Carol Lekker em A Fazenda 17: quem é a participante infiltrada

A Fazenda 17: conheça Carol Lekker, participante do reality

Ex-Miss Bumbum, influenciadora digital e polêmica nas redes sociais, Carol Lekker entra em A Fazenda 17 com a missão de enganar os colegas como infiltrada
Tipo Notícia

A Fazenda 17 estreou nesta segunda-feira, 15, na Record TV com a promessa de movimentar a temporada.

Entre os 26 participantes, um dos nomes que mais chamou a atenção foi o de Carol Lekker, modelo acreana, influenciadora digital e vencedora do Miss Bumbum 2022. Ela já acumula polêmicas e histórias marcantes antes mesmo de colocar os pés na sede do reality.

A seguir, O POVO conta tudo sobre a vida da ex-miss bumbum.

Carol Lekker em A Fazenda 17: quem é a participante

  • Natural do Acre e com 27 anos de idade.
  • Ficou nacionalmente conhecida ao vencer o concurso Miss Bumbum Brasil em 2022.
  • Soma mais de 326 mil seguidores no Instagram, onde atua como influenciadora digital.
  • Já participou da primeira edição do reality A Grande Conquista (2023), também da Record.

Carol Lekker em A Fazenda 17: miss Bumbum e a polêmica “dieta do sexo”

  • Conquistou o título de Miss Bumbum representando o Acre, aos 24 anos.
  • Revelou em entrevista ao tabloide britânico Daily Star que fazia uma “dieta do sexo” para perder peso.
  • Afirmou ter praticado cinco horas de sexo por dia, quatro vezes por semana, para perder até 13 quilos.
  • No concurso, investiu R$ 8 mil em uma harmonização de glúteos para aumentar o volume e a simetria.
  • Já gastou cerca de R$ 300 mil em procedimentos estéticos ao longo da carreira.

Experiência como “detetive do amor”

  • Em entrevista à revista francesa Malvie, revelou trabalhar testando a fidelidade de homens em redes sociais.
  • Era contratada por esposas e namoradas para “armar” conversas online e testar parceiros.
  • Cada teste custava US$ 2 mil (cerca de R$ 10 mil).
  • Já faturou aproximadamente US$ 10 mil (R$ 50 mil em valores atuais) com esse serviço.

Tentativas em concursos de beleza

  • Antes de ser Miss Bumbum, tentou várias vezes entrar no Miss Brasil.
  • Foi recusada por “não se encaixar” nos rígidos padrões de medidas do concurso.
  • Declarou que essa rejeição a fez refletir sobre os padrões de beleza excludentes.
  • No Miss Bumbum, suas curvas foram celebradas, e ela afirmou ter vivido uma “jornada de autodescoberta e aceitação”.

Participação como infiltrada no reality rural

  • Carol Lekker foi escolhida como uma das duas infiltradas da temporada.
  • O outro infiltrado é o ator e DJ Matheus Martins.
  • Ambos acreditam estar sozinhos na missão de enganar os colegas.
  • Se não forem descobertos até 23 de setembro, levam R$ 50 mil cada.
  • Caso cinco ou mais peões acertem suas identidades, o prêmio será dividido.
  • Rodrigo Carelli, diretor do reality, revelou que recusas às tarefas bizarras custarão R$ 5 mil de multa.
  • Após a dinâmica, Carol e Matheus ficam como reservas, podendo substituir desistentes ou expulsos.

Polêmicas e vida pessoal

  • Em julho de 2024, foi agredida em uma boate em Barcelona com spray de pimenta após ser confundida com travesti por um segurança.
  • Em maio de 2024, lançou um reality em seu Instagram para encontrar um namorado até o Dia dos Namorados.
  • Já declarou ter terminado um relacionamento porque o parceiro tirou a barba sem avisar.
  • Foi rainha de escola de samba no Rio de Janeiro, mas decidiu não desfilar após gastar o equivalente ao valor de um carro em sua fantasia.
  • Congelou óvulos, aos 29 anos, por temer não realizar o sonho da maternidade no futuro.

Posicionamento político e causas

  • Defensora da diversidade nos concursos de beleza, critica padrões rígidos como os do Miss Brasil.
  • Declarou apoio a Luiz Inácio Lula da Silva (PT) nas eleições de 2022. Autografou sua capa da Playboy para o presidente, escrevendo: “Lula. Ao futuro presidente do Brasil”.

A Fazenda 17: quem são os participantes?

  1. Carol Lekker (Miss Bumbum Brasil 2022)
  2. Creo Kellab (ator)
  3. Duda Wendling (atriz mirim de Avenida Brasil)
  4. Dudu Camargo (ex-apresentador do SBT)
  5. Fabiano Moraes (empresário e pai de Viih Tube)
  6. Fernando Sampaio (ator)
  7. Gabily (funkeira)
  8. Gaby Spanic (atriz venezuelana)
  9. Guilherme Boury (ator)
  10. Kathy Maravilha (dançarina e ex-De Férias com o Ex)
  11. Luiz Mesquita (Atleta e filho de Otávio Mesquita)
  12. Maria Caporusso (influenciadora e ex-Casamento às Cegas)
  13. Martina Sanzi (influenciadora e ex-De Férias com o Ex)
  14. Matheus Martins (ator, modelo e DJ)
  15. Michelle Barros (jornalista ex-Globo)
  16. Nizam Hayek (ex-BBB 24)
  17. Rayane Figliuzzi (empresária e namorada de Belo)
  18. Renata Müller (criadora de conteúdo e ex de Victor Pecoraro)
  19. Saory Cardoso (influenciadora e cirurgiã dentista)
  20. Shia Phoenix (ator e ex de Lidi Lisboa)
  21. Tamires Assis (modelo e ex de Davi Brito)
  22. Toninho Tornado (humorista)
  23. Walério Araújo (estilista pernambucano)
  24. Wallas Arrais (cantor de forró)
  25. Will Guimarães (DJ e modelo)
  26. Yoná Sousa (ex-Ilhados com a Sogra)

A Fazenda 17: onde assistir ao vivo

A transmissão de A Fazenda 17 poderá ser acompanhada diariamente pela Record TV.

Para quem gosta de dar uma "espiadinha" nos participantes ao longo do dia, a assinatura da plataforma RecordPlus, antigamente chamada de PlayPlus, permite acesso às câmeras da casa 24 horas por dia.

Também é possível assistir à grade da TV na plataforma de streaming, por meio do plano gratuito de assinatura.

A Fazenda 17: novo horário de transmissão aos domingos

Uma novidade importante sobre A Fazenda 17 está na faixa de exibição aos domingos. Diferente das edições anteriores, não será exibida à noite neste dia da semana.

A Record TV decidiu antecipar a transmissão para 16 horas, ocupando o horário que hoje pertence ao programa "Acerte ou Caia!", de Tom Cavalcante.

