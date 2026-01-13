Enquete UOL BBB 26: estes são os mais votados do Quarto Branco

Enquete Uol BBB 26: quem deve entrar do Quarto Branco? Veja votaçãoDois participantes do Quarto Branco do BBB 26 lideram votação popular na enquete Uol e movimentam as redes sociais após dinâmica decisiva do reality
A dinâmica do Quarto Branco voltou a repercutir fora da casa após a estreia do Big Brother Brasil 26 (BBB 26), nessa segunda-feira, 12.
Após a definição dos confinados que participaram da prova, a enquete Uol passou a registrar a preferência do público, apontando quem mais se destacou entre os jogadores envolvidos na disputa.
Confira a seguir a porcentagem dos participantes e seu nível de favoritismo com o público.
Enquanto o elenco de 21 pessoas curtia o primeiro dia na casa, os 9 participantes que restaram do grupo Pipoca ao não serem escolhidos na Casa de Vidro foram selecionados para disputar duas vagas na casa.
A dinâmica é trancar todos no Quarto Branco e os últimos dois que não desistirem ganham as vagas.
O jogo do BBB 26 ainda não está completamente definido, a disputa segue entre eles, o que pode alterar alianças e estratégias internas.
Quarto Branco BBB 26: resultado parcial da enquete Uol
Até a última atualização desta matéria, a enquete reunia mais de 6 mil votos. O cenário parcial mostrava a seguinte disputa:
- Livia - 28,84%
- Gabriela - 18,21%
- Leandro - 14,12%
- Elisa - 9,52%
- Chaiany - 9,34%
- Ricardinho - 8,55% (Desistiu)
- Rafaella - 4,66%
- Ricardo - 4,07%
- Matheus - 2,68%
Quarto Branco: desafios e desistência
Desde o início da dinâmica do Quarto Branco, no primeiro dia de programa, o clima na casa passou a ser de tensão e expectativa.
Os participantes confinados relataram desconforto emocional diante do isolamento, da ausência de informações externas e da pressão psicológica imposta pelo ambiente fechado e iluminado constantemente, como mostrado nas transmissões do gshow.
Após mais de 12h intensas confinados, o atleta Ricardinho foi o primeiro a apertar o botão de desistência, eliminando a chance de entrar no reality.
Agora restam oito candidatos ma disputa: Livia, da região Norte; Elisa e Matheus, da região Sul; Gabriela, da região Sudeste; Chaiany e Ricardo da região Centro-Oeste; e Rafaella e Leandro, da região Nordeste.