Pipoca do BBB 26 desiste de participar do reality; saiba quem é

Pipoca do BBB 26 desiste de participar do reality; saiba quem éParticipante da região Sudeste desiste do confinamento do Big Brother Brasil após ter sido escolhido pelo público
Resumo
r
r
Recém escolhido pelo público como represente da região Sudeste, Marcel Lucena, de 35 anos, desistiu de sua participação do BBB 26. Segundo a colunista Carla Bittencourt, do Portal Leo Dias, o catanduvense (SP) não participa da estreia do programa neste segunda, 12.
No sábado, 12, Marcel quase desistiu da competição. Tadeu Schmidt, apresentador do programa, entrou ao vivo para informar sobre a possível desistência. Na hora de confirmar a decisão, o participante retrocedeu a decisão e permaneceu na dinâmica.
A Rede Globo ainda não se pronunciou sobre a desistência.
Relacionado | BBB 26: Quem entrou pela Casa de Vidro? Veja os escolhidos por região
BBB 26: conheça a história de Marcel
Marcel cresceu no interior de São Paulo, em Catanduva, a 386 km da capital, onde vive até hoje. Seu nascimento foi considerado um milagre pela família, já que sua mãe já havia tido cinco abortos anteriormente.
Foi coroinha na infância e frequenta a igreja católica até hoje pelo menos duas vezes na semana. Devoto de Nossa Senhora Aparecida, Lucena sobe a basílica de joelhos todo ano.
Aos 14 anos, Marcel já tinha começado a trabalhar como entregador de jornal, e, depois, como "office boy" para ajudar em casa. Cursou Direito com a ajuda financeira de um amigo de seu pai e se formou aos 23 anos.
Atualmente, aos 35 anos, atua em um escritório focado em ações trabalhistas, que conseguiu graças a um professor da faculdade, que também cedeu parte de cima do escritório para ele morar.
Quem ganhou o BBB 25? Confira lista com todos os campeões
Após sua mãe falecer, em 2024, voltou a morar na casa da família para cuidar do pai. Tem muito apego à sobrinha, filha de sua irmã.
Apesar das dificuldades da vida, enxerga em si um homem engraçado, feliz e empático. Adora sair com os amigos e não dispensa corrida e academia, pois "lá é o lugar onde tem mais mulher solteira hoje em dia", afirma.
Leia também | Participantes do BBB 26: veja quem são os famosos cotados para o Camarote
Colaborou: Yasmin Louise Szezerbatz/Especial para O POVODúvidas, Críticas e Sugestões? Fale com a gente