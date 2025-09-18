Yoná Sousa em A Fazenda 17: quem é e quais as polêmicas

A Fazenda 17: conheça Yoná Sousa, ex-participante de reality de sograsEx-Ilhados com a Sogra, Yoná é conhecida pela personalidade polêmica e já se envolveu nas primeiras brigas da temporada. Saiba mais sobre a peoa
Sem papas na língua, Yoná Sousa é uma das participantes do elenco de A Fazenda 17 e já está envolvida nas primeiras brigas da temporada.
A nova edição estreou nessa segunda-feira, 15, sob o comando de Adriane Galisteu e reúne um elenco de celebridades para a disputa do prêmio de R$ 2 milhões.
A seguir, saiba mais sobre Yoná Sousa, participante conhecida por ter participado do reality “Ilhados com a Sogra” e que promete movimentar o programa.
Yoná Sousa em A Fazenda 17: vida pessoal e polêmicas
- Natural de Teresina, Piauí, Yoná Sousa tem 52 anos e acumula diversas profissões como pedagoga, instrutora de dança e influencer digital.
- A peoa ganhou visibilidade após participar da segunda edição do reality “Ilhados com a Sogra” com o filho Antony Sousa e a nora Ana Paula.
- No programa, Yoná protagonizou diversas discussões com Ana Paula, chegando a chamar a nora de “pentelha” e dizendo que não mudaria sua postura por ela. Em uma das brigas, afirmou: “Engoli a seco porque tenho medo de perder meu filho”.
- A briga foi mostrada para Antony que pediu para interromper a exibição das cenas.
- Yoná também foi acusada de gordofobia pela participante Larissa Pereira após ela questionar a participante sobre o filho: “Você criou um homem ou você criou um saco de batatas?”. No Instagram, Yoná respondeu: “Quem falou comeu as batatas todas”.
- Outra controvérsia envolvendo Yoná foi quando ela zombou do sobrenome oriental de uma participante, Celina Kashiura. Ao ouvir o nome, ela fez piadas e riu da pronúncia.
Yoná Sousa em A Fazenda 17: brigas e punições
- Já nos primeiros dias de confinamento, Yoná Sousa arranjou briga com os participantes Wallas Arrais e Rayane Figliuzzi.
- Instigada por Dudu Camargo, Yoná mergulhou na piscina e chegou a nadar alguns metros para provocar uma punição nos outros fazendeiros. Vale destacar que ela está na baia com Dudu, Toninho Tornado e Tamires Assis.
- A briga com Rayane escalonou após a peoa votar nela para cuidar do lixo por considerá-la um “objeto sem valor”. Em meio a discussão, Rayane se aproximou de Yoná e jogou água no rosto dela, que ironizou a situação dizendo: “Eu estou acostumada com água gelada”.
Leia mais
A Fazenda 17: quem são os participantes?
- Carol Lekker (Miss Bumbum Brasil 2022)
- Creo Kellab (ator)
- Duda Wendling (atriz mirim de Avenida Brasil)
- Dudu Camargo (ex-apresentador do SBT)
- Fabiano Moraes (empresário e pai de Viih Tube)
- Fernando Sampaio (ator)
- Gabily (funkeira)
- Gaby Spanic (atriz venezuelana)
- Guilherme Boury (ator)
- Kathy Maravilha (dançarina e ex-De Férias com o Ex)
- Luiz Mesquita (Atleta e filho de Otávio Mesquita)
- Maria Caporusso (influenciadora e ex-Casamento às Cegas)
- Martina Sanzi (influenciadora e ex-De Férias com o Ex)
- Matheus Martins (ator, modelo e DJ)
- Michelle Barros (jornalista ex-Globo)
- Nizam Hayek (ex-BBB 24)
- Rayane Figliuzzi (empresária e namorada de Belo)
- Renata Müller (criadora de conteúdo e ex de Victor Pecoraro)
- Saory Cardoso (influenciadora e cirurgiã dentista)
- Shia Phoenix (ator e ex de Lidi Lisboa)
- Tamires Assis (modelo e ex de Davi Brito)
- Toninho Tornado (humorista)
- Walério Araújo (estilista pernambucano)
- Wallas Arrais (cantor de forró)
- Will Guimarães (DJ e modelo)
- Yoná Sousa (ex-Ilhados com a Sogra)
A Fazenda 17: onde assistir ao vivo
A transmissão de A Fazenda 17 poderá ser acompanhada diariamente pela Record TV.
Para quem gosta de dar uma "espiadinha" nos participantes ao longo do dia, a assinatura da plataforma RecordPlus, antigamente chamada de PlayPlus, permite acesso às câmeras da casa 24 horas por dia.
Também é possível assistir à grade da TV na plataforma de streaming, por meio do plano gratuito de assinatura.
A Fazenda 17: novo horário de transmissão aos domingos
Uma novidade importante sobre A Fazenda 17 está na faixa de exibição aos domingos. Diferente das edições anteriores, não será exibida à noite neste dia da semana.
A Record TV decidiu antecipar a transmissão para 16 horas, ocupando o horário que hoje pertence ao programa "Acerte ou Caia!", de Tom Cavalcante.