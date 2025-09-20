Horóscopo na Fazenda 17: saiba qual o signo dos participantes

Horóscopo na Fazenda 17: saiba qual é o signo de cada participanteCom 26 integrantes no elenco, nova temporada do reality estreou na Record. Saiba os signos dos participantes e o que significa
Reunindo um elenco formado de 26 participantes, com dois infiltrados, a Fazenda 17 estreou na segunda-feira, 15. Novamente comandado por Adriane Galisteu, o reality show é conhecido por levar os “peões” até situações limites, gerando diversas tretas.
A nova temporada não é exceção e já começou com brigas entre o jornalista Dudu Camargo e a atual namorada de Belo, Rayane. Além desses, Yoná Souza se destacou como uma das participantes mais briguentas ao entrar em disputa com Wallas Arrais.
A Fazenda 17: Saiba o signo dos participantes
Com tantas pessoas diferentes reunidas sob um mesmo teto e disputando o prêmio milionário, a maior prova a ser enfrentada é a de convivência.
Com 10 dos 12 signos do zodíacos distribuídos entre os participantes, saiba quais as características que podem prevalecer de cada um deles ao longo do jogo:
Escorpião
Um signo que se qualifica como intenso, prestativo e forte. Geralmente, os escorpianos tendem a ter energia positiva e contagiante, que envolve todos que estão à sua volta. São seletivos com amizades, mas, quando gostam de alguém, fazem de tudo por aquela pessoa.
Os escorpianos podem apresentar um lado vingativo se alguém fizer algo contra eles. Têm equilíbrio emocional para lidar com situações difíceis e complexas. É o signo com mais representantes na casa, sendo eles:
- Rayane Figliuzzi (27/10)
- Guilherme Boury (29/10)
- Gabily (30/10)
- Fabiano Moraes (31/10)
- Matheus Martins (1/11)
Gêmeos
Gêmeos é o terceiro signo do zodíaco, pertencente ao elemento ar e regido pelo planeta Mercúrio, o que faz com que o geminiano tenha grande habilidade em se comunicar, além de receber e transmitir informações.
Diante disso, são considerados os “famosos bons de lábia”, que conseguem o que deseja por meio do diálogo, mas também possuem a língua afiada, o que pode causar o afastamento de algumas pessoas. Os geminianos da casa são:
- Dudu Camargo (01/06)
- Renata Muller (08/06)
- Creo Kellab (11/06)
- Duda Wendling (19/06)
Câncer
O signo de Câncer é o quarto da roda astrológica, regente da Casa Quatro e regido pela Lua. De elemento Água e modalidade Cardinal, os cancerianos são emotivos, protetores e criativos.
Como o primeiro signo de seu elemento, Câncer demonstra uma enorme capacidade de empatia, sempre pensando nos outros. Mesmo sendo conhecido por sua sensibilidade, também tem uma imaginação fértil e sabe liderar sem ser grosseiro. Entre os representantes estão:
- Wallas Arrais (25/06)
- Toninho Tornado (26/06)
- Martina Sanzi (27/06)
- Fernando Sampaio (21/07)
Sagitário
O signo de Sagitário é o nono da roda astrológica, regente da Casa Nova e regido pelo planeta Júpiter. De elemento Fogo e modalidade Mutável, os sagitarianos são espontâneos, aventureiros e amantes do conhecimento.
Ousados e confiantes, os sagitarianos adoram aprender sempre mais e experimentar coisas novas. Bem humorados, é importante para os nativos deste signo ser alguém que traz leveza ao dia-a-dia. Os sagitarianos na casa são:
- Luiz Mesquita (23/11)
- Gaby Spanic (10/12)
Áries
O signo de Áries é o primeiro da roda astrológica, ou seja, ocupante da Casa 1, tendo o planeta Marte como regente, o que influencia aflorando a criatividade dos nativos. De elemento fogo e modalidade cardinal, os arianos são impulsivos, sinceros, alegres e extrovertidos.
É um signo que tem uma personalidade forte e o costume de ter um grande contato com a sua individualidade, além de serem bastante competitivos, o que pode soar um pouco autoritário. Os arianos do elenco são:
- Maria Caporusso (27/03)
- Will Guimarães (27/03)
- Walério Araújo (12/04)
Leão
O signo de Leão é o quinto da roda astrológica, regente da Casa Cinco e regido pelo astro Sol. De elemento Fogo e modalidade Fixa, os leoninos são dramáticos, ambiciosos e corajosos.
São grandes líderes, com a capacidade de conversar com pessoas e grupos e transmitir uma mensagem de confiança. Sua fixação em ser o centro das atenções, porém, pode afastar pessoas mais discretas e calmas. Os nativos do signo são:
- Shia Phoenix (16/08)
- Michelle Barros (18/08)
Virgem
O signo de Virgem é o sexto da roda astrológica, regente da Casa Seis e regido pelo planeta Mercúrio. De elemento Terra e modalidade Fixa, os virginianos são práticos, perfeccionistas e solícitos, sempre esforçados e determinados a conquistarem suas metas.
Vendo a vida como uma jornada, os virginianos estão dispostos a trabalhar duro para realizarem seus sonhos. A única virginiana da casa é:
- Kathy Maravilha (26/09)
Aquário
O signo de Aquário é o décimo primeiro da roda astrológica, regente da Casa 11 e regido por Urano. De elemento ar e modalidade fixa, o aquariano busca por inovação e independência, que podem ser características fortes em pessoas com o sol no signo de Aquário.
Idealista, o nativo desse signo preza por experiências que trazem liberdade. Pode ter posturas consideradas radicais e é bem comum o aquariano ser o "do contra" da turma. Os aquarianos da temporada são:
- Tamires Assis (31/01)
- Yoná Souza (Data não revelada)
- Saory Cardoso (18/02)
Libra
O signo de Libra, o sétimo do Zodíaco, tem o planeta Vênus como regente e seu elemento é o Ar, destacando-se por ser o mais elegante e equilibrado do zodíaco. Busca harmonia em tudo que faz, inclusive nas relações pessoais.
Quem é libriano tem o senso de justiça aflorado, pois odeia ver desrespeito ou ver alguém magoado injustamente. É conhecido por ser indeciso e inconstante, já que pensa muito antes de tomar uma decisão. O único libriano do elenco é:
- Nizam Hayek (07/10)
Touro
O signo de Touro é o segundo da roda astrológica, regente da Casa Dois e regido pelo planeta Vênus. Do elemento Terra e modalidade Fixa, os taurinos são teimosos, pacientes e carinhosos com seus afetos.
Conhecidos por serem “cabeça-dura”, uma das tarefas mais difíceis dos outros signos é tentar convencer um taurino de uma opinião diferente. Assim como os outros signos do seu elemento, é estável e confiável. A única taurina da casa é:
- Carol Lekker (10/05)