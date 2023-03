Quarto Branco no BBB 23: Domitila deixa placa cair e Fred vence

Após mais de 18 horas de disputa, chega ao fim o Quarto Branco do Big Brother Brasil 2023 (BBB 23). No começo da manhã desta quinta-feira, 9, Domitila deixou a placa cair, e Fred venceu a disputa.

BBB 23: como foi formado o Quarto Branco?

Na manhã da quarta-feira, 8, Domitila apertou o botão que estava no gramado da casa. Com isso, ela teve que ir ao Quarto Branco do BBB 23, e escolheu Fred para acompanhá-la na disputa.

Na dinâmica, os participantes tiveram que entrar em um carro e ficar segurando uma placa do lado de fora do veículo. O símbolo da Chevrolet, patrocinadora da prova, aparecia de tempos em tempos nos painéis fora do carro, com Fred e Domitila precisando contar quantas vezes a imagem era exibida.

A prova de resistência proibia os competidores de fazer as necessidades dentro do veículo, mas não de dormir. Neste caso, porém, o participante arriscava soltar a placa ou perder a imagem que aparecia nos painéis, que seria usada como critério de desempate caso a disputa chegasse ao tempo limite.

Quarto Branco do BBB 23: quem ganhou?

Após mais de 18 horas de disputa, Domitila deixou a placa cair durante um cochilo. Com isso, ela perdeu a disputa, dando a vitória para Fred.

Qual o prêmio do Quarto Branco do BBB 23?

Quem ganhasse a prova de resistência do Quarto Branco levaria para casa o carro no qual a disputa foi realizada e estaria imune à próxima votação do Paredão, que acontece neste domingo, 12. O perdedor estaria direto na berlinda, sem direito ao Bate-e-Volta.

Além disso, após a vitória, Fred retornou para a casa. Domitila deverá permanecer no local até o programa ao vivo na noite desta quinta-feira.

