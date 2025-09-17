Carol Lekker em A Fazenda 17: quem é a participante infiltrada

A Fazenda 17: conheça Carol Lekker, participante do realityEx-Miss Bumbum, influenciadora digital e polêmica nas redes sociais, Carol Lekker entra em A Fazenda 17 com a missão de enganar os colegas como infiltrada
A Fazenda 17 estreou nesta segunda-feira, 15, na Record TV com a promessa de movimentar a temporada.
Entre os 26 participantes, um dos nomes que mais chamou a atenção foi o de Carol Lekker, modelo acreana, influenciadora digital e vencedora do Miss Bumbum 2022. Ela já acumula polêmicas e histórias marcantes antes mesmo de colocar os pés na sede do reality.
A seguir, O POVO conta tudo sobre a vida da ex-miss bumbum.
Carol Lekker em A Fazenda 17: quem é a participante
- Natural do Acre e com 27 anos de idade.
- Ficou nacionalmente conhecida ao vencer o concurso Miss Bumbum Brasil em 2022.
- Soma mais de 326 mil seguidores no Instagram, onde atua como influenciadora digital.
- Já participou da primeira edição do reality A Grande Conquista (2023), também da Record.
Carol Lekker em A Fazenda 17: miss Bumbum e a polêmica “dieta do sexo”
- Conquistou o título de Miss Bumbum representando o Acre, aos 24 anos.
- Revelou em entrevista ao tabloide britânico Daily Star que fazia uma “dieta do sexo” para perder peso.
- Afirmou ter praticado cinco horas de sexo por dia, quatro vezes por semana, para perder até 13 quilos.
- No concurso, investiu R$ 8 mil em uma harmonização de glúteos para aumentar o volume e a simetria.
- Já gastou cerca de R$ 300 mil em procedimentos estéticos ao longo da carreira.
Experiência como “detetive do amor”
- Em entrevista à revista francesa Malvie, revelou trabalhar testando a fidelidade de homens em redes sociais.
- Era contratada por esposas e namoradas para “armar” conversas online e testar parceiros.
- Cada teste custava US$ 2 mil (cerca de R$ 10 mil).
- Já faturou aproximadamente US$ 10 mil (R$ 50 mil em valores atuais) com esse serviço.
Tentativas em concursos de beleza
- Antes de ser Miss Bumbum, tentou várias vezes entrar no Miss Brasil.
- Foi recusada por “não se encaixar” nos rígidos padrões de medidas do concurso.
- Declarou que essa rejeição a fez refletir sobre os padrões de beleza excludentes.
- No Miss Bumbum, suas curvas foram celebradas, e ela afirmou ter vivido uma “jornada de autodescoberta e aceitação”.
Participação como infiltrada no reality rural
- Carol Lekker foi escolhida como uma das duas infiltradas da temporada.
- O outro infiltrado é o ator e DJ Matheus Martins.
- Ambos acreditam estar sozinhos na missão de enganar os colegas.
- Se não forem descobertos até 23 de setembro, levam R$ 50 mil cada.
- Caso cinco ou mais peões acertem suas identidades, o prêmio será dividido.
- Rodrigo Carelli, diretor do reality, revelou que recusas às tarefas bizarras custarão R$ 5 mil de multa.
- Após a dinâmica, Carol e Matheus ficam como reservas, podendo substituir desistentes ou expulsos.
Polêmicas e vida pessoal
- Em julho de 2024, foi agredida em uma boate em Barcelona com spray de pimenta após ser confundida com travesti por um segurança.
- Em maio de 2024, lançou um reality em seu Instagram para encontrar um namorado até o Dia dos Namorados.
- Já declarou ter terminado um relacionamento porque o parceiro tirou a barba sem avisar.
- Foi rainha de escola de samba no Rio de Janeiro, mas decidiu não desfilar após gastar o equivalente ao valor de um carro em sua fantasia.
- Congelou óvulos, aos 29 anos, por temer não realizar o sonho da maternidade no futuro.
Posicionamento político e causas
- Defensora da diversidade nos concursos de beleza, critica padrões rígidos como os do Miss Brasil.
- Declarou apoio a Luiz Inácio Lula da Silva (PT) nas eleições de 2022. Autografou sua capa da Playboy para o presidente, escrevendo: “Lula. Ao futuro presidente do Brasil”.
A Fazenda 17: quem são os participantes?
- Carol Lekker (Miss Bumbum Brasil 2022)
- Creo Kellab (ator)
- Duda Wendling (atriz mirim de Avenida Brasil)
- Dudu Camargo (ex-apresentador do SBT)
- Fabiano Moraes (empresário e pai de Viih Tube)
- Fernando Sampaio (ator)
- Gabily (funkeira)
- Gaby Spanic (atriz venezuelana)
- Guilherme Boury (ator)
- Kathy Maravilha (dançarina e ex-De Férias com o Ex)
- Luiz Mesquita (Atleta e filho de Otávio Mesquita)
- Maria Caporusso (influenciadora e ex-Casamento às Cegas)
- Martina Sanzi (influenciadora e ex-De Férias com o Ex)
- Matheus Martins (ator, modelo e DJ)
- Michelle Barros (jornalista ex-Globo)
- Nizam Hayek (ex-BBB 24)
- Rayane Figliuzzi (empresária e namorada de Belo)
- Renata Müller (criadora de conteúdo e ex de Victor Pecoraro)
- Saory Cardoso (influenciadora e cirurgiã dentista)
- Shia Phoenix (ator e ex de Lidi Lisboa)
- Tamires Assis (modelo e ex de Davi Brito)
- Toninho Tornado (humorista)
- Walério Araújo (estilista pernambucano)
- Wallas Arrais (cantor de forró)
- Will Guimarães (DJ e modelo)
- Yoná Sousa (ex-Ilhados com a Sogra)
A Fazenda 17: onde assistir ao vivo
A transmissão de A Fazenda 17 poderá ser acompanhada diariamente pela Record TV.
Para quem gosta de dar uma "espiadinha" nos participantes ao longo do dia, a assinatura da plataforma RecordPlus, antigamente chamada de PlayPlus, permite acesso às câmeras da casa 24 horas por dia.
Também é possível assistir à grade da TV na plataforma de streaming, por meio do plano gratuito de assinatura.
A Fazenda 17: novo horário de transmissão aos domingos
Uma novidade importante sobre A Fazenda 17 está na faixa de exibição aos domingos. Diferente das edições anteriores, não será exibida à noite neste dia da semana.
A Record TV decidiu antecipar a transmissão para 16 horas, ocupando o horário que hoje pertence ao programa "Acerte ou Caia!", de Tom Cavalcante.