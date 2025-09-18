Toninho Tornado: quem é humorista do "Calma, calabreso"

Humorista e ator, Toninho Tornado é um dos participantes em "A Fazenda 17" e promete trazer leveza para a roça. Conheça o dono do meme "Calma, calabreso"

Toninho Tornado é uma das apostas de humor e irreverência em A Fazenda 17, que estreou nesta segunda, 15 de setembro. Seu nome tem sido bastante comentado nas redes e não é por acaso.

Confira quem é Toninho Tornado, de onde ele veio e o que promete aportar ao reality.