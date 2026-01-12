Os cookies nos ajudam a administrar este site. Ao usar nosso site, você concorda com nosso uso de cookies. Leia Mais or Aceitar.

Pipoca do BBB 26 desiste de participar do reality; saiba quem é

Participante da região Sudeste desiste do confinamento do Big Brother Brasil após ter sido escolhido pelo público
Atualizado às Autor Raquel Aquino
Recém escolhido pelo público como represente da região Sudeste, Marcel Lucena, de 35 anos, desistiu de sua participação do BBB 26. Segundo a colunista Carla Bittencourt, do Portal Leo Dias, o catanduvense (SP) não participa da estreia do programa neste segunda, 12.

No sábado, 12, Marcel quase desistiu da competição. Tadeu Schmidt, apresentador do programa, entrou ao vivo para informar sobre a possível desistência. Na hora de confirmar a decisão, o participante retrocedeu a decisão e permaneceu na dinâmica.

A Rede Globo ainda não se pronunciou sobre a desistência.

BBB 26: conheça a história de Marcel

Marcel cresceu no interior de São Paulo, em Catanduva, a 386 km da capital, onde vive até hoje. Seu nascimento foi considerado um milagre pela família, já que sua mãe já havia tido cinco abortos anteriormente.

Foi coroinha na infância e frequenta a igreja católica até hoje pelo menos duas vezes na semana. Devoto de Nossa Senhora Aparecida, Lucena sobe a basílica de joelhos todo ano.

Aos 14 anos, Marcel já tinha começado a trabalhar como entregador de jornal, e, depois, como "office boy" para ajudar em casa. Cursou Direito com a ajuda financeira de um amigo de seu pai e se formou aos 23 anos.

Atualmente, aos 35 anos, atua em um escritório focado em ações trabalhistas, que conseguiu graças a um professor da faculdade, que também cedeu parte de cima do escritório para ele morar.

Após sua mãe falecer, em 2024, voltou a morar na casa da família para cuidar do pai. Tem muito apego à sobrinha, filha de sua irmã.

Apesar das dificuldades da vida, enxerga em si um homem engraçado, feliz e empático. Adora sair com os amigos e não dispensa corrida e academia, pois "lá é o lugar onde tem mais mulher solteira hoje em dia", afirma.

Colaborou: Yasmin Louise Szezerbatz/Especial para O POVO

