A Fazenda 2025: quanto ganha o campeão? Veja valor do prêmio

A Fazenda estreia a 17º temporada que contará com 22 participantes e prêmio milionário / Crédito: Reprodução/Instagram@galisteuoficial

O reality brasileiro A Fazenda voltará às telas em 2025, com data de estreia prevista para 16 de setembro. A 17º temporada do programa contará com 22 participantes e a presença quase obrigatória de Adriane Galisteu como apresentadora. A nova edição promete manter o formato que consolidou o programa como um dos mais atrativos da televisão aberta, reunindo participantes com forte presença midiática.