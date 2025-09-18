Maria Caporusso em A Fazenda 17: saiba quem é a participante

A Fazenda 17: conheça Maria Caporusso, participante do reality showConheça quem é Maria Carolina, a nova participante da Fazenda 17 que ganhou fama por participar em Casamento às Cegas
Maria Carolina Caporusso, empresária e influenciadora digital, é uma das 26 participantes confirmadas em A Fazenda 17, reality show rural que estreou na segunda-feira, 15, sob o comando de Adriane Galisteu. Na disputa pelo prêmio de R$ 2 milhões com outras celebridades, Maria também busca mostrar sua essência a um público mais amplo.
A seguir, saiba mais sobre Maria Carolina, que ficou conhecida por sua participação em Casamento às Cegas e hoje soma mais de 400 mil seguidores em suas redes sociais.
Maria Caporusso em A Fazenda 17: vida pessoal e carreira
- Maria ganhou fama após participar do Casamento às Cegas, em 2023, na Netflix. No reality show de relacionamentos, conheceu o ex-parceiro Menandro Rosa, com quem ficou casada até março deste ano, quando anunciaram a separação.
- Depois do sucesso no reality, a peoa intensificou sua presença nas redes sociais e virou influenciadora. Atualmente, acumula 400 mil seguidores.
- Caporusso também é empresária e gerencia uma loja de bolsas feitas à mão desde 2017.
- A influenciadora romete que durante o confinamento será apenas ela mesma. “Serei apenas a Maria e mostrarei minha essência”, compartilhou ao público nas redes sociais.
A Fazenda 17: quem são os participantes?
- Carol Lekker (Miss Bumbum Brasil 2022)
- Creo Kellab (ator)
- Duda Wendling (atriz mirim de Avenida Brasil)
- Dudu Camargo (ex-apresentador do SBT)
- Fabiano Moraes (empresário e pai de Viih Tube)
- Fernando Sampaio (ator)
- Gabily (funkeira)
- Gaby Spanic (atriz venezuelana)
- Guilherme Boury (ator)
- Kathy Maravilha (dançarina e ex-De Férias com o Ex)
- Luiz Mesquita (Atleta e filho de Otávio Mesquita)
- Maria Caporusso (influenciadora e ex-Casamento às Cegas)
- Martina Sanzi (influenciadora e ex-De Férias com o Ex)
- Matheus Martins (ator, modelo e DJ)
- Michelle Barros (jornalista ex-Globo)
- Nizam Hayek (ex-BBB 24)
- Rayane Figliuzzi (empresária e namorada de Belo)
- Renata Müller (criadora de conteúdo e ex de Victor Pecoraro)
- Saory Cardoso (influenciadora e cirurgiã dentista)
- Shia Phoenix (ator e ex de Lidi Lisboa)
- Tamires Assis (modelo e ex de Davi Brito)
- Toninho Tornado (humorista)
- Walério Araújo (estilista pernambucano)
- Wallas Arrais (cantor de forró)
- Will Guimarães (DJ e modelo)
- Yoná Sousa (ex-Ilhados com a Sogra)
A Fazenda 17: onde assistir ao vivo
A Fazenda 17 é exibida de segunda a sábado, às 22h30min, e aos domingos às 16 horas, na RecorTV. Para quem prefere acompanhar tudo em tempo real, o Record Plus transmite 24 horas por dia, com até 80 câmeras exclusivas para assinantes.
Já no canal do YouTube oficial de A Fazenda, é possível assistir cortes com os momentos mais comentados.
