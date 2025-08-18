A Fazenda: você lembra das principais brigas? Veja vídeos

A Fazenda: relembre em vídeos as principais brigas do realityEm meio à estreia da nova temporada, relembre as brigas mais icônicas do reality show de celebridades; veja vídeos
A Fazenda é conhecida por confinar celebridades em uma casa na roça, com a convivência apimentada por tarefas domésticas, trato dos animais, jogos e até mesmo racionamento de comida.
Ao longo de 16 temporadas, o reality já foi palco de várias confusões transmitidas ao vivo.
É + que streaming. É arte, cultura e história.
+ filmes, séries e documentários
+ reportagens interativas
+ colunistas exclusivos
Confira os principais barracos de A Fazenda:
Nicole Bahls x Rodrigo Capella (A Fazenda 5)
Nicole Bahls protagonizou um dos cortes mais replicados da Fazenda. Irritada com a distribuição das tarefas da casa e o atraso do almoço, ela perdeu a paciência com Rodrigo e Vavá, dupla responsável pelo preparo da refeição. O desabafo virou meme eterno: “oito horas para fritar um peixe, cara, isso não existe”.
Jojo Todynho x Mariano (A Fazenda 12)
Dentro do ambiente de confinamento da Fazenda, a comida já foi o estopim de várias brigas. Diferentes peões discutiram com a cantora Jojo Todynho por causa da divisão de alimentos. Mariano, após descobrir que Jojo estava escondendo leite condensado e farinha láctea, não poupou os julgamentos.
Andressa Urach x Gominho (A Fazenda 6)
Andressa Urach colecionou muitos momentos memoráveis no reality, mas sua troca de farpas com Gominho é uma das mais lembradas. Durante a manhã, ao distribuir funções, ouviu dele: “e você? não vai fazer nada?”. A resposta veio afiada: “não, só vou mandar e ajudar”. O clima esquentou e o bate-boca tomou conta da cozinha.
Rachel Sheherazade x Jenny Miranda(A Fazenda 15)
Durante a dinâmica de “Lavação de Roupa Suja”, Rachel Sheherazade e Jenny Miranda reviveram a polêmica que levou Rachel à expulsão.
A jornalista acusa Jenny de provocar a briga propositalmente, e Jenny rebate: “Eu não consigo falar tão bonito quanto ela e meu jeito sempre foi explosivo”. O embate da décima segunda temporada ainda rende comentários nas redes, principalmente sobre o jeito eloquente de Rachel.
Rita Cadillac x Lu Schievano(A Fazenda 6)
Rita Cadillac não escapou da fileira de brigas que Lu Schievano armou na Fazenda 6. O deboche de Lu para Rita, “Seu Cadillac vai para na garagem”, iniciou uma discussão desbocada e sem filtros.
No meio da conversa, Lu defende outra participante citada na conversa: “Tu não mexe com ela não, tu não se mete com a Sheila não, a Sheila é uma mulher casada”.
Raíssa Barbosa x Juliano Ceglia (A Fazenda 12)
Raíssa Barbosa não gostou dos votos que recebeu para a roça e saiu jogando seu creme hidratante na cara dos participantes Juliano Ceglia, Lucas Cartolouco e Biel. Julio foi atrás de Raissa para continuar a briga e arrombou a porta do seu quarto. “Você me respeita”, gritou ele.