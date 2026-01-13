Os cookies nos ajudam a administrar este site. Ao usar nosso site, você concorda com nosso uso de cookies. Leia Mais or Aceitar.

Enquete BBB 26: estes são os favoritos a ganhar o reality

Enquete BBB 26: quem são os favoritos a ganhar o reality? Veja parcial

Com elenco quase completo e nomes populares no Camarote e Veterano, público já começa a apontar quem tem mais chances de vencer o BBB 26. Vote na enquete
Autor Izabele Vasconcelos
Tipo Notícia

O Big Brother Brasil 26 (BBB 26) começou oficialmente nessa segunda-feira, 12, depois de uma pré-estreia que contou com cinco Casas de Vidro espalhadas pelo país e votação em enquete para definir parte do grupo Pipoca.

Com isso, os 21 participantes da temporada foram finalmente revelados, e alguns nomes rapidamente ganharam a simpatia do público.

A dinâmica inicial, marcada por escolhas diretas dos telespectadores, ajudou a aquecer o jogo logo nos primeiros dias. Nas redes sociais, fãs do reality já discutem estratégias, afinidades e trajetórias que podem levar determinados participantes à final da competição.

Saiba mais informações sobre os participantes do BBB 26 e vote na enquete O POVO.

Enquete BBB 26: público já escolhe seus preferidos

Com o elenco quase completo e apenas duas vagas ainda sendo disputadas no Quarto Branco, o público já começou a eleger seus favoritos ao maior prêmio da história do programa. A repercussão nas redes indica que a corrida pela preferência popular está aberta e pode mudar rapidamente.

Você pode participar da votação e acompanhar como anda o termômetro do público na enquete disponível abaixo. É importante lembrar que a enquete tem caráter apenas consultivo e não interfere diretamente no resultado oficial do BBB 26.

Enquete BBB 26: quem é o favorito para vencer o reality?

A enquete busca medir a percepção inicial dos telespectadores sobre quem pode ser o primeiro eliminado do BBB 26.

O resultado ajuda a entender o clima fora da casa e quais participantes enfrentam maior rejeição neste começo de temporada.

Vale reforçar que a enquete tem caráter exclusivamente consultivo e não interfere diretamente no resultado oficial do reality.

Vote na enquete O POVO em quem você acredita que é o favorito para vencer o BBB 26.

Participantes do BBB 26, separados por grupos

A 26ª edição do BBB é a primeira com três grupos de participantes. No início, o reality show recebia apenas competidores anônimos. A partir de 2020, criou-se o Camarote, com famosos. Neste ano, surgiram os veteranos, com ex-BBBs.

Veja a lista de participantes do ano 26:

Participantes do Pipoca

Participantes do Camarote

Participantes dos Veteranos

  • Alberto Cowboy, de 49 anos, empresário, de Manhuaçu (MG) – ex-BBB 7
  • Ana Paula Renault, 44, jornalista, de Belo Horizonte (MG) – ex-BBB 16
  • Babu Santana, 46, ator, de Rio de Janeiro (RJ) – ex-BBB 20
  • Jonas Sulzbach, 39, empresário, de Lajeado (RS) – ex-BBB 12
  • Sarah Andrade, 34, influenciadora, de Brasília (DF) – ex-BBB 21
  • Sol Vega, 47, atriz e empresária, de Mogi Guaçu (SP) – ex-BBB 4

