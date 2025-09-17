Creo Kellab em A Fazenda 17: veja quem é o participante

A Fazenda 17: conheça o ator Creo Kellab, participante do realityNatural de Juiz de Fora, ator iniciou a carreira artística ainda adolescente e, mais recentemente, foi Choque em "Impuros", do Disney+. Conheça
Creo Kellab é um dos 26 participantes confirmados em A Fazenda 17. O ator de 52 anos disputa o prêmio de R$ 2 milhões do reality rural, que estreou em 15 de setembro, com Adriane Galisteu na apresentação.
A seguir, saiba mais obre Kellab, que iniciou a carreira artística ainda adolescente e ficou recentemente conhecido por seu papel como Choque na série nacional “Impuros”, do streaming Disney+.
Creo Kellab em A Fazenda 17: vida pessoal e carreira
- Natural de Juiz de Fora (MG), Creo Kellab estreou sua carreira em 1991 na novela “Felicidade”, da TV Globo;
- Algumas de suas participações marcantes incluem a série “Três Irmãs” (2008) e o longa-metragem “Assalto ao Banco Central” (2011);
- Hoje, o ator é casado com a modelo Ana Fernandes e é pai da pequena Aaliyah Zahara, de apenas três meses;
- Em “Impuros”, Kellab interpreta um dos líderes de uma facção criminosa e surge como personagem central a partir da quarta temporada, em uma trama de crescente conflito interno.
Creo Kellab em A Fazenda 17: curiosidades sobre o ator
- Kellab já viveu por seis anos nos Estados Unidos, entre San Francisco e Los Angeles, experiência que ampliou sua visão de mundo;
- Apaixonado por música, ele já participou de pequenos projetos autorais durante o período em que esteve fora do Brasil;
- Sobre sua trajetória n'A Fazenda, Kellab disse esperar poder "mostrar não o artista, mas o Emerson, na sua melhor essência, um sonhador. Já realizei vários sonhos, mas esse é o próximo".
