Adriane Galisteu continua como apresentadora de A Fazenda 17; veja programação de segunda a domingo / Crédito: Reprodução/instagram

A Fazenda 17 estreou nessa segunda-feira, 15, na Record TV. O reality show confina celebridades em uma casa na roça, com a convivência marcada por tarefas domésticas, cuidado com os animais e dinâmicas de jogo. Nesta nova edição, 24 peões e dois infiltrados terão que se adaptar à vida rural enquanto disputam o prêmio principal de R$ 2 milhões.

Confira a programação de cada dia da semana em A Fazenda 17: Segunda-feira: Prova de Fogo Toda segunda-feira, a produção prepara um jogo diferente para a Prova de Fogo. O vencedor conquista o lampião com duas chamas: uma branca e outra laranja, chamado de Poder do Lampião. O poder da chama laranja é decidido em votação pelo público

O da chama branca é revelado ao vivo durante a Formação da Roça, na terça-feira Participam da prova apenas os peões que não são fazendeiros e não estão na baia. Os perdedores recebem uma punição coletiva, como corte de água quente, restrição de alimentos, idas obrigatórias para a baia ou outras limitações que podem gerar conflitos. Terça-feira: Formação da Roça Nas terças-feiras, acontece a votação para a Roça. O Fazendeiro da semana indica um peão diretamente para a berlinda. Em seguida, os demais votam entre si, e o mais votado também vai para a Roça. Outras dinâmicas definem os demais indicados:

Poderes do Lampião: conquistados na Prova de Fogo, podem mudar o rumo da votação

conquistados na Prova de Fogo, podem mudar o rumo da votação Resta Um: quando utilizado, o último peão a ser salvo vai direto para a Roça Quarta-feira: Prova do Fazendeiro Na quarta-feira, os peões que estão na Roça disputam a Prova do Fazendeiro. O vencedor escapa da berlinda e assume o posto de líder da semana. O último colocado é indicado à votação de eliminação. Leia mais A Fazenda 17: tudo o que você precisa saber sobre a estreia Sobre o assunto A Fazenda 17: tudo o que você precisa saber sobre a estreia

Quinta-feira: Eliminação Na quinta, o público vota em quem deseja que continue no jogo, por meio do portal R7. O participante que receber menos votos para ficar é eliminado e participa das entrevistas de pós eliminação. Sexta-feira: Compacto da convivência e festa Às sextas-feiras, vai ao ar um resumo com os principais acontecimentos da semana. À noite, é dia de festa na casa, e alguns flashes do evento são transmitidos ao vivo.