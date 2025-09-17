Carol Lekker em A Fazenda 17: quem é a participante infiltrada

Carol Lekker venceu o Miss Bumbum Brasil em 2022 representando o Acre. Ela é participante da 17ª edição de A Fazenda. / Crédito: Reprodução/Instagram @carolekker

A Fazenda 17 estreou nesta segunda-feira, 15, na Record TV com a promessa de movimentar a temporada. Entre os 26 participantes, um dos nomes que mais chamou a atenção foi o de Carol Lekker, modelo acreana, influenciadora digital e vencedora do Miss Bumbum 2022. Ela já acumula polêmicas e histórias marcantes antes mesmo de colocar os pés na sede do reality.