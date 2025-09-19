Shia Phoenix em A Fazenda 17: conheça ator e ex de Lidi Lisboa

A Fazenda 17: conheça Shia Phoenix, ator e ex-namorado de Lidi LisboaShia Phoenix está no elenco de minissérie bíblica da Record; veja outros projetos do participante de A Fazenda, além de curiosidades e polêmicas
Shia Phoenix é um dos 26 participantes de A Fazenda 17. O ator, de 39 anos de idade, é conhecido pelas participações em séries e novelas bíblicas transmitidas pela Record, mesma emissora do reality show.
Também é conhecido como o ex-companheiro da atriz Lidi Lisboa, que participou da 12º de A Fazenda, em 2020. O ex-casal namorava desde 2023, quando terminou em abril deste ano.
A nova edição de A Fazenda estreou na segunda-feira, 15, na TV Record. O elenco disputa pelo prêmio de R$ 2 milhões.
Os chamados peões estão confinados em Itapecerica da Serra, na fazenda, localizada em São Paulo. Adriane Galisteu segue sendo a apresentadora, no posto desde 2021.
Shia Phoenix em A Fazenda 17: veja trabalhos como ator e outras curiosidades
O carioca esteve na telenovela Reis, da Record, na qual participou entre 2021 e 2022 como ‘Filisteu’. Retornou à trama, em 2024, como ‘Somer’.
Na mesma emissora, esteve nos elencos de Rainha da Pérsia, de 2024, e de A Vida de Jó, da qual participa atualmente.
Além dos trabalhos na Record, participou do filme Contravenção, lançado na Amazon Prime em 2023. Hoje não está disponível no streaming por questões de direitos autorais, segundo a plataforma.
Em suas redes sociais, Shia mostra sua rotina e os bastidores de seus trabalhos como ator.
Além disso, é praticante de vários esportes, como o jiu-jitsu, no qual é faixa preta. Também fez curso no aeroclube de São Paulo para ser piloto de helicóptero.
Shia Phoenix em A Fazenda 17: polêmica com a ex, Lidi Lisboa
Shia também é lembrado na mídia como o ex-companheiro da atriz Lidi Lisboa. Namoraram por dois anos, de 2023 a 2025.
O casal era esperado para participar no reality show Power Couple em abril deste ano, no mês em que terminou. Lisboa e Phoenix recusaram o convite após o término.
Nas redes sociais, Lidi expôs que o fim do relacionamento se deu pelo fato de ter sido abusivo. "Eu e Shia não somos mais um casal, graças a Deus. Eu estava muito infeliz, vivendo uma relação muito tóxica, ele é tóxico", desabafa em story no Instagram.
Onde assistir à Fazenda 17?
No ar desde segunda-feira, 15, o reality será transmitido na Record de segunda a sexta, às 22h30, após a novela “Reis - O pecado”.
Diferente das outras edições, aos domingos, a Fazenda 17 será transmitida às 16h. A mudança foi adotada para encaixar nos horários do Campeonato Brasileiro, enfrentando a audiência do “Domingão com Huck”, da Globo.
O reality poderá ser acompanhado 24h no RecordPlus, plataforma de streaming da emissora.
Além da transmissão na TV, conteúdos extras estarão disponíveis nas redes sociais e plataformas digitais pelo público; saiba quais são:
- Desabafo do Peão: momentos em que os participantes usam o celular para gravar vídeos que serão divulgados nas redes sociais de A Fazenda;
- Cantinho do Fazendeiro: o Fazendeiro da Semana compartilha suas estratégias e decisões;
- Hora do Ventura: a partir das 14h, Bruno Ventura e Maísa Carla trazem análises, fofocas e bastidores;
- Podcast Aquecendo o Feno: exibido às quartas-feiras, às 18h, com Lucas Selfie, influenciadores e ex-participantes. Disponível no portal R7, YouTube, RecordPlus e redes sociais de A Fazenda;
- Cabine de Descompressão: bate-papo com o peão que será eliminado. Exibida nas quintas-feiras de eliminação, com exclusividade pelo RecordPlus, logo após o encerramento do programa na TV.