Enquete Uol A Fazenda 17: disputa acirrada do favorito após 3ª eliminação

Enquete Uol A Fazenda 17: disputa acirrada do favorito após 3ª eliminaçãoCom a saída de Guilherme Boury, votação online mostra os roceiros na liderança da preferência do público, com menos de 1% de diferença entre eles
A terceira eliminação de A Fazenda 17 movimentou o reality da Record e o público nas redes sociais.
O ator Guilherme Boury, de 41 anos, deixou o confinamento após enfrentar sua primeira roça, reacendendo o interesse dos fãs sobre quem deve ser o grande vencedor da temporada.
Logo após sua saída, Guilherme avaliou sua trajetória e criticou fortemente Yoná Sousa, a quem classificou como “a pior participante do jogo”.
Segundo ele, Yoná “inventa histórias, cria pautas vazias e acredita nas próprias mentiras”. Apesar das críticas, o público parece ter uma visão diferente: Yoná é a favorita do momento na enquete Uol.
Enquete Uol A Fazenda 17: saiba quem são os favoritos
A pesquisa realizada pelo Uol revela uma disputa apertada entre Yoná Sousa e Wallas Arrais, com menos de um ponto percentual separando os dois. Yoná aparece com 25,29% dos votos, enquanto Wallas segue de perto, com 24,73%.
Na sequência, Ray Fligliuzzi ocupa o terceiro lugar com 16,79%, seguido por Dudu Camargo, com 11,47%.
A partir do quinto lugar, a diferença entre os peões aumenta consideravelmente, indicando que a briga pelo topo está concentrada entre os quatro primeiros colocados.
Ranking parcial da Enquete Uol — A Fazenda 17
De acordo com o levantamento, que soma 25.649 votos, este é o resultado parcial de popularidade dos peões:
- Yoná Sousa – 25,29%
- Wallas Arrais – 24,73%
- Ray Fligliuzzi – 16,79%
- Dudu Camargo – 11,47%
- Toninho Tornado – 4,32%
- Carol Lekker – 3,52%
- Saory Cardoso – 1,49%
- Matheus Martins – 1,01%
- Duda Wendling – 0,85%
- Martina Sanzi – 0,71%
- Fernando Sampaio – 0,68%
- Tamires Assis – 0,58%
- Maria Caporusso – 0,49%
- Fabiano Moraes – 0,42%
- Nizam – 0,42%
- Luiz Mesquita – 0,31%
- Michelle Barros – 0,29%
- Walério Araújo – 0,16%
- Will Guimarães – 0,16%
- Kathy Maravilha – 0,05%
- Shia Phoenix – 0,04%
- Creo Kellab – 0,04%
O resultado mostra que a preferência do público segue instável e pode mudar a qualquer momento, especialmente com novas dinâmicas e eliminações.
A Fazenda 17: o que esperar das próximas semanas
Com a saída de Gui Boury e o favoritismo dividido entre Yoná e Wallas, o jogo se mostra cada vez mais imprevisível.
A opinião do público, medida por enquetes como a da Uol, tem sido um termômetro importante, ainda que o resultado oficial das votações seja divulgado apenas pela Record TV.
As próximas roças prometem redefinir alianças e desafetos, enquanto a disputa pelo prêmio final esquenta entre os confinados que seguem na luta pelo título de campeão de A Fazenda 17.