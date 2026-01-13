BBB 26 estreia; veja os principais momentos do 1º dia

A nova edição do reality show começou nesta segunda-feira, 12, com um elenco formado por jogadores anônimos, famosos e veteranos do programa. Veja como foi a estreia

Os brothers foram introduzidos na casa mais vigiada do Brasil na tarde da segunda-feira, com o primeiro episódio mostrando como foram as interações iniciais entre eles. A seguir, veja quais foram os destaques do 1º dia:

Após muita especulação, a 26ª edição do Big Brother Brasil começou nesta segunda-feira, 12. Parte do elenco já havia sido revelada com o grupo Pipoca tendo sido escolhido pelas Casas de Vidro , mas até a estreia não se sabia quem seriam os integrantes dos grupos Camarote e Veteranos .

Dentre os Pipocas, a entrada começou com Samira e Milena . Enquanto elas conheciam a casa pela primeira vez e mais participantes entravam, ocorreu um episódio que chamou a atenção dos internautas.

Ainda assim, o elenco fecharia com 23 pessoas, um número ímpar. Segundo boatos nas redes sociais, uma participante feminina do grupo Camarote desistiu em cima da hora e deixou o elenco desfalcado. A informação não foi confirmada pela Rede Globo.

Composto por três grupos diferentes, o elenco do Big Brother Brasil começou com 10 pessoas do grupo Pipoca, 6 Veteranos do jogo e 5 Camarotes. Ao todo, há 21 pessoas na casa e já é previsto que mais 2 membros do grupo Pipoca entrem no jogo com a dinâmica do Quarto Branco.

Ao entrar na casa, o participante Paulo Augusto topou de cara com Milena e perguntou se ela era participante também . Alguns internautas apontaram racismo estrutural da parte do participante que foi reconhecido como “agroboy” por Milena.

Em seguida, Pedro comentou sobre o desempenho dela na Casa de Vidro, dizendo que ela “brigou muito rápido” na dinâmica.

“Ela não quer conversa comigo. Eu não sei o nome dela… Ela chegou falando: Ah, comprei briga”, disse ele para Pedro, que respondeu: “Ah, a Milena. Mas ela chegou de boa”.

Apesar da situação não ter gerado nenhum desentendimento no momento, Paulo Augusto disse para Pedro e Juliano Floss na piscina que já tinha ressalvas acerca da participante.

4) E VAMOS DE BBB A Ana Paula indo cumprimentar a Sarah e já chamando ela de mentirosa por negar que iria entrar no BBB26 Será que elas vão se dar bem ou brigar? pic.twitter.com/3kJPp8PLnl

Enquanto os primeiros enredos se desenham entre os Pipocas, no grupo dos Veteranos a edição começou com interação entre Ana Paula Renault e Sarah Andrade , duas das participantes mais polêmicas do elenco. “Você mentiu para o povo, né, Sarah?” apontou Ana Paula , recepcionando-a com um abraço.

Já entre os camarotes, o destaque foi Solange Couto, que falou sobre seu histórico como atriz da Globo, dando detalhes dos privilégios que possuía: “Nosso crachá [da Globo] abria qualquer porta, encaixava em qualquer voo, qualquer juiz te atendia! Qualquer coisa funcionava! Você não levava documento pra lugar nenhum. A gente embarcava no avião com ele”, disse ela.

Entre os internautas, muitos apostam que Solange Couto vai ser um dos destaques por conta de sua personalidade, sendo chamada de Vovócita e Juracita em referência ao apelido de Mamacita de Karol Conká no Big Brother Brasil 21 e a personagem Dona Jura, de O Clone, respectivamente.

Uma das interações mais aguardadas do elenco foi entre Babu Santana e Juliano Floss. “Meu filho ficou puto que não te reconheci”, disse o ator e veterano do jogo, arrancando risadas do namorado de Marina Sena.

A troca geracional entre os dois rendeu um papo em que Juliano deu dicas para Babu sobre as redes sociais: “Tem muita gente que vai querer te ouvir só por ser você”, disse o influenciador.

9) Era por aqui que queriam interação Babu e Floss?



Babu comenta que uma vez seu filho ficou super chateado com ele por não ter reconhecido Juliano Floss

pic.twitter.com/5wCpodRJ1R — Tracklist (@tracklist) January 13, 2026

Juliano Floss, inclusive, já mencionou sua namorada famosa e a diferença de idade entre eles: “Ela tem 29, eu tenho 21… Geralmente, a razão tá do lado dela mesmo. Às vezes, quando a razão tá do meu lado, ela é tão boa de argumento que me faz pensar que eu tô errado”, disse ele.

Quem também gerou expectativas pelo seu retorno foi Alberto Cowboy, reconhecido como um dos vilões do Big Brother Brasil 7. Logo no primeiro dia, ele comentou sobre sua rivalidade com Alemão, vencedor da edição que formou um triângulo amoroso e rendeu um dos paredões icônicos do programa.

Mas nem só de nostalgia vive Cowboy, que já rendeu um momento curioso quando perguntou sobre a idade de Ana Paula.

A participante rebateu logo com um “Pra quê você quer saber? Tá me querendo? Só respondo se você falar se tá me querendo ou não”, ao que Cowboy respondeu: “Eu não tenho esse direito, Ana Paula! Seria um prazer se eu fosse solteiro…”.

16) Cowboy: "Você tá com quantos anos, Ana Paula?"



Ana Paula: "Pra quê você quer saber? Tá me querendo? Só respondo se você falar se tá me querendo ou não!"



Cowboy: "Eu não tenho esse direito, Ana Paula! Seria um prazer se eu fosse solteiro..."



pic.twitter.com/oBUlziqSoG — Tracklist (@tracklist) January 13, 2026

No tópico amoroso, Maxiane quis saber se Henri Castelli é solteiro. O ator é um dos membros do grupo Camarote e já engatou conversas com Jonas Sulzbach, revelando que toma suas vitaminas matinais acompanhado de vinho.

Até o momento, o ator tem sido discreto em seu jogo, não chamando muita atenção dos concorrentes.

Valendo um prêmio de valor inédito, Brigido já questionou se o elenco já pensou no jogo que vão fazer dentro da casa.

Sarah Andrade e Sol Vega disseram que ainda não, e Jonas completou dizendo que o jogo vai começar apenas a partir da primeira Prova do Líder, que promete mexer com as dinâmicas entre os participantes.

BBB 26: veja como foi o Quarto Branco

Enquanto o elenco de 21 pessoas curtia o primeiro dia na casa, os 9 participantes que restaram do grupo Pipoca ao não serem escolhidos na Casa de Vidro foram selecionados para disputar duas vagas na casa. A dinâmica é trancar todos no Quarto Branco e os últimos dois que não desistirem ganham as vagas.

Uma das surpresas por não ser selecionada, Chaiany comentou que foi “cancelada” após ter xingado Jordana.

“Eu sou muito pra frente, por isso que me cancelaram! Eu tinha conquistado todo mundo, todo mundo tinha me amado. Só por causa de uma fala minha errada acabaram comigo!”, disse ela para os colegas de confinamento.

12) ENQUANTO ISSO NO QUARTO BRANCO:



Chaiany comenta que foi cancelada depois de “mandar Jordana ir tomar no c*”



Chaiany: "Eu sou muito pra frente, por isso que me cancelaram! Eu tinha conquistado todo mundo, todo mundo tinha me amado. Só por causa de uma fala minha errada… pic.twitter.com/KzewqVrJbh — Tracklist (@tracklist) January 13, 2026

Quem parece estar exibindo comportamentos esquisitos é Ricardinho, que passou a noite perambulando pelo quarto branco durante a madrugada e ficou chutando as paredes para incomodar os outros participantes. Se é estratégia ou não, fato é que Matheus foi um dos que confrontou Ricardinho.

“Coisa de branco fazer essas de ‘mongolão’ assim! Tu não vê negão fazendo”, disse Matheus. Ricardinho rebateu: “Racismo uma hora dessas?”, ao que Matheus respondeu: “Existe racismo reverso?”. Quem encerrou o diálogo foi Chaiany: “Isso não é coisa de branco, não. É coisa de doido”.

24) Matheus: "Coisa de branco fazer essas de ‘mongolão’ assim! Tu não vê negão fazendo."



Ricardinho: "Racista uma hora dessas?"



Matheus: "Racismo reverso? Existe racismo reverso?"



Chaiany: "Isso não é coisa de branco, não. É coisa de doido."



pic.twitter.com/2Vj1ovetm4 — Tracklist (@tracklist) January 13, 2026

Ainda pela madrugada, Ricardinho abriu todas as águas dos participantes do quarto branco. Ele se manteve isolado enquanto o resto brincava, contando as bolachas disponíveis e cantando “duro ter que andar com duro”, uma paródia da música de Claudinho e Buchecha.

Participantes do BBB 26, separados por grupos

A 26ª edição do BBB é a primeira com três grupos de participantes. No início, o reality show recebia apenas competidores anônimos. A partir de 2020, criou-se o Camarote, com famosos. Neste ano, surgiram os veteranos, com ex-BBBs.

Veja a lista de participantes do ano 26:

Participantes do Pipoca

Participantes do Camarote

Aline Campos , de 38 anos, atriz e empresária, de Rio de Janeiro (RJ)

, de 38 anos, atriz e empresária, de Rio de Janeiro (RJ) Edílson Capetinha , 55, ex-jogador de futebol, de Salvador (BA)

, 55, ex-jogador de futebol, de Salvador (BA) Henri Castelli , 47, ator, de São Bernardo do Campo (SP)

, 47, ator, de São Bernardo do Campo (SP) Juliano Floss , 21, dançarino e influenciador, de Pinhalzinho (SC)

, 21, dançarino e influenciador, de Pinhalzinho (SC) Solange Couto, 69, atriz, de Rio de Janeiro (RJ)

Participantes dos Veteranos