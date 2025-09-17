Tamires Assis em A Fazenda 17: veja quem é a participante

A Fazenda 17: conheça Tamires Assis, participante do realityNatural do Amazonas, modelo e dançarina atua como musa do Boi Garantido e enfrentou turbulências ao namorar Davi Brito, ex-BBB 24. Conheça
Tamires Assis é uma dos 26 participantes confirmados em A Fazenda 17. A modelo de 34 anos disputa o prêmio de R$ 2 milhões do reality rural, que estreou em 15 de setembro, com Adriane Galisteu na apresentação.
A seguir, saiba mais sobre Tamires, que atua como musa do Boi Garantido, tradicional manifestação cultural do Amazonas, e é ex-namorada de Davi Brito, vencedor do Big Brother Brasil 24.
Tamires Assis em A Fazenda 17: trajetória da dançarina
- Natural de Itacoatiara (AM), Tamires Assis tem formação em administração pública e trabalha como servidora pública em paralelo às demais atividades artísticas;
- Nas redes sociais, Tamires compartilha momentos relacionados ao seu trabalho artístico, sua imagem de musa do Garantido, treinos físicos, além de mostrar sua rotina pessoal;
- No Festival Folclórico de Parintins, sua posição como guia do levantador de toadas a coloca no centro das apresentações culturais;
- A visibilidade nacional de Tamires foi ampliada após um affair com Davi Brito, o que chamou atenção da mídia para seu nome;
- Durante o relacionamento, ela fez denúncias de violência psicológica e ameaça e, após casos registrados até em videochamados, uma medida protetiva foi concedida pela Justiça para que ele se afastasse dela;
- Tamires é apontada como “sósia” de Isabelle Nogueira, ex-BBB e atual cunhã-poranga, devido à semelhança física entre as duas, fato que viralizou nas redes após alguns registros públicos.
A Fazenda 17: onde assistir ao vivo
A transmissão de A Fazenda 17 poderá ser acompanhada diariamente pela Record TV.
Para quem gosta de dar uma "espiadinha" nos participantes ao longo do dia, a assinatura da plataforma RecordPlus, antigamente chamada de PlayPlus, permite acesso às câmeras da casa 24 horas por dia.
Também é possível assistir à grade da TV na plataforma de streaming, por meio do plano gratuito de assinatura.
A Fazenda 17: novo horário de transmissão aos domingos
Uma novidade importante sobre A Fazenda 17 está na faixa de exibição aos domingos. Diferente das edições anteriores, não será exibida à noite neste dia da semana.
A Record TV decidiu antecipar a transmissão para 16 horas, ocupando o horário que hoje pertence ao programa "Acerte ou Caia!", de Tom Cavalcante.