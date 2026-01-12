BBB 26 começa hoje: confira as principais novidades do reality / Crédito: Edicase Entretenimento

O Big Brother Brasil 26 estreia hoje, 12 de janeiro, dando início a mais uma temporada marcada por intensidade, conflitos e muita repercussão nacional. O programa será exibido diariamente na TV Globo, após a novela “Três Graças”, de segunda a sábado, e aos domingos na sequência do “Fantástico”. Esta edição propõe uma participação mais ativa do público, que passa a ter influência direta no rumo da competição. Ao longo dos próximos meses, o realityshow vai revelar alianças, decisões e momentos decisivos vividos na casa mais vigiada do país.

A seguir, confira as principais novidades do BBB 26! 1. Casa de vidro Nesta edição, a interação com o público ganha novos formatos e passa a interferir de forma mais ativa nas decisões do programa. Pela primeira vez, todos os integrantes do grupo Pipoca foram escolhidos pelos espectadores. 20 candidatos ocuparam cinco “Casas de Vidro” em shoppings em Manaus (AM), Salvador (BA), Brasília (DF), São Caetano do Sul (SP) e Porto Alegre (RS). Cada casa reuniu dois homens e duas mulheres, aproximando o realityshow de diferentes realidades regionais. Foram escolhidos pelo público para entrar no BBB 26: Norte: Marciele e Brigido;

Marciele e Brigido; Nordeste: Maxiane e Marcelo;

Maxiane e Marcelo; Centro-oeste: Jordana e Paulo Augusto;

Jordana e Paulo Augusto; Sudeste: Milena e Marcel;

Milena e Marcel; Sul: Samira e Pedro. 2. BBB 26 no Cartola O programa ganha uma nova camada de interação com a chegada do Cartola BBB, um fantasygame criado a partir da dinâmica do reality. Disponível no aplicativo do Cartola e no site do gshow, o jogo permite que o público escale, a cada semana, um time formado pelos próprios participantes. A pontuação é baseada em acontecimentos reais da casa, como vencer a liderança, conquistar o anjo ou receber imunidade.

3. Pipocas, Camarotes e Veteranos no BBB 26 Nesta edição, o BBB chega com uma mistura inédita de perfis dentro da casa. Além dos já conhecidos grupos Pipoca e Camarote, o jogo ganha a presença dos Veteranos, ex-participantes que retornam com experiência e bagagem de outras temporadas. Essa combinação muda completamente a dinâmica do confinamento, já que coloca lado a lado quem nunca viveu o reality show, quem já é figura pública e quem conhece bem as estratégias do jogo. O resultado é uma convivência mais imprevisível e cheia de possibilidades. 4. Dinâmicas e regras do BBB 26 Diferentemente da edição anterior, o BBB 26 passa a ser individual desde o começo, exigindo posicionamento e estratégia dos brothers logo nos primeiros dias. O Big Fone ganha uma nova dinâmica, com três aparelhos espalhados pela casa. O público é quem decide qual deles vai tocar e receber a mensagem, aumentando a expectativa e o clima de suspense entre os participantes. Além disso, provas e punições foram ajustadas para causar impactos mais imediatos no jogo.