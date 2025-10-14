Enquete Uol A Fazenda 17: disputa acirrada do favorito após 3ª eliminação

Saiba quem é o favorito do reality rural após a 3ª eliminação. / Crédito: Reprodução/Instagram

A terceira eliminação de A Fazenda 17 movimentou o reality da Record e o público nas redes sociais. O ator Guilherme Boury, de 41 anos, deixou o confinamento após enfrentar sua primeira roça, reacendendo o interesse dos fãs sobre quem deve ser o grande vencedor da temporada.