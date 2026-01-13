Os cookies nos ajudam a administrar este site. Ao usar nosso site, você concorda com nosso uso de cookies. Leia Mais or Aceitar.

Enquete UOL BBB 26: estes são os mais votados do Quarto Branco

Enquete Uol BBB 26: quem deve entrar do Quarto Branco? Veja votação

Dois participantes do Quarto Branco do BBB 26 lideram votação popular na enquete Uol e movimentam as redes sociais após dinâmica decisiva do reality
Autor Luciana Cartaxo
Tipo Notícia

A dinâmica do Quarto Branco voltou a repercutir fora da casa após a estreia do Big Brother Brasil 26 (BBB 26), nessa segunda-feira, 12.

Após a definição dos confinados que participaram da prova, a enquete Uol passou a registrar a preferência do público, apontando quem mais se destacou entre os jogadores envolvidos na disputa.

Confira a seguir a porcentagem dos participantes e seu nível de favoritismo com o público.

 

Enquanto o elenco de 21 pessoas curtia o primeiro dia na casa, os 9 participantes que restaram do grupo Pipoca ao não serem escolhidos na Casa de Vidro foram selecionados para disputar duas vagas na casa.

A dinâmica é trancar todos no Quarto Branco e os últimos dois que não desistirem ganham as vagas.

O jogo do BBB 26 ainda não está completamente definido, a disputa segue entre eles, o que pode alterar alianças e estratégias internas.

Quarto Branco BBB 26: resultado parcial da enquete Uol

Até a última atualização desta matéria, a enquete reunia mais de 6 mil votos. O cenário parcial mostrava a seguinte disputa:

  • Livia - 28,84%
  • Gabriela - 18,21%
  • Leandro - 14,12%
  • Elisa - 9,52%
  • Chaiany - 9,34%
  • Ricardinho - 8,55% (Desistiu)
  • Rafaella - 4,66%
  • Ricardo - 4,07%
  • Matheus - 2,68%

Quarto Branco: desafios e desistência

Desde o início da dinâmica do Quarto Branco, no primeiro dia de programa, o clima na casa passou a ser de tensão e expectativa.

Os participantes confinados relataram desconforto emocional diante do isolamento, da ausência de informações externas e da pressão psicológica imposta pelo ambiente fechado e iluminado constantemente, como mostrado nas transmissões do gshow.

Após mais de 12h intensas confinados, o atleta Ricardinho foi o primeiro a apertar o botão de desistência, eliminando a chance de entrar no reality. 

Agora restam oito candidatos ma disputa: Livia, da região Norte; Elisa e Matheus, da região Sul; Gabriela, da região Sudeste; Chaiany e Ricardo da região Centro-Oeste; e Rafaella e Leandro, da região Nordeste.

