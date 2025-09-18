Os cookies nos ajudam a administrar este site. Ao usar nosso site, você concorda com nosso uso de cookies. Leia Mais or Aceitar.

Toninho Tornado: quem é humorista do "Calma, calabreso"

A Fazenda 17: conheça Toninho Tornado, humorista no elenco do reality

Humorista e ator, Toninho Tornado é um dos participantes em "A Fazenda 17" e promete trazer leveza para a roça. Conheça o dono do meme "Calma, calabreso"
Toninho Tornado é uma das apostas de humor e irreverência em A Fazenda 17, que estreou nesta segunda, 15 de setembro. Seu nome tem sido bastante comentado nas redes e não é por acaso.

Confira quem é Toninho Tornado, de onde ele veio e o que promete aportar ao reality.

A Fazenda 17: Quem é Toninho Tornado

  • Com 51 anos, Toninho Tornado é humorista, ator e criador de conteúdo.
  • Toninho começou no teatro na adolescência, onde descobriu a vocação para o humor.
  • O humorista já trabalhou em circo e sonhava com a fama da televisão.
  • Passou 26 anos tentando aparecer na televisão até conseguir participar do Programa João Kleber da Rede TV em 2013.
  • Sempre teve como ídolo o comediante Mussum, do grupo “Os Trapalhões”.
  • Acumula mais de 5 milhões de seguidores em suas redes sociais.

Curiosidades e pontos fortes

  • Ficou famoso nas mídias sociais por pegadinhas, bordões e brincadeiras de linguagem.
  • Um de seus bordões mais emblemáticos é “Calma, calabreso”, expressão que viralizou depois que Davi Brito, participante do BBB 24, a usou no programa.
  • Ele é chamado d.e “rei dos bordões” pelos fãs, dada sua capacidade de fixar frases divertidas para o público´.
  • Já fez participações em programas do SBT com Sílvio Santos, Patrícia Abravanel e “A praça é nossa”.
  • Toninho afirmou que a ideia de trocar o “a” pelo “o” em seus trocadilhos surgiu como uma provocação para um amigo que estava de ressaca.

A Fazenda 17: o que esperar de Toninho Tornado no programa

  • Ele espera levar alegria ao público, além do “tiro, porrada e bomba” que acontece no programa.
  • O humorista disse que entregará bastante estratégia e que sua carta na manga é ser ele mesmo.
  • Fãs do humorista dizem que seu estilo pode render memes e virais durante o programa.
  • Afirmou que sua maior fraqueza no programa será as provas.

A Fazenda 17: quem são os participantes?

A Fazenda 17: onde assistir

A Fazenda 17 é exibida diariamente pela Record TV às 22h30min e também está disponível no streaming Play Plus, com transmissão ao vivo de câmeras 24 horas para assinantes.

Na nova temporada, os peões competem pelo prêmio de R$ 2 milhões, o maior da história do programa. Entre os 26 participantes há dois infiltrados que prometem abalar a estrutura da roça.

