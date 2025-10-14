Os cookies nos ajudam a administrar este site. Ao usar nosso site, você concorda com nosso uso de cookies. Leia Mais or Aceitar.

Enquete Uol A Fazenda 17: disputa acirrada do favorito após 3ª eliminação

Com a saída de Guilherme Boury, votação online mostra os roceiros na liderança da preferência do público, com menos de 1% de diferença entre eles
Autor Izabele Vasconcelos
A terceira eliminação de A Fazenda 17 movimentou o reality da Record e o público nas redes sociais.

O ator Guilherme Boury, de 41 anos, deixou o confinamento após enfrentar sua primeira roça, reacendendo o interesse dos fãs sobre quem deve ser o grande vencedor da temporada.

Logo após sua saída, Guilherme avaliou sua trajetória e criticou fortemente Yoná Sousa, a quem classificou como “a pior participante do jogo”.

Segundo ele, Yoná “inventa histórias, cria pautas vazias e acredita nas próprias mentiras”. Apesar das críticas, o público parece ter uma visão diferente: Yoná é a favorita do momento na enquete Uol.

Enquete Uol A Fazenda 17: saiba quem são os favoritos

A pesquisa realizada pelo Uol revela uma disputa apertada entre Yoná Sousa e Wallas Arrais, com menos de um ponto percentual separando os dois. Yoná aparece com 25,29% dos votos, enquanto Wallas segue de perto, com 24,73%.

Na sequência, Ray Fligliuzzi ocupa o terceiro lugar com 16,79%, seguido por Dudu Camargo, com 11,47%.

A partir do quinto lugar, a diferença entre os peões aumenta consideravelmente, indicando que a briga pelo topo está concentrada entre os quatro primeiros colocados.

Ranking parcial da Enquete Uol — A Fazenda 17

De acordo com o levantamento, que soma 25.649 votos, este é o resultado parcial de popularidade dos peões:

O resultado mostra que a preferência do público segue instável e pode mudar a qualquer momento, especialmente com novas dinâmicas e eliminações.

A Fazenda 17: o que esperar das próximas semanas

Com a saída de Gui Boury e o favoritismo dividido entre Yoná e Wallas, o jogo se mostra cada vez mais imprevisível.

A opinião do público, medida por enquetes como a da Uol, tem sido um termômetro importante, ainda que o resultado oficial das votações seja divulgado apenas pela Record TV.

As próximas roças prometem redefinir alianças e desafetos, enquanto a disputa pelo prêmio final esquenta entre os confinados que seguem na luta pelo título de campeão de A Fazenda 17.

