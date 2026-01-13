Enquete BBB 26: estes são os favoritos a ganhar o reality

Enquete BBB 26: quem são os favoritos a ganhar o reality? Veja parcialCom elenco quase completo e nomes populares no Camarote e Veterano, público já começa a apontar quem tem mais chances de vencer o BBB 26. Vote na enquete
O Big Brother Brasil 26 (BBB 26) começou oficialmente nessa segunda-feira, 12, depois de uma pré-estreia que contou com cinco Casas de Vidro espalhadas pelo país e votação em enquete para definir parte do grupo Pipoca.
Com isso, os 21 participantes da temporada foram finalmente revelados, e alguns nomes rapidamente ganharam a simpatia do público.
A dinâmica inicial, marcada por escolhas diretas dos telespectadores, ajudou a aquecer o jogo logo nos primeiros dias. Nas redes sociais, fãs do reality já discutem estratégias, afinidades e trajetórias que podem levar determinados participantes à final da competição.
Saiba mais informações sobre os participantes do BBB 26 e vote na enquete O POVO.
Leia mais
Enquete BBB 26: público já escolhe seus preferidos
Com o elenco quase completo e apenas duas vagas ainda sendo disputadas no Quarto Branco, o público já começou a eleger seus favoritos ao maior prêmio da história do programa. A repercussão nas redes indica que a corrida pela preferência popular está aberta e pode mudar rapidamente.
Você pode participar da votação e acompanhar como anda o termômetro do público na enquete disponível abaixo. É importante lembrar que a enquete tem caráter apenas consultivo e não interfere diretamente no resultado oficial do BBB 26.
Enquete BBB 26: quem é o favorito para vencer o reality?
A enquete busca medir a percepção inicial dos telespectadores sobre quem pode ser o primeiro eliminado do BBB 26.
O resultado ajuda a entender o clima fora da casa e quais participantes enfrentam maior rejeição neste começo de temporada.
Vale reforçar que a enquete tem caráter exclusivamente consultivo e não interfere diretamente no resultado oficial do reality.
Vote na enquete O POVO em quem você acredita que é o favorito para vencer o BBB 26.
Participantes do BBB 26, separados por grupos
A 26ª edição do BBB é a primeira com três grupos de participantes. No início, o reality show recebia apenas competidores anônimos. A partir de 2020, criou-se o Camarote, com famosos. Neste ano, surgiram os veteranos, com ex-BBBs.
Veja a lista de participantes do ano 26:
Participantes do Pipoca
- Breno Corã, de 33 anos, biólogo e modelo, de Contagem (MG) – entrou no lugar de Marcel
- Brígido Neto, 34, empreendedor, de Manaus (AM)
- Jordana Morais, 29, advogada e modelo, de Brasília (DF)
- Marcelo Araujo, 31, médico, de Currais Novos (RN)
- Marciele da Silva, 32, dançarina, de Juruti (PA)
- Maxiane Silva, 32, influenciadora, de Nazaré da Mata (PE)
- Milena Lages, 26, babá e recreadora, de Itambacuri (MG)
- Paulo Augusto, 21, estudante de Veterinária, de Inhumas (GO)
- Pedro Espindola, 22, vendedor ambulante, de Curitiba (PR)
- Samira Said, 25, atendente de bar, de Butiá (RS)
Participantes do Camarote
- Aline Campos, de 38 anos, atriz e empresária, de Rio de Janeiro (RJ)
- Edílson Capetinha, 55, ex-jogador de futebol, de Salvador (BA)
- Henri Castelli, 47, ator, de São Bernardo do Campo (SP)
- Juliano Floss, 21, dançarino e influenciador, de Pinhalzinho (SC)
- Solange Couto, 69, atriz, de Rio de Janeiro (RJ)
Participantes dos Veteranos
- Alberto Cowboy, de 49 anos, empresário, de Manhuaçu (MG) – ex-BBB 7
- Ana Paula Renault, 44, jornalista, de Belo Horizonte (MG) – ex-BBB 16
- Babu Santana, 46, ator, de Rio de Janeiro (RJ) – ex-BBB 20
- Jonas Sulzbach, 39, empresário, de Lajeado (RS) – ex-BBB 12
- Sarah Andrade, 34, influenciadora, de Brasília (DF) – ex-BBB 21
- Sol Vega, 47, atriz e empresária, de Mogi Guaçu (SP) – ex-BBB 4