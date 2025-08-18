A Fazenda: você lembra das principais brigas? Veja vídeos

A Fazenda 2025 estreia na Record TV no dia 16 de setembro / Crédito: Reprodução/X

A Fazenda é conhecida por confinar celebridades em uma casa na roça, com a convivência apimentada por tarefas domésticas, trato dos animais, jogos e até mesmo racionamento de comida. Ao longo de 16 temporadas, o reality já foi palco de várias confusões transmitidas ao vivo.

Rachel Sheherazade x Jenny Miranda(A Fazenda 15) Durante a dinâmica de “Lavação de Roupa Suja”, Rachel Sheherazade e Jenny Miranda reviveram a polêmica que levou Rachel à expulsão. A jornalista acusa Jenny de provocar a briga propositalmente, e Jenny rebate: “Eu não consigo falar tão bonito quanto ela e meu jeito sempre foi explosivo”. O embate da décima segunda temporada ainda rende comentários nas redes, principalmente sobre o jeito eloquente de Rachel. Rita Cadillac x Lu Schievano(A Fazenda 6) Rita Cadillac não escapou da fileira de brigas que Lu Schievano armou na Fazenda 6. O deboche de Lu para Rita, “Seu Cadillac vai para na garagem”, iniciou uma discussão desbocada e sem filtros.