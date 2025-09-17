Tamires Assis em A Fazenda 17: veja quem é a participante

A peoa Tamires Assis tem formação em administração pública e trabalha como servidora pública em paralelo às demais atividades artísticas / Crédito: Reprodução/Record TV

Tamires Assis é uma dos 26 participantes confirmados em A Fazenda 17. A modelo de 34 anos disputa o prêmio de R$ 2 milhões do reality rural, que estreou em 15 de setembro, com Adriane Galisteu na apresentação. A seguir, saiba mais sobre Tamires, que atua como musa do Boi Garantido, tradicional manifestação cultural do Amazonas, e é ex-namorada de Davi Brito, vencedor do Big Brother Brasil 24.