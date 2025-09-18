Toninho Tornado: quem é humorista do "Calma, calabreso"

A Fazenda 17: conheça Toninho Tornado, humorista no elenco do realityHumorista e ator, Toninho Tornado é um dos participantes em "A Fazenda 17" e promete trazer leveza para a roça. Conheça o dono do meme "Calma, calabreso"
Toninho Tornado é uma das apostas de humor e irreverência em A Fazenda 17, que estreou nesta segunda, 15 de setembro. Seu nome tem sido bastante comentado nas redes e não é por acaso.
Confira quem é Toninho Tornado, de onde ele veio e o que promete aportar ao reality.
A Fazenda 17: Quem é Toninho Tornado
- Com 51 anos, Toninho Tornado é humorista, ator e criador de conteúdo.
- Toninho começou no teatro na adolescência, onde descobriu a vocação para o humor.
- O humorista já trabalhou em circo e sonhava com a fama da televisão.
- Passou 26 anos tentando aparecer na televisão até conseguir participar do Programa João Kleber da Rede TV em 2013.
- Sempre teve como ídolo o comediante Mussum, do grupo “Os Trapalhões”.
- Acumula mais de 5 milhões de seguidores em suas redes sociais.
Curiosidades e pontos fortes
- Ficou famoso nas mídias sociais por pegadinhas, bordões e brincadeiras de linguagem.
- Um de seus bordões mais emblemáticos é “Calma, calabreso”, expressão que viralizou depois que Davi Brito, participante do BBB 24, a usou no programa.
- Ele é chamado d.e “rei dos bordões” pelos fãs, dada sua capacidade de fixar frases divertidas para o público´.
- Já fez participações em programas do SBT com Sílvio Santos, Patrícia Abravanel e “A praça é nossa”.
- Toninho afirmou que a ideia de trocar o “a” pelo “o” em seus trocadilhos surgiu como uma provocação para um amigo que estava de ressaca.
A Fazenda 17: o que esperar de Toninho Tornado no programa
- Ele espera levar alegria ao público, além do “tiro, porrada e bomba” que acontece no programa.
- O humorista disse que entregará bastante estratégia e que sua carta na manga é ser ele mesmo.
- Fãs do humorista dizem que seu estilo pode render memes e virais durante o programa.
- Afirmou que sua maior fraqueza no programa será as provas.
A Fazenda 17: quem são os participantes?
- Carol Lekker (Miss Bumbum Brasil 2022)
- Creo Kellab (ator)
- Duda Wendling (atriz mirim de Avenida Brasil)
- Dudu Camargo (ex-apresentador do SBT)
- Fabiano Moraes (empresário e pai de Viih Tube)
- Fernando Sampaio (ator)
- Gabily (funkeira)
- Gaby Spanic (atriz venezuelana)
- Guilherme Boury (ator)
- Kathy Maravilha (dançarina e ex-De Férias com o Ex)
- Luiz Mesquita (Atleta e filho de Otávio Mesquita)
- Maria Caporusso (influenciadora e ex-Casamento às Cegas)
- Martina Sanzi (influenciadora e ex-De Férias com o Ex)
- Matheus Martins (ator, modelo e DJ)
- Michelle Barros (jornalista ex-Globo)
- Nizam Hayek (ex-BBB 24)
- Rayane Figliuzzi (empresária e namorada de Belo)
- Renata Müller (criadora de conteúdo e ex de Victor Pecoraro)
- Saory Cardoso (influenciadora e cirurgiã dentista)
- Shia Phoenix (ator e ex de Lidi Lisboa)
- Tamires Assis (modelo e ex de Davi Brito)
- Toninho Tornado (humorista)
- Walério Araújo (estilista pernambucano)
- Wallas Arrais (cantor de forró)
- Will Guimarães (DJ e modelo)
- Yoná Sousa (ex-Ilhados com a Sogra)
A Fazenda 17: onde assistir
A Fazenda 17 é exibida diariamente pela Record TV às 22h30min e também está disponível no streaming Play Plus, com transmissão ao vivo de câmeras 24 horas para assinantes.
Na nova temporada, os peões competem pelo prêmio de R$ 2 milhões, o maior da história do programa. Entre os 26 participantes há dois infiltrados que prometem abalar a estrutura da roça.