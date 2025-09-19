Fernando Sampaio em A Fazenda 17: saiba quem é o ator

Fernando Sampaio é um dos peões confirmados em A Fazenda 17. / Crédito: Reprodução/Instagram @fernandosampaiooficial

A nova temporada de A Fazenda 17 estreou na Record TV e já movimenta as redes sociais com especulações sobre os participantes. Entre os 26 peões confirmados, um nome chamou atenção: o ator Fernando Sampaio, de 47 anos,, com longa trajetória na TV e no teatro, além de experiência prévia em realities.

