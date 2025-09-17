Os cookies nos ajudam a administrar este site. Ao usar nosso site, você concorda com nosso uso de cookies. Leia Mais or Aceitar.

Creo Kellab em A Fazenda 17: veja quem é o participante

A Fazenda 17: conheça o ator Creo Kellab, participante do reality

Natural de Juiz de Fora, ator iniciou a carreira artística ainda adolescente e, mais recentemente, foi Choque em "Impuros", do Disney+. Conheça
Creo Kellab é um dos 26 participantes confirmados em A Fazenda 17. O ator de 52 anos disputa o prêmio de R$ 2 milhões do reality rural, que estreou em 15 de setembro, com Adriane Galisteu na apresentação.

A seguir, saiba mais obre Kellab, que iniciou a carreira artística ainda adolescente e ficou recentemente conhecido por seu papel como Choque na série nacional “Impuros”, do streaming Disney+.

Creo Kellab em A Fazenda 17: vida pessoal e carreira

  • Natural de Juiz de Fora (MG), Creo Kellab estreou sua carreira em 1991 na novela “Felicidade”, da TV Globo;
  • Algumas de suas participações marcantes incluem a série “Três Irmãs” (2008) e o longa-metragem “Assalto ao Banco Central” (2011);
  • Hoje, o ator é casado com a modelo Ana Fernandes e é pai da pequena Aaliyah Zahara, de apenas três meses;
  • Em “Impuros”, Kellab interpreta um dos líderes de uma facção criminosa e surge como personagem central a partir da quarta temporada, em uma trama de crescente conflito interno.

Creo Kellab em A Fazenda 17: curiosidades sobre o ator

  • Kellab já viveu por seis anos nos Estados Unidos, entre San Francisco e Los Angeles, experiência que ampliou sua visão de mundo;
  • Apaixonado por música, ele já participou de pequenos projetos autorais durante o período em que esteve fora do Brasil;
  • Sobre sua trajetória n'A Fazenda, Kellab disse esperar poder "mostrar não o artista, mas o Emerson, na sua melhor essência, um sonhador. Já realizei vários sonhos, mas esse é o próximo".

A Fazenda 17: quem são os participantes?

  1. Carol Lekker (Miss Bumbum Brasil 2022)
  2. Creo Kellab (ator)
  3. Duda Wendling (atriz mirim de Avenida Brasil)
  4. Dudu Camargo (ex-apresentador do SBT)
  5. Fabiano Moraes (empresário e pai de Viih Tube)
  6. Fernando Sampaio (ator)
  7. Gabily (funkeira)
  8. Gaby Spanic (atriz venezuelana)
  9. Guilherme Boury (ator)
  10. Kathy Maravilha (dançarina e ex-De Férias com o Ex)
  11. Luiz Mesquita (Atleta e filho de Otávio Mesquita)
  12. Maria Caporusso (influenciadora e ex-Casamento às Cegas)
  13. Martina Sanzi (influenciadora e ex-De Férias com o Ex)
  14. Matheus Martins (ator, modelo e DJ)
  15. Michelle Barros (jornalista ex-Globo)
  16. Nizam Hayek (ex-BBB 24)
  17. Rayane Figliuzzi (empresária e namorada de Belo)
  18. Renata Müller (criadora de conteúdo e ex de Victor Pecoraro)
  19. Saory Cardoso (influenciadora e cirurgiã dentista)
  20. Shia Phoenix (ator e ex de Lidi Lisboa)
  21. Tamires Assis (modelo e ex de Davi Brito)
  22. Toninho Tornado (humorista)
  23. Walério Araújo (estilista pernambucano)
  24. Wallas Arrais (cantor de forró)
  25. Will Guimarães (DJ e modelo)
  26. Yoná Sousa (ex-Ilhados com a Sogra)

A Fazenda 17: onde assistir ao vivo

A transmissão de A Fazenda 17 poderá ser acompanhada diariamente pela Record TV.

Para quem gosta de dar uma "espiadinha" nos participantes ao longo do dia, a assinatura da plataforma RecordPlus, antigamente chamada de PlayPlus, permite acesso às câmeras da casa 24 horas por dia.

Também é possível assistir à grade da TV na plataforma de streaming, por meio do plano gratuito de assinatura.

A Fazenda 17: novo horário de transmissão aos domingos

Uma novidade importante sobre A Fazenda 17 está na faixa de exibição aos domingos. Diferente das edições anteriores, não será exibida à noite neste dia da semana.

A Record TV decidiu antecipar a transmissão para 16 horas, ocupando o horário que hoje pertence ao programa "Acerte ou Caia!", de Tom Cavalcante.

