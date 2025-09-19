Shia Phoenix em A Fazenda 17: conheça ator e ex de Lidi Lisboa

Shia Phoenix, participante de A Fazenda 17, é faixa preta no jiu-jítsu; veja outras curiosidades sobre o ator / Crédito: Reprodução/Instagram/@shia.oficial

Shia Phoenix é um dos 26 participantes de A Fazenda 17. O ator, de 39 anos de idade, é conhecido pelas participações em séries e novelas bíblicas transmitidas pela Record, mesma emissora do reality show. Também é conhecido como o ex-companheiro da atriz Lidi Lisboa, que participou da 12º de A Fazenda, em 2020. O ex-casal namorava desde 2023, quando terminou em abril deste ano.

A nova edição de A Fazenda estreou na segunda-feira, 15, na TV Record. O elenco disputa pelo prêmio de R$ 2 milhões. Os chamados peões estão confinados em Itapecerica da Serra, na fazenda, localizada em São Paulo. Adriane Galisteu segue sendo a apresentadora, no posto desde 2021.

Shia Phoenix em A Fazenda 17: veja trabalhos como ator e outras curiosidades O carioca esteve na telenovela Reis, da Record, na qual participou entre 2021 e 2022 como 'Filisteu'. Retornou à trama, em 2024, como 'Somer'.

Na mesma emissora, esteve nos elencos de Rainha da Pérsia, de 2024, e de A Vida de Jó, da qual participa atualmente. Além dos trabalhos na Record, participou do filme Contravenção, lançado na Amazon Prime em 2023. Hoje não está disponível no streaming por questões de direitos autorais, segundo a plataforma. Em suas redes sociais, Shia mostra sua rotina e os bastidores de seus trabalhos como ator.

O casal era esperado para participar no reality show Power Couple em abril deste ano, no mês em que terminou. Lisboa e Phoenix recusaram o convite após o término. Nas redes sociais, Lidi expôs que o fim do relacionamento se deu pelo fato de ter sido abusivo. "Eu e Shia não somos mais um casal, graças a Deus. Eu estava muito infeliz, vivendo uma relação muito tóxica, ele é tóxico", desabafa em story no Instagram.

Shia Phoenix, de A Fazenda 17, e Lidi Barros, de A Fazenda 12, já participaram da segunda temporada de Casais em Apuros, do programa Hora do Faro Crédito: Divulgação/Record/R7