Dudu Camargo em A Fazenda 17: saiba quem é e polêmicas

A Fazenda 17: conheça Dudu Camargo e polêmicas com o participanteConhecido por ser um dos jornalistas mais jovens a comandar um programa no SBT, Dudu Camargo integra elenco da nova temporada de A Fazenda. Saiba mais sobre o participante
Com um histórico de polêmicas em sua vida pessoal e profissional, Dudu Camargo é um dos participantes no elenco de A Fazenda 17.
A nova temporada estreou nessa segunda-feira, 15, sob o comando de Adriane Galisteu e reúne um elenco de celebridades para a disputa do prêmio de R$ 2 milhões.
A seguir, saiba mais sobre Dudu Camargo, que foi um dos jornalistas mais jovens a comandar um programa no SBT e que agora está na disputa pelo grande prêmio do reality show da Record.
Dudu Camargo em A Fazenda 17: quem é o participante
- Nascido em 1 de junho de 1998 no distrito de Vila Formosa, em São Paulo, Dudu Camargo é do signo de Gêmeos.
- Começou sua carreira em pequenos papéis como ator no SBT, tendo no currículo participações na novela Revelação e no quadro Lendas Urbanas do Domingo Legal.
- Em 2016, passou a atuar como Homem do Saco no programa Fofocando, comandado por Mara Maravilha, Leão Lobo e Mamma Bruschetta. A ideia foi de Silvio Santos que prometeu contratá-lo assim que Dudu fizesse 18 anos de idade.
- Em outubro daquele mesmo ano, Dudu Camargo gravou um programa piloto aprovado pelo próprio Silvio Santos que o colocou como novo âncora do telejornal Primeiro Impacto, ainda que Dudu não tivesse experiência ou formação jornalística.
- A escolha de seu nome foi inspirada pelo apresentador Gugu Liberato, pois o diminutivo “Dudu”, de seu nome Eduardo, seria mais fácil de ser memorizado pelo público.
Dudu Camargo em A Fazenda 17: polêmicas pessoais e profissionais
- Dudu Camargo causou repercussão no meio jornalístico ao assumir o Primeiro Impacto, de forma que o Sindicato dos Jornalistas Profissionais no Estado de São Paulo (SJSP), com o apoio da Federal Nacional dos Jornalistas, emitiu uma nota em protesto contra sua contratação que afastou as profissionais Karyn Bravo e Joyce Ribeiro de seus cargos.
- Posteriormente, Dudu Camargo se registrou como jornalista no Ministério do Trabalho e Previdência Social, utilizando uma decisão de 2009 do Supremo Tribunal Federal que define como não obrigatório a formação no curso de Jornalismo para exercer a profissão.
- Em 2017, um suposto ex-namorado do jornalista publicou uma carta aberta em uma rede social acusando-o de violência psicológica e agressão física. Dudu Camargo respondeu com um boletim de ocorrência por calúnia, difamação e injúria.
- Ainda nesse mesmo ano, Silvio Santos colocou Maisa Silva e Dudu Camargo para interagirem no mesmo programa, deixando a atriz e apresentadora incomodada com as piadas feitas.
- Após uma polêmica se instalar nas redes sociais, Silvio convidou novamente Dudu Camargo sem Maisa saber, levando-a a abandonar as gravações do programa chorando.
- O segundo programa nunca foi exibido por decisão de Silvio Santos que afirmou que iria transformar Dudu em “um dos maiores apresentadores da televisão brasileira” caso não quisessem ele no jornalismo.
- Em 2020, Simony denunciou Dudu Camargo por importunação sexual na 4ª Delegacia de Defesa da Mulher de São Paulo por atitudes dele durante a cobertura do Carnaval de São Paulo. Segundo a denúncia, Dudu tocou seu seio, a segurou para dar um beijo e passou a mão inúmeras vezes em seu vestido. Isso levou o jornalista a tomar uma advertência da direção do SBT.
- Em junho de 2023, o SBT demitiu Dudu Camargo por mau comportamento. O suposto motivo envolveu um incidente nos camarins da emissora e virou motivo de piada nas redes sociais. Procurada pela equipe da Veja, o SBT disse em nota que “confirmava a saída do apresentador, mas não iria comentar o motivo de sua demissão”.
A Fazenda 17: quem são os participantes?
- Carol Lekker (Miss Bumbum Brasil 2022)
- Creo Kellab (ator)
- Duda Wendling (atriz mirim de Avenida Brasil)
- Dudu Camargo (ex-apresentador do SBT)
- Fabiano Moraes (empresário e pai de Viih Tube)
- Fernando Sampaio (ator)
- Gabily (funkeira)
- Gaby Spanic (atriz venezuelana)
- Guilherme Boury (ator)
- Kathy Maravilha (dançarina e ex-De Férias com o Ex)
- Luiz Mesquita (Atleta e filho de Otávio Mesquita)
- Maria Caporusso (influenciadora e ex-Casamento às Cegas)
- Martina Sanzi (influenciadora e ex-De Férias com o Ex)
- Matheus Martins (ator, modelo e DJ)
- Michelle Barros (jornalista ex-Globo)
- Nizam Hayek (ex-BBB 24)
- Rayane Figliuzzi (empresária e namorada de Belo)
- Renata Müller (criadora de conteúdo e ex de Victor Pecoraro)
- Saory Cardoso (influenciadora e cirurgiã dentista)
- Shia Phoenix (ator e ex de Lidi Lisboa)
- Tamires Assis (modelo e ex de Davi Brito)
- Toninho Tornado (humorista)
- Walério Araújo (estilista pernambucano)
- Wallas Arrais (cantor de forró)
- Will Guimarães (DJ e modelo)
- Yoná Sousa (ex-Ilhados com a Sogra)
A Fazenda 17: onde assistir ao vivo
A transmissão de A Fazenda 17 poderá ser acompanhada diariamente pela Record TV.
Para quem gosta de dar uma "espiadinha" nos participantes ao longo do dia, a assinatura da plataforma RecordPlus, antigamente chamada de PlayPlus, permite acesso às câmeras da casa 24 horas por dia.
Também é possível assistir à grade da TV na plataforma de streaming, por meio do plano gratuito de assinatura.
A Fazenda 17: novo horário de transmissão aos domingos
Uma novidade importante sobre A Fazenda 17 está na faixa de exibição aos domingos. Diferente das edições anteriores, não será exibida à noite neste dia da semana.
A Record TV decidiu antecipar a transmissão para 16 horas, ocupando o horário que hoje pertence ao programa "Acerte ou Caia!", de Tom Cavalcante.