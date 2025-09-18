Dudu Camargo em A Fazenda 17: saiba quem é e polêmicas

A Fazenda 17: Dudu Camargo é um dos nomes no elenco da nova temporada. Saiba seu histórico de polêmicas / Crédito: Reprodução/YouTube @AFazenda

Com um histórico de polêmicas em sua vida pessoal e profissional, Dudu Camargo é um dos participantes no elenco de A Fazenda 17. A nova temporada estreou nessa segunda-feira, 15, sob o comando de Adriane Galisteu e reúne um elenco de celebridades para a disputa do prêmio de R$ 2 milhões.