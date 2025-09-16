Enquete A Fazenda 17: como votar no R7? Veja passo a passo

A Fazenda 17 continua com o mesmo formato de votação na enquete do portal R7 / Crédito: Divulgação/ Record TV

A Fazenda 17 já começou e, com ela, o momento decisivo de cada semana: a formação da roça. Para o público que acompanha o reality show da Record, a votação na enquete é a principal ferramenta de participação no jogo e pode ser feita exclusivamente pelo portal oficial R7. A cada semana, três (ou mais) peões são indicados para a roça, e o público decide quem permanece na disputa pelo prêmio de R$ 2 milhões. A votação é aberta logo após a formação da roça e costuma seguir até a noite da eliminação, às quintas-feiras.

Abaixo, confira o passo a passo para votar de forma gratuita e oficial. Como votar na enquete da Roça de A Fazenda 17 no R7: passo a passo 1. Acesse o site oficial Vá até o site www.r7.com. Na página inicial, haverá um destaque para A Fazenda 17. Clique na área da enquete da roça. 2. Clique em "Vote" Você verá a foto e o nome dos participantes que estão na roça. Clique sobre o participante que você quer que continue no jogo.

3. Confirme o seu voto Após clicar no peão escolhido, o sistema solicitará que você confirme. Basta clicar novamente para validar o voto. 4. Vote quantas vezes quiser Não há limite de votos por CPF, login ou IP. Você pode votar quantas vezes desejar durante o período em que a enquete estiver aberta. Enquete A Fazenda 17: como funciona? A votação oficial do programa é aberta semanalmente, logo após a formação da roça, que ocorre durante a edição exibida às terças-feiras, ao vivo.