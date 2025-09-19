Fernando Sampaio em A Fazenda 17: saiba quem é o ator

A Fazenda 17: conheça o ator Fernando Sampaio, no elenco do realityCom carreira marcada por novelas bíblicas e realities, o ator de 47 anos entra em A Fazenda 17 em busca do prêmio milionário e de novas oportunidades
A nova temporada de A Fazenda 17 estreou na Record TV e já movimenta as redes sociais com especulações sobre os participantes.
Entre os 26 peões confirmados, um nome chamou atenção: o ator Fernando Sampaio, de 47 anos,, com longa trajetória na TV e no teatro, além de experiência prévia em realities.
A seguir, O POVO conta mais sobre Fernando Sampaio.
Fernando Sampaio em A Fazenda 17: quem é o participante
- Nascido em Salvador, Bahia, Fernando iniciou sua trajetória artística aos 12 anos, no teatro, onde participou de mais de dez peças.
- Um de seus maiores destaques nos palcos foi o espetáculo "O Grande Barato é Viver", que permaneceu em cartaz por cinco anos.
- Na televisão, ele se consolidou como rosto conhecido da Record TV, atuando em produções como "Os Dez Mandamentos", "José do Egito", "Pecado Mortal", "O Rico e Lázaro" e "Jezabel".
- Também fez parte do elenco de "Paulo, o Apóstolo" e chegou a trabalhar como repórter do portal R7 nos bastidores do extinto "Programa Xuxa Meneghel".
- Sampaio também transitou por outras emissoras: participou da novela Amigas e Rivais, no SBT, além de ter atuado em Segundo Sol e Vai na Fé, na Globo.
- No cinema, está nos filmes inéditos Vendaval e Lucas Netto e os Dinos.
Fernando Sampaio em A Fazenda 17: realities e trajetória recente
- O ator não é novato no universo dos realities. Em 2024, foi finalista da segunda temporada de A Grande Conquista, na Record, onde ficou em quarto lugar após enfrentar uma disputa intensa.
- Na época, Fernando declarou que o público pôde conhecer seu lado verdadeiro, “sem as máscaras de um personagem”. Sua participação foi marcada por brigas, alianças e até rumores de envolvimento afetivo com João Hadad, o que ele negou em entrevista.
- Em janeiro deste ano, o ator participou do programa Acerte ou Caia, de Tom Cavalcante, e já demonstrava interesse em integrar o elenco de A Fazenda. “Quero entrar para ganhar e vou continuar sendo o mesmo Fernando que fui em A Grande Conquista”, afirmou.
Fernando Sampaio em A Fazenda 17: polêmicas e críticas
- Logo na estreia de A Fazenda 17, Fernando protagonizou uma polêmica com Renata Müller, que mencionou o ex-marido Victor Pecoraro e conflitos da vida pessoal. O ator respondeu com bom humor: “Eu sou amigo de todo mundo”, minimizando o comentário.
- Antes mesmo do reality, ele já havia se envolvido em debates sobre o programa. Em A Fazenda 14, criticou duramente a ex-peoa Deolane Bezerra pela saída polêmica do jogo, apontando ego e vaidade em suas atitudes.
Fernando Sampaio em A Fazenda 17: vida pessoal e superação
- Além da carreira artística, Fernando também viveu momentos difíceis. Em junho de 2021, perdeu todos os seus bens em um incêndio em sua casa, na Zona Oeste do Rio de Janeiro.
- O ator relatou que interpretou a tragédia como “um marco de transformação” em sua vida.
- O único objeto que resistiu às chamas foi uma Bíblia presenteada por Edir Macedo, que ele guarda até hoje como símbolo de fé.
- Atualmente, Fernando vive em um estúdio cercado pela natureza, com uma cachoeira próxima, o que representa para ele um recomeço.
A Fazenda 17: quem são os participantes?
- Carol Lekker (Miss Bumbum Brasil 2022)
- Creo Kellab (ator)
- Duda Wendling (atriz mirim de Avenida Brasil)
- Dudu Camargo (ex-apresentador do SBT)
- Fabiano Moraes (empresário e pai de Viih Tube)
- Fernando Sampaio (ator)
- Gabily (funkeira)
- Gaby Spanic (atriz venezuelana)
- Guilherme Boury (ator)
- Kathy Maravilha (dançarina e ex-De Férias com o Ex)
- Luiz Mesquita (Atleta e filho de Otávio Mesquita)
- Maria Caporusso (influenciadora e ex-Casamento às Cegas)
- Martina Sanzi (influenciadora e ex-De Férias com o Ex)
- Matheus Martins (ator, modelo e DJ)
- Michelle Barros (jornalista ex-Globo)
- Nizam Hayek (ex-BBB 24)
- Rayane Figliuzzi (empresária e namorada de Belo)
- Renata Müller (criadora de conteúdo e ex de Victor Pecoraro)
- Saory Cardoso (influenciadora e cirurgiã dentista)
- Shia Phoenix (ator e ex de Lidi Lisboa)
- Tamires Assis (modelo e ex de Davi Brito)
- Toninho Tornado (humorista)
- Walério Araújo (estilista pernambucano)
- Wallas Arrais (cantor de forró)
- Will Guimarães (DJ e modelo)
- Yoná Sousa (ex-Ilhados com a Sogra)
A Fazenda 17: onde assistir ao vivo
A transmissão de A Fazenda 17 poderá ser acompanhada diariamente pela Record TV.
Para quem gosta de dar uma "espiadinha" nos participantes ao longo do dia, a assinatura da plataforma Record Plus, antigamente chamada de Play Plus, permite acesso às câmeras da casa 24 horas por dia.
Também é possível assistir à grade da TV na plataforma de streaming, por meio do plano gratuito de assinatura.
A Fazenda 17: novo horário de transmissão aos domingos
Uma novidade importante sobre A Fazenda 17 está na faixa de exibição aos domingos. Diferente das edições anteriores, não será exibida à noite neste dia da semana.
A Record TV decidiu antecipar a transmissão para 16 horas, ocupando o horário que hoje pertence ao programa "Acerte ou Caia!", de Tom Cavalcante.
