Maria Caporusso em A Fazenda 17: saiba quem é a participante

Conheça quem é Maria Carolina, a nova participante da Fazenda 17 que ganhou fama por participar em Casamento às Cegas
Autor Yasmin Louise Szezerbatz
Maria Carolina Caporusso, empresária e influenciadora digital, é uma das 26 participantes confirmadas em A Fazenda 17, reality show rural que estreou na segunda-feira, 15, sob o comando de Adriane Galisteu. Na disputa pelo prêmio de R$ 2 milhões com outras celebridades, Maria também busca mostrar sua essência a um público mais amplo.

A seguir, saiba mais sobre Maria Carolina, que ficou conhecida por sua participação em Casamento às Cegas e hoje soma mais de 400 mil seguidores em suas redes sociais.

Maria Caporusso em A Fazenda 17: vida pessoal e carreira

  • Maria ganhou fama após participar do Casamento às Cegas, em 2023, na Netflix. No reality show de relacionamentos, conheceu o ex-parceiro Menandro Rosa, com quem ficou casada até março deste ano, quando anunciaram a separação.
  • Depois do sucesso no reality, a peoa intensificou sua presença nas redes sociais e virou influenciadora. Atualmente, acumula 400 mil seguidores.
  • Caporusso também é empresária e gerencia uma loja de bolsas feitas à mão desde 2017.
  • A influenciadora romete que durante o confinamento será apenas ela mesma. “Serei apenas a Maria e mostrarei minha essência”, compartilhou ao público nas redes sociais.

A Fazenda 17: quem são os participantes?

A Fazenda 17: onde assistir ao vivo

A Fazenda 17 é exibida de segunda a sábado, às 22h30min, e aos domingos às 16 horas, na RecorTV. Para quem prefere acompanhar tudo em tempo real, o Record Plus transmite 24 horas por dia, com até 80 câmeras exclusivas para assinantes.

Já no canal do YouTube oficial de A Fazenda, é possível assistir cortes com os momentos mais comentados.

