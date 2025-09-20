Horóscopo na Fazenda 17: saiba qual o signo dos participantes

Adriane Galisteu retorna ao comando da apresentação do reality show / Crédito: Divulgação/Record TV

Reunindo um elenco formado de 26 participantes, com dois infiltrados, a Fazenda 17 estreou na segunda-feira, 15. Novamente comandado por Adriane Galisteu, o reality show é conhecido por levar os “peões” até situações limites, gerando diversas tretas. A nova temporada não é exceção e já começou com brigas entre o jornalista Dudu Camargo e a atual namorada de Belo, Rayane. Além desses, Yoná Souza se destacou como uma das participantes mais briguentas ao entrar em disputa com Wallas Arrais.

A Fazenda 17: Saiba o signo dos participantes Com tantas pessoas diferentes reunidas sob um mesmo teto e disputando o prêmio milionário, a maior prova a ser enfrentada é a de convivência. Com 10 dos 12 signos do zodíacos distribuídos entre os participantes, saiba quais as características que podem prevalecer de cada um deles ao longo do jogo: Escorpião Um signo que se qualifica como intenso, prestativo e forte. Geralmente, os escorpianos tendem a ter energia positiva e contagiante, que envolve todos que estão à sua volta. São seletivos com amizades, mas, quando gostam de alguém, fazem de tudo por aquela pessoa. Os escorpianos podem apresentar um lado vingativo se alguém fizer algo contra eles. Têm equilíbrio emocional para lidar com situações difíceis e complexas. É o signo com mais representantes na casa, sendo eles:

Rayane Figliuzzi (27/10)

Guilherme Boury (29/10)

Gabily (30/10)

Fabiano Moraes (31/10)

Matheus Martins (1/11) Gêmeos Gêmeos é o terceiro signo do zodíaco, pertencente ao elemento ar e regido pelo planeta Mercúrio, o que faz com que o geminiano tenha grande habilidade em se comunicar, além de receber e transmitir informações. Diante disso, são considerados os “famosos bons de lábia”, que conseguem o que deseja por meio do diálogo, mas também possuem a língua afiada, o que pode causar o afastamento de algumas pessoas. Os geminianos da casa são: Dudu Camargo (01/06)

Renata Muller (08/06)

Creo Kellab (11/06)

Duda Wendling (19/06) Câncer O signo de Câncer é o quarto da roda astrológica, regente da Casa Quatro e regido pela Lua. De elemento Água e modalidade Cardinal, os cancerianos são emotivos, protetores e criativos.