show, afastando-se de Juliette, que se tornaria a campeã do ano.

Jonas Sulzbach

Jonas Sulzbach é um dos participantes Veteranos do BBB 26 Crédito: TV Globo/Divulgação

Jonas Sulzbach foi confirmado nesta segunda-feira, 12, como participante do grupo de Veteranos do Big Brother Brasil 26 (BBB 26). Natural de Lajeado, no Rio Grande do Sul, o ex-BBB participou da 12ª edição do reality show e retorna neste ano.

Em sua primeira participação no Big Brother Brasil, Jonas chegou ao terceiro lugar no pódio e levou R$ 50 mil na 12ª edição. Agora, aos 39 anos, retorna à "casa mais vigiada do Brasil". O espaço também recebeu a sua ex-namorada, Mari Gonzalez, que participou do BBB 20.

Alberto Cowboy

Alberto Cowboy é um dos participantes Veteranos do BBB 26 Crédito: TV Globo/Divulgação

Alberto Cowboy foi confirmado nesta segunda-feira, 12, como participante do grupo de Veteranos do Big Brother Brasil 26 (BBB 26). Natural de Manhuaçu, em Minas Gerais, o ex-BBB participou da 7ª edição do reality show e retorna neste ano.

Em sua primeira participação do Big Brother Brasil, Alberto tinha 30 anos. Foi no reality show que recebeu o apelido de 'Cowboy', usado até hoje.

Ana Paula Renault

Ana Paula Renault está no BBB 26 Crédito: Reprodução Globo

A jornalista Ana Paula Renault foi confirmada nesta segunda-feira, 12, como participante do grupo de Veteranos do Big Brother Brasil 26 (BBB 26). Natural de Belo Horizonte, em Minas Gerais, a ex-BBB participou da 17ª edição do reality show e retorna neste ano.

Em 2018, ela fez parte de A Fazenda 10, sendo assim a primeira ex-integrante do reality da Record a participar do programa da Globo.

Participantes do BBB 26: lista de Pipocas

O grupo de Pipocas inclui competidores anônimos, o tipo de participante original do programa. Neste ano, foram selecionados a partir de cinco Casas de Vidro, em cada região do Brasil. Foi a primeira vez em que a dinâmica ocorreu em mais de uma cúpula.

Quatro pessoas disputaram duas vagas em cada Casa de Vidro, somando 10 participantes finais. Eles foram apresentados na sexta, 9, enquanto a lista final foi anunciada nesse domingo, 11. São eles:

Maxiane, de 32 anos, de Nazaré da Mata, Pernambuco

Marcelo, 31, de Currais Novos, Rio Grande do Norte

Marciele, 32, de Juruti, Pará

Brígido, 34, de Manaus, Amazonas

Jordana, 29, de Brasília, Distrito Federal

Paulo Augusto, 21, de Inhumas, Goiás

Milena, 26, de Itambacuri, Minas Gerais

Marcel, 35, de Catanduva, São Paulo

Samira, 25, de Butiá, Rio Grande do Sul



Pedro, 22, de Curitiba, Paraná

BBB 26: horário dos participantes e onde assistir ao vivo

Durante coletiva de imprensa na última quinta, 8, dentro da casa do BBB 26, o Big Fone tocou. Ao público de jornalistas e influenciadores, foi revelado que dois nomes do grupo Camarote serão revelados no intervalo do primeiro capítulo de "Coração Amarelo", nova novela das sete.



O anúncio deve ocorrer, portanto, por volta de 19h40min.



Os demais Camarotes e Veteranos serão apresentados apenas durante a edição de estreia do programa, logo após a novela "Três Graças", a partir de 22h25min.

Além do Globoplay, streaming da TV Globo, onde é possível assistir ao sinal da emissora ao vivo e ter acesso a 12 câmeras em tempo real, o BBB 26 poderá ser assistido via TV por assinatura.

O Multishow terá transmissão de 60 minutos logo após o encerramento da edição ao vivo na TV aberta. O canal também exibe o programa "BBB – A Eliminação", às quartas ou quintas.

À frente dos quadros de humor estarão Rafael Portugal e Rodrigo Sant’Anna. Já Gil do Vigor e Ceci Ribeiro seguem no "Bate Papo BBB", onde ocorre a conversa com os eliminados.

Leia mais Quem ganhou o BBB 25? Confira lista com todos os campeões

BBB 26: quais as novidades da edição?

Em outubro último, Tadeu Schmidt, que comanda o programa pelo quinto ano seguido, anunciou uma série de novidades para o BBB 26, além do grupo de Veteranos e das Casas de Vidro múltiplas.

Mais interatividade

Na nova edição, os espectadores do reality show conseguirão interagir e influenciar mais o jogo.



Além de selecionar 10 dos 20 competidos das Casas de Vidro, "o público poderá substituir um jogador a qualquer momento", segundo o apresentador.

"Se não estiver rendendo, entra outro no lugar. É a nossa política de tolerância zero com as plantas", determinou Tadeu.

Os candidatos que aguardarão para substituir "plantas" ficarão confinados em um "laboratório". Lá, devem enfrentar desafios para conquistar o público — e uma vaga oficial.

Voto direto no Globoplay

A votação para o BBB 26 não será restrita ao site Gshow. O próprio Globoplay terá enquete de votação no painel de exibição durante o programa ao vivo.

Como nos anos recentes, o voto será único, vinculado ao CPF do votante, para garantir segurança e autenticidade.

Cartola BBB



Uma versão especial do Cartola BBB, famoso fantasy game da Globo, é outra novidade do BBB 26. Usuários poderão montar times com os participantes reais da casa.

Cada vitória dentro do confinamento renderá pontos para os usuários. Vence quem acumular mais pontos ao fim da temporada.