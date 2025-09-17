Walério Araújo em A Fazenda 17: quem é o participante

Walério Araújo é um estilista com mais de 30 anos de carreira e promete servir looks em A Fazenda 17 / Crédito: Divulgação/Henrique Miller

Com a promessa de servir looks icônicos, o estilista Walério Araújo foi confirmado como um dos participantes de A Fazenda 17. A nova temporada estreou nessa segunda-feira, 15, sob o comando de Adriane Galisteu e reúne um elenco de celebridades para a disputa do prêmio de R$ 2 milhões.