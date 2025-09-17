Creo Kellab em A Fazenda 17: veja quem é o participante

O peão Creo Kellab iniciou a carreira artística ainda adolescente e ficou conhecido por seu papel como Choque na série nacional "Impuros" / Crédito: Reprodução/Record TV

Creo Kellab é um dos 26 participantes confirmados em A Fazenda 17. O ator de 52 anos disputa o prêmio de R$ 2 milhões do reality rural, que estreou em 15 de setembro, com Adriane Galisteu na apresentação. A seguir, saiba mais obre Kellab, que iniciou a carreira artística ainda adolescente e ficou recentemente conhecido por seu papel como Choque na série nacional “Impuros”, do streaming Disney+.