Enquete BBB 26: estes são os favoritos a ganhar o reality

Enquete BBB 26: público elege seus favoritos ao prêmio histórico da edição / Crédito: Reprodução/gshow

O Big Brother Brasil 26 (BBB 26) começou oficialmente nessa segunda-feira, 12, depois de uma pré-estreia que contou com cinco Casas de Vidro espalhadas pelo país e votação em enquete para definir parte do grupo Pipoca. Com isso, os 21 participantes da temporada foram finalmente revelados, e alguns nomes rapidamente ganharam a simpatia do público.

Você pode participar da votação e acompanhar como anda o termômetro do público na enquete disponível abaixo. É importante lembrar que a enquete tem caráter apenas consultivo e não interfere diretamente no resultado oficial do BBB 26. Enquete BBB 26: quem é o favorito para vencer o reality? A enquete busca medir a percepção inicial dos telespectadores sobre quem pode ser o primeiro eliminado do BBB 26. O resultado ajuda a entender o clima fora da casa e quais participantes enfrentam maior rejeição neste começo de temporada.