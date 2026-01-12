Participantes do BBB 26: veja quem é Pedro, Pipoca do Sul

Vendedor ambulante, Pedro planeja usar as habilidades que adquiriu na profissão dentro do jogo / Crédito: Divulgação/Globo

Pedro foi confirmado neste domingo, 11, como participante do grupo Pipoca do Big Brother Brasil 26 após ser o mais votado da Casa de Vidro do Sul. Natural de Curitiba, o vendedor ambulante promete ser um “jogador raiz” no reality show. BBB 26: conheça a história de Pedro Natural de Colombo, no Paraná, Pedro Henrique atualmente mora em Curitiba. Tem 22 anos e é vendedor ambulante de flores e trufas. Está à espera de sua primeira filha, que deve nascer no primeiro semestre deste ano.

"Sonho em construir uma família, ser o pai e a mãe que não tive", destaca. Orgulha-se de sua trajetória e de ter se tornado um homem íntegro. Tenta encarar as dificuldades com leveza, mas não esconde suas pretensões de melhorar de vida. Revela ser ambicioso e, por trabalhar com vendas, acredita em suas habilidades de persuasão. Diz que, quando está sendo prejudicado, acaba reagindo e sendo visto como arrogante. BBB 26: Pedro fala sobre sua estratégia no reality Sua estratégia no jogo será fugir ao máximo de todos os paredões e se garantir nas provas. Tenta 'se preparar' para as disputas e já passou cerca de 14 horas dentro de um carro só para ver como se sairia em uma prova de resistência.