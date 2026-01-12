Pipoca do BBB 26 desiste de participar do reality; saiba quem é

Participante da região sudeste desiste do confinamento do Big Brother Brasil após ter sido escolhido pelo público / Crédito: Globo/Divulgação

r Recém escolhido pelo público como represente da região Sudeste, Marcel Lucena, de 35 anos, desistiu de sua participação do BBB 26. Segundo a colunista Carla Bittencourt, do Portal Leo Dias, o catanduvense (SP) não participa da estreia do programa neste segunda, 12.

No sábado, 12, Marcel quase desistiu da competição. Tadeu Schmidt, apresentador do programa, entrou ao vivo para informar sobre a possível desistência. Na hora de confirmar a decisão, o participante retrocedeu a decisão e permaneceu na dinâmica. A Rede Globo ainda não se pronunciou sobre a desistência. Relacionado | BBB 26: Quem entrou pela Casa de Vidro? Veja os escolhidos por região BBB 26: conheça a história de Marcel Marcel cresceu no interior de São Paulo, em Catanduva, a 386 km da capital, onde vive até hoje. Seu nascimento foi considerado um milagre pela família, já que sua mãe já havia tido cinco abortos anteriormente.

Foi coroinha na infância e frequenta a igreja católica até hoje pelo menos duas vezes na semana. Devoto de Nossa Senhora Aparecida, Lucena sobe a basílica de joelhos todo ano. Aos 14 anos, Marcel já tinha começado a trabalhar como entregador de jornal, e, depois, como "office boy" para ajudar em casa. Cursou Direito com a ajuda financeira de um amigo de seu pai e se formou aos 23 anos. Atualmente, aos 35 anos, atua em um escritório focado em ações trabalhistas, que conseguiu graças a um professor da faculdade, que também cedeu parte de cima do escritório para ele morar.