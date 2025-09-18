Os cookies nos ajudam a administrar este site. Ao usar nosso site, você concorda com nosso uso de cookies. Leia Mais or Aceitar.

Yoná Sousa em A Fazenda 17: quem é e quais as polêmicas

A Fazenda 17: conheça Yoná Sousa, ex-participante de reality de sogras

Ex-Ilhados com a Sogra, Yoná é conhecida pela personalidade polêmica e já se envolveu nas primeiras brigas da temporada. Saiba mais sobre a peoa
Autor Arthur Albano
Autor
Arthur Albano Autor
Tipo Notícia

Sem papas na língua, Yoná Sousa é uma das participantes do elenco de A Fazenda 17 e já está envolvida nas primeiras brigas da temporada.

A nova edição estreou nessa segunda-feira, 15, sob o comando de Adriane Galisteu e reúne um elenco de celebridades para a disputa do prêmio de R$ 2 milhões.

A seguir, saiba mais sobre Yoná Sousa, participante conhecida por ter participado do reality “Ilhados com a Sogra” e que promete movimentar o programa.

Yoná Sousa em A Fazenda 17: vida pessoal e polêmicas

  • Natural de Teresina, Piauí, Yoná Sousa tem 52 anos e acumula diversas profissões como pedagoga, instrutora de dança e influencer digital.
  • A peoa ganhou visibilidade após participar da segunda edição do reality “Ilhados com a Sogra” com o filho Antony Sousa e a nora Ana Paula.
  • No programa, Yoná protagonizou diversas discussões com Ana Paula, chegando a chamar a nora de “pentelha” e dizendo que não mudaria sua postura por ela. Em uma das brigas, afirmou: “Engoli a seco porque tenho medo de perder meu filho”.
  • A briga foi mostrada para Antony que pediu para interromper a exibição das cenas.
  • Yoná também foi acusada de gordofobia pela participante Larissa Pereira após ela questionar a participante sobre o filho: “Você criou um homem ou você criou um saco de batatas?”. No Instagram, Yoná respondeu: “Quem falou comeu as batatas todas”.
  • Outra controvérsia envolvendo Yoná foi quando ela zombou do sobrenome oriental de uma participante, Celina Kashiura. Ao ouvir o nome, ela fez piadas e riu da pronúncia.

Yoná Sousa em A Fazenda 17: brigas e punições

  • Já nos primeiros dias de confinamento, Yoná Sousa arranjou briga com os participantes Wallas Arrais e Rayane Figliuzzi.
  • Instigada por Dudu Camargo, Yoná mergulhou na piscina e chegou a nadar alguns metros para provocar uma punição nos outros fazendeiros. Vale destacar que ela está na baia com Dudu, Toninho Tornado e Tamires Assis.
  • A briga com Rayane escalonou após a peoa votar nela para cuidar do lixo por considerá-la um “objeto sem valor”. Em meio a discussão, Rayane se aproximou de Yoná e jogou água no rosto dela, que ironizou a situação dizendo: “Eu estou acostumada com água gelada”.

A Fazenda 17: quem são os participantes?

  • Carol Lekker (Miss Bumbum Brasil 2022)
  • Creo Kellab (ator)
  • Duda Wendling (atriz mirim de Avenida Brasil)
  • Dudu Camargo (ex-apresentador do SBT)
  • Fabiano Moraes (empresário e pai de Viih Tube)
  • Fernando Sampaio (ator)
  • Gabily (funkeira)
  • Gaby Spanic (atriz venezuelana)
  • Guilherme Boury (ator)
  • Kathy Maravilha (dançarina e ex-De Férias com o Ex)
  • Luiz Mesquita (Atleta e filho de Otávio Mesquita)
  • Maria Caporusso (influenciadora e ex-Casamento às Cegas)
  • Martina Sanzi (influenciadora e ex-De Férias com o Ex)
  • Matheus Martins (ator, modelo e DJ)
  • Michelle Barros (jornalista ex-Globo)
  • Nizam Hayek (ex-BBB 24)
  • Rayane Figliuzzi (empresária e namorada de Belo)
  • Renata Müller (criadora de conteúdo e ex de Victor Pecoraro)
  • Saory Cardoso (influenciadora e cirurgiã dentista)
  • Shia Phoenix (ator e ex de Lidi Lisboa)
  • Tamires Assis (modelo e ex de Davi Brito)
  • Toninho Tornado (humorista)
  • Walério Araújo (estilista pernambucano)
  • Wallas Arrais (cantor de forró)
  • Will Guimarães (DJ e modelo)
  • Yoná Sousa (ex-Ilhados com a Sogra)

A Fazenda 17: onde assistir ao vivo

A transmissão de A Fazenda 17 poderá ser acompanhada diariamente pela Record TV.

Para quem gosta de dar uma "espiadinha" nos participantes ao longo do dia, a assinatura da plataforma RecordPlus, antigamente chamada de PlayPlus, permite acesso às câmeras da casa 24 horas por dia.

Também é possível assistir à grade da TV na plataforma de streaming, por meio do plano gratuito de assinatura.

A Fazenda 17: novo horário de transmissão aos domingos

Uma novidade importante sobre A Fazenda 17 está na faixa de exibição aos domingos. Diferente das edições anteriores, não será exibida à noite neste dia da semana.

A Record TV decidiu antecipar a transmissão para 16 horas, ocupando o horário que hoje pertence ao programa "Acerte ou Caia!", de Tom Cavalcante.

 

