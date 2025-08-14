A Fazenda 2025: quanto ganha o campeão? Veja valor do prêmio

A Fazenda 2025: quanto ganha o campeão? Veja valor do prêmioRecord mantêm prêmio milionário para vencedor da 17ª temporada, que começa em setembro. Saiba detalhes
O reality brasileiro A Fazenda voltará às telas em 2025, com data de estreia prevista para 16 de setembro. A 17º temporada do programa contará com 22 participantes e a presença quase obrigatória de Adriane Galisteu como apresentadora.
A nova edição promete manter o formato que consolidou o programa como um dos mais atrativos da televisão aberta, reunindo participantes com forte presença midiática.
Qual será o prêmio para o vencedor de A Fazenda 2025?
A Record TV confirmou que o campeão da nova edição levará para casa um prêmio de R$ 2 milhões em dinheiro, repetindo o valor milionário que marcou a temporada anterior.
Na ocasião, o ator Sacha Bali foi o grande vencedor, enquanto Sidney Sampaio ganhou uma caminhonete zero quilômetro avaliada em R$ 230 mil como prêmio de 2° lugar. Yuri Bonotto, terceiro colocado, ganhou R$ 50 mil.
A manutenção da cifra milionária sinaliza que a emissora aposta na estabilidade da premiação como um atrativo para o público e para o elenco escalado.
Além do valor destinado ao campeão, os participantes de A Fazenda costumam receber cachês por sua participação, que podem variar de acordo com a notoriedade de cada um. Esses valores são pagos independentemente do desempenho no programa, sendo complementares ao prêmio final.