Yoná Sousa em A Fazenda 17: quem é e quais as polêmicas

Yoná Sousa tem 52 anos e já participou de reality show da Netflix em que se tornou conhecida por suas polêmicas / Crédito: Divulgação/Record

Sem papas na língua, Yoná Sousa é uma das participantes do elenco de A Fazenda 17 e já está envolvida nas primeiras brigas da temporada. A nova edição estreou nessa segunda-feira, 15, sob o comando de Adriane Galisteu e reúne um elenco de celebridades para a disputa do prêmio de R$ 2 milhões.