Participantes do BBB 26: veja quem é Pedro, Pipoca do Sul

Pipoca do BBB 26: saiba quem é Pedro, que veio da Casa de Vidro SulVendedor ambulante de Curitiba, Pedro foi escolhido para representar o Sul no Big Brother Brasil 26. Saiba mais sobre ele
Pedro foi confirmado neste domingo, 11, como participante do grupo Pipoca do Big Brother Brasil 26 após ser o mais votado da Casa de Vidro do Sul. Natural de Curitiba, o vendedor ambulante promete ser um “jogador raiz” no reality show.
BBB 26: conheça a história de Pedro
Natural de Colombo, no Paraná, Pedro Henrique atualmente mora em Curitiba. Tem 22 anos e é vendedor ambulante de flores e trufas. Está à espera de sua primeira filha, que deve nascer no primeiro semestre deste ano.
“Sonho em construir uma família, ser o pai e a mãe que não tive”, destaca. Orgulha-se de sua trajetória e de ter se tornado um homem íntegro. Tenta encarar as dificuldades com leveza, mas não esconde suas pretensões de melhorar de vida.
Revela ser ambicioso e, por trabalhar com vendas, acredita em suas habilidades de persuasão. Diz que, quando está sendo prejudicado, acaba reagindo e sendo visto como arrogante.
BBB 26: Pedro fala sobre sua estratégia no reality
Sua estratégia no jogo será fugir ao máximo de todos os paredões e se garantir nas provas. Tenta ‘se preparar’ para as disputas e já passou cerca de 14 horas dentro de um carro só para ver como se sairia em uma prova de resistência.
É competitivo e quer ser um participante lembrado. “Eu sou vendedor. Você acha que eu não vou saber me vender no BBB?”, declara.
Pronto e animado para encarar a competição do Big Brother Brasil de frente, ele conta sobre o perfil de participantes que pode causar brigas. “Não gosto das ‘pombinhas’, que ficam levando e trazendo as coisas. Isso é o que eu mais odeio, senta e fala logo na cara, sem ficar com esse negócio de leva e traz”, afirma.
Instagram: pedroespindolap
Participantes do BBB 26, separados por grupos
A 26ª edição do BBB é a primeira com três grupos de participantes. No início, o reality show recebia apenas competidores anônimos. A partir de 2020, criou-se o Camarote, com famosos. Neste ano, surgiram os veteranos, com ex-BBBs.
Veja a lista de participantes do ano 26:
Participantes do Pipoca
- Breno Corã, de 33 anos, biólogo e modelo, de Contagem (MG) – entrou no lugar de Marcel
- Brígido Neto, 34, empreendedor, de Manaus (AM)
- Jordana Morais, 29, advogada e modelo, de Brasília (DF)
- Marcelo Araujo, 31, médico, de Currais Novos (RN)
- Marciele da Silva, 32, dançarina, de Juruti (PA)
- Maxiane Silva, 32, influenciadora, de Nazaré da Mata (PE)
- Milena Lages, 26, babá e recreadora, de Itambacuri (MG)
- Paulo Augusto, 21, estudante de Veterinária, de Inhumas (GO)
- Pedro Espindola, 22, vendedor ambulante, de Curitiba (PR)
- Samira Said, 25, atendente de bar, de Butiá (RS)
Participantes do Camarote
- Aline Campos, de 38 anos, atriz e empresária, de Rio de Janeiro (RJ)
- Edílson Capetinha, 55, ex-jogador de futebol, de Salvador (BA)
- Henri Castelli, 47, ator, de São Bernardo do Campo (SP)
- Juliano Floss, 21, dançarino e influenciador, de Pinhalzinho (SC)
- Solange Couto, 69, atriz, de Rio de Janeiro (RJ)
Participantes dos Veteranos
- Alberto Cowboy, de 49 anos, empresário, de Manhuaçu (MG) – ex-BBB 7
- Ana Paula Renault, 44, jornalista, de Belo Horizonte (MG) – ex-BBB 16
- Babu Santana, 46, ator, de Rio de Janeiro (RJ) – ex-BBB 20
- Jonas Sulzbach, 39, empresário, de Lajeado (RS) – ex-BBB 12
- Sarah Andrade, 34, influenciadora, de Brasília (DF) – ex-BBB 21
- Sol Vega, 47, atriz e empresária, de Mogi Guaçu (SP) – ex-BBB 4