Enquete A Fazenda 17: como votar no R7? Veja passo a passo

Enquete A Fazenda 17: veja passo a passo de como votar no portal R7Record mantém sistema oficial de votação pelo site R7; veja como participar das eliminações e influenciar o rumo do reality rural A Fazenda 17
A Fazenda 17 já começou e, com ela, o momento decisivo de cada semana: a formação da roça. Para o público que acompanha o reality show da Record, a votação na enquete é a principal ferramenta de participação no jogo e pode ser feita exclusivamente pelo portal oficial R7.
A cada semana, três (ou mais) peões são indicados para a roça, e o público decide quem permanece na disputa pelo prêmio de R$ 2 milhões. A votação é aberta logo após a formação da roça e costuma seguir até a noite da eliminação, às quintas-feiras.
Abaixo, confira o passo a passo para votar de forma gratuita e oficial.
Como votar na enquete da Roça de A Fazenda 17 no R7: passo a passo
1. Acesse o site oficial
Vá até o site www.r7.com. Na página inicial, haverá um destaque para A Fazenda 17. Clique na área da enquete da roça.
2. Clique em “Vote”
Você verá a foto e o nome dos participantes que estão na roça. Clique sobre o participante que você quer que continue no jogo.
3. Confirme o seu voto
Após clicar no peão escolhido, o sistema solicitará que você confirme. Basta clicar novamente para validar o voto.
4. Vote quantas vezes quiser
Não há limite de votos por CPF, login ou IP. Você pode votar quantas vezes desejar durante o período em que a enquete estiver aberta.
Enquete A Fazenda 17: como funciona?
A votação oficial do programa é aberta semanalmente, logo após a formação da roça, que ocorre durante a edição exibida às terças-feiras, ao vivo.
O público tem até a noite de quinta-feira para registrar seus votos no portal R7, quando é realizada a eliminação ao vivo pela Record TV.
É importante reforçar que a única votação válida é a realizada por meio do portal R7.com, site oficial da Record. Enquetes em outros sites e redes sociais, como UOL, Twitter (X) ou Instagram, não interferem nos resultados do jogo e têm caráter apenas indicativo.
A Fazenda 17: prêmio milionário e onde assistir ao programa
O prêmio para o vencedor será de R$ 2 milhões, valor recorde entre todas as edições do reality rural.
A Fazenda 17 é exibida diariamente pela Record TV às 22h30min e também está disponível no streaming Play Plus, com transmissão ao vivo de câmeras 24 horas para assinantes.