Enquete A Fazenda 17: quem deve sair? Fernando, Rayanne ou Yoná? VoteA quarta roça de A Fazenda 17 está formada! Os três roceiros disputam a permanência no reality; veja quem corre risco e vote agora
A noite desta quinta-feira, 16, promete fortes emoções em A Fazenda 17. A terceira roça da temporada está oficialmente formada, e o público precisa decidir quem deixa o confinamento: Fernando Sampaio, Rayanne Figliuzzi ou Yoná Sousa.
A disputa pela liderança foi intensa. Matheus Martins venceu a Prova do Fazendeiro, garantindo mais uma semana no jogo e escapando da eliminação.
Com isso, Fernando, Rayanne e Yoná seguem na berlinda e dependem do voto popular para continuar na disputa pelo prêmio milionário.
A Fazenda 17: como a roça foi formada
A dinâmica com Wallas Arrais vencendo a Prova de Fogo. O cantor escolheu o Poder da Chama Branca e entregou a Chama Laranja para Carolina Lekker.
Revelando o poder branco, Wallas recebeu a ordem para “trocar todos os moradores da baia”. Ele trocou Martina Sanzi por Duda Wendling, William Guimarães por Saory Cardoso, Yoná Sousa por Tamires Assis, e Toninho Tornado por Rayane Figliuzzi.
Dudu Camargo, o fazendeiro da semana, iniciou a votação indicando Fernando Sampaio para o primeiro banquinho. Na votação da sede, Yoná Sousa foi o alvo e recebeu 12 votos.
Leia mais
Antes de Yoná ocupar o segundo banquinho, Carol revelou a ordem do poder laranja. “Anule todos os votos de um peão”, anunciou a modelo, que anulou os cinco votos que havia recebido.
Yoná decidiu puxar Rayane da baia e colocá-la na berlinda. Definido no Resta Um, Matheus é o quarto Roceiro.
Matheus vetou Fernando de disputar a Prova do Fazendeiro e é o novo fazendeiro da semana.
Quem deve sair hoje? Vote na enquete do O POVO
Com personalidades diferentes e trajetórias distintas na sede, Fernando, Rayanne e Yoná dividem opiniões entre os fãs.
A decisão agora está nas mãos do público, que vota para escolher quem deve continuar em A Fazenda 17.