Enquete UOL BBB 26: estes são os mais votados do Quarto Branco

Quarto Branco BBB 26: enquete Uol aponta favoritos do público / Crédito: Reprodução Gshow/ Globo

A dinâmica do Quarto Branco voltou a repercutir fora da casa após a estreia do Big Brother Brasil 26 (BBB 26), nessa segunda-feira, 12. Após a definição dos confinados que participaram da prova, a enquete Uol passou a registrar a preferência do público, apontando quem mais se destacou entre os jogadores envolvidos na disputa.

O jogo do BBB 26 ainda não está completamente definido, a disputa segue entre eles, o que pode alterar alianças e estratégias internas. Quarto Branco BBB 26: resultado parcial da enquete Uol Até a última atualização desta matéria, a enquete reunia mais de 6 mil votos. O cenário parcial mostrava a seguinte disputa: Livia - 28,84%



- 28,84% Gabriela - 18,21%



- 18,21% Leandro - 14,12%



- 14,12% Elisa - 9,52%

- 9,52% Chaiany - 9,34%

- 9,34% Ricardinho - 8,55% (Desistiu)



- 8,55% (Desistiu) Rafaella - 4,66%

- 4,66% Ricardo - 4,07%

- 4,07% Matheus - 2,68% Quarto Branco: desafios e desistência Desde o início da dinâmica do Quarto Branco, no primeiro dia de programa, o clima na casa passou a ser de tensão e expectativa.