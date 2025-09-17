Os cookies nos ajudam a administrar este site. Ao usar nosso site, você concorda com nosso uso de cookies. Leia Mais or Aceitar.

Tamires Assis em A Fazenda 17: veja quem é a participante

A Fazenda 17: conheça Tamires Assis, participante do reality

Natural do Amazonas, modelo e dançarina atua como musa do Boi Garantido e enfrentou turbulências ao namorar Davi Brito, ex-BBB 24. Conheça
Autor Mateus Brisa
Autor
Mateus Brisa Coordenador de distribuição
Ver perfil do autor
Tipo Notícia

Tamires Assis é uma dos 26 participantes confirmados em A Fazenda 17. A modelo de 34 anos disputa o prêmio de R$ 2 milhões do reality rural, que estreou em 15 de setembro, com Adriane Galisteu na apresentação.

A seguir, saiba mais sobre Tamires, que atua como musa do Boi Garantido, tradicional manifestação cultural do Amazonas, e é ex-namorada de Davi Brito, vencedor do Big Brother Brasil 24.

Tamires Assis em A Fazenda 17: trajetória da dançarina

  • Natural de Itacoatiara (AM), Tamires Assis tem formação em administração pública e trabalha como servidora pública em paralelo às demais atividades artísticas;
  • Nas redes sociais, Tamires compartilha momentos relacionados ao seu trabalho artístico, sua imagem de musa do Garantido, treinos físicos, além de mostrar sua rotina pessoal;
  • No Festival Folclórico de Parintins, sua posição como guia do levantador de toadas a coloca no centro das apresentações culturais;
  • A visibilidade nacional de Tamires foi ampliada após um affair com Davi Brito, o que chamou atenção da mídia para seu nome;
  • Durante o relacionamento, ela fez denúncias de violência psicológica e ameaça e, após casos registrados até em videochamados, uma medida protetiva foi concedida pela Justiça para que ele se afastasse dela;
  • Tamires é apontada como “sósia” de Isabelle Nogueira, ex-BBB e atual cunhã-poranga, devido à semelhança física entre as duas, fato que viralizou nas redes após alguns registros públicos.

Leia mais

A Fazenda 17: quem são os participantes?

  1. Carol Lekker (Miss Bumbum Brasil 2022)
  2. Creo Kellab (ator)
  3. Duda Wendling (atriz mirim de Avenida Brasil)
  4. Dudu Camargo (ex-apresentador do SBT)
  5. Fabiano Moraes (empresário e pai de Viih Tube)
  6. Fernando Sampaio (ator)
  7. Gabily (funkeira)
  8. Gaby Spanic (atriz venezuelana)
  9. Guilherme Boury (ator)
  10. Kathy Maravilha (dançarina e ex-De Férias com o Ex)
  11. Luiz Mesquita (Atleta e filho de Otávio Mesquita)
  12. Maria Caporusso (influenciadora e ex-Casamento às Cegas)
  13. Martina Sanzi (influenciadora e ex-De Férias com o Ex)
  14. Matheus Martins (ator, modelo e DJ)
  15. Michelle Barros (jornalista ex-Globo)
  16. Nizam Hayek (ex-BBB 24)
  17. Rayane Figliuzzi (empresária e namorada de Belo)
  18. Renata Müller (criadora de conteúdo e ex de Victor Pecoraro)
  19. Saory Cardoso (influenciadora e cirurgiã dentista)
  20. Shia Phoenix (ator e ex de Lidi Lisboa)
  21. Tamires Assis (modelo e ex de Davi Brito)
  22. Toninho Tornado (humorista)
  23. Walério Araújo (estilista pernambucano)
  24. Wallas Arrais (cantor de forró)
  25. Will Guimarães (DJ e modelo)
  26. Yoná Sousa (ex-Ilhados com a Sogra)

A Fazenda 17: onde assistir ao vivo

A transmissão de A Fazenda 17 poderá ser acompanhada diariamente pela Record TV.

Para quem gosta de dar uma "espiadinha" nos participantes ao longo do dia, a assinatura da plataforma RecordPlus, antigamente chamada de PlayPlus, permite acesso às câmeras da casa 24 horas por dia.

Também é possível assistir à grade da TV na plataforma de streaming, por meio do plano gratuito de assinatura.

A Fazenda 17: novo horário de transmissão aos domingos

Uma novidade importante sobre A Fazenda 17 está na faixa de exibição aos domingos. Diferente das edições anteriores, não será exibida à noite neste dia da semana.

A Record TV decidiu antecipar a transmissão para 16 horas, ocupando o horário que hoje pertence ao programa "Acerte ou Caia!", de Tom Cavalcante.

Leia mais

Dúvidas, Críticas e Sugestões? Fale com a gente

Os cookies nos ajudam a administrar este site. Ao usar nosso site, você concorda com nosso uso de cookies. Leia Mais ou Aceitar.

Os cookies nos ajudam a administrar este site. Ao usar nosso site, você concorda com nosso uso de cookies. Política de privacidade

Aceitar