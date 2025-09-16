A Fazenda 17: veja programação de segunda a domingo

A Fazenda 17: veja programação de cada dia, de segunda a domingoA nova edição da A Fazenda conta com uma programação cheia de dinâmicas. Confira o que vai acontecer no programa de segunda a domingo
A Fazenda 17 estreou nessa segunda-feira, 15, na Record TV. O reality show confina celebridades em uma casa na roça, com a convivência marcada por tarefas domésticas, cuidado com os animais e dinâmicas de jogo.
Nesta nova edição, 24 peões e dois infiltrados terão que se adaptar à vida rural enquanto disputam o prêmio principal de R$ 2 milhões.
Confira a programação de cada dia da semana em A Fazenda 17:
Segunda-feira: Prova de Fogo
Toda segunda-feira, a produção prepara um jogo diferente para a Prova de Fogo. O vencedor conquista o lampião com duas chamas: uma branca e outra laranja, chamado de Poder do Lampião.
- O poder da chama laranja é decidido em votação pelo público
- O da chama branca é revelado ao vivo durante a Formação da Roça, na terça-feira
Participam da prova apenas os peões que não são fazendeiros e não estão na baia. Os perdedores recebem uma punição coletiva, como corte de água quente, restrição de alimentos, idas obrigatórias para a baia ou outras limitações que podem gerar conflitos.
Terça-feira: Formação da Roça
Nas terças-feiras, acontece a votação para a Roça. O Fazendeiro da semana indica um peão diretamente para a berlinda. Em seguida, os demais votam entre si, e o mais votado também vai para a Roça.
Outras dinâmicas definem os demais indicados:
- Poderes do Lampião: conquistados na Prova de Fogo, podem mudar o rumo da votação
- Resta Um: quando utilizado, o último peão a ser salvo vai direto para a Roça
Quarta-feira: Prova do Fazendeiro
Na quarta-feira, os peões que estão na Roça disputam a Prova do Fazendeiro. O vencedor escapa da berlinda e assume o posto de líder da semana.
O último colocado é indicado à votação de eliminação.
Quinta-feira: Eliminação
Na quinta, o público vota em quem deseja que continue no jogo, por meio do portal R7.
O participante que receber menos votos para ficar é eliminado e participa das entrevistas de pós eliminação.
Sexta-feira: Compacto da convivência e festa
Às sextas-feiras, vai ao ar um resumo com os principais acontecimentos da semana. À noite, é dia de festa na casa, e alguns flashes do evento são transmitidos ao vivo.
Sábado: festa e pós-festa
No sábado, o público acompanha todos os detalhes da festa realizada na noite anterior e como foi o clima do pós-festa dentro da casa.
As festas são temáticas e contam com atrações musicais escolhidas pela produção.
Domingo: compacto da convivência e Rancho do Fazendeiro
No domingo, é exibido mais um resumo da rotina dos peões, com foco em interações, brigas, divisão de tarefas e momentos marcantes.
Também são mostradas imagens do Rancho do Fazendeiro, espaço reservado onde o fazendeiro da semana leva convidados para descansar e planejar estratégias de jogo com mais privacidade.