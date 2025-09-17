Os cookies nos ajudam a administrar este site. Ao usar nosso site, você concorda com nosso uso de cookies. Leia Mais or Aceitar.

Walério Araújo em A Fazenda 17: quem é o participante

A Fazenda 17: conheça o estilista Walério Araújo, participante do reality

Com uma cartela de clientes que inclui Elke Maravilha, Dercy Gonçalves e até mesmo Paris Hilton, Walério Araújo é um dos peões confirmados no reality
Autor Arthur Albano
Autor
Arthur Albano Autor
Ver perfil do autor
Com a promessa de servir looks icônicos, o estilista Walério Araújo foi confirmado como um dos participantes de A Fazenda 17.

A nova temporada estreou nessa segunda-feira, 15, sob o comando de Adriane Galisteu e reúne um elenco de celebridades para a disputa do prêmio de R$ 2 milhões.

A seguir, saiba mais sobre a história de Walério Araújo, que possui mais de 30 anos de carreira no mundo da moda e já vestiu celebridades internacionais:

Walério Araújo em A Fazenda 17: vida pessoal e carreira

  • Nascido em 12 de abril de 1970 na cidade de Lajedos, interior de Pernambuco, Walério Araújo é ariano e tido como um dos estilistas mais importantes de São Paulo, comparado ao britânico Alexander McQueen pela sua ousadia.
  • Walério começou no mundo da moda por meio de um curso por correspondência feito em 1987, exercitando uma prática vinda da família formada por costureiras e bordadeiras.
  • Durante a juventude, alternou entre São Paulo, Paulo Afonso, na Bahia, e Lajedos, cidade natal para a qual voltava quando sentia saudades da família. Após passar meses lá após uma temporada em Salvador, Walério viajou para São Paulo decidido a fixar residência.
  • Em entrevista ao site FFW, o estilista conta que começou a trabalhar em uma loja de roupas populares até conseguir um emprego na Rua das Noivas, em que ficou por dois anos e meio.
  • Paralelamente, Walério também participava de concursos de transformistas e até Miss Gay na categoria de “Melhor Vestido”. Em um desses, conheceu Elke Maravilha que veio a ser sua primeira cliente.
  • Quem também veio a ser cliente de Walério foi a atriz e humorista Dercy Gonçalves, que foi garota-propaganda no banner dele no Mercado Mundo Mix.
  • Após essa experiência, Walério foi para o Amni Hot Spot, programa desenvolvido para dar suporte financeiro e profissional a novos estilistas. Após cinco edições, Walério deixou o programa para ir para a Casa de Criadores, onde já participou de mais de 15 edições.
  • Sua cartela de clientes inclui Claudia Leitte, Sabrina Sato, Maria Rita, Fafá de Belém e até mesmo Ney Matogrosso.

Walério Araújo em A Fazenda 17: curiosidades sobre o estilista

  • Walério Araújo mora e trabalha em um dos cartões-postais de São Paulo, o Edifício Copan. Lá, ele mantém seu apartamento pessoal e seu ateliê de trabalho em que mantém um horário rígido de funcionamento até às 19h.
  • No quesito de clientes internacionais, Walério já transformou o abadá de uma marca de cerveja em um vestido de tubinho para Paris Hilton, que exigiu também um bojo, feito pelo estilista com ajuda de esponja de lavar louça.
  • Sobre seu gosto musical, Walério revelou que gosta de ouvir sertanejo “para chorar”, além de gostar de músicas de artistas paraenses como Joelma e Gaby Amarantos. Na sua juventude em Lajedo, conta que ouvia A-HA, Pet Shop Boys e Madonna, mas que hoje ouve Erykah Badu e Sade quando está em casa.
  • Quando perguntado sobre o que o levou a aceitar o convite para participar do reality show, o estilista conta que está buscando a estabilidade financeira, destacando a necessidade de um plano de saúde como “primordial”.
  • Além disso, Walério levou “looks icônicos” que diz fazerem parte da sua rotina até mesmo para descer do prédio e tomar um drink.

A Fazenda 17: além de Walério Araújo, quem são os participantes?

  • Carol Lekker (Miss Bumbum Brasil 2022)
  • Creo Kellab (ator)
  • Duda Wendling (atriz mirim de Avenida Brasil)
  • Dudu Camargo (ex-apresentador do SBT)
  • Fabiano Moraes (empresário e pai de Viih Tube)
  • Fernando Sampaio (ator)
  • Gabily (funkeira)
  • Gaby Spanic (atriz venezuelana)
  • Guilherme Boury (ator)
  • Kathy Maravilha (dançarina e ex-De Férias com o Ex)
  • Luiz Mesquita (Atleta e filho de Otávio Mesquita)
  • Maria Caporusso (influenciadora e ex-Casamento às Cegas)
  • Martina Sanzi (influenciadora e ex-De Férias com o Ex)
  • Matheus Martins (ator, modelo e DJ)
  • Michelle Barros (jornalista ex-Globo)
  • Nizam Hayek (ex-BBB 24)
  • Rayane Figliuzzi (empresária e namorada de Belo)
  • Renata Müller (criadora de conteúdo e ex de Victor Pecoraro)
  • Saory Cardoso (influenciadora e cirurgiã dentista)
  • Shia Phoenix (ator e ex de Lidi Lisboa)
  • Tamires Assis (modelo e ex de Davi Brito)
  • Toninho Tornado (humorista)
  • Walério Araújo (estilista pernambucano)
  • Wallas Arrais (cantor de forró)
  • Will Guimarães (DJ e modelo)
  • Yoná Sousa (ex-Ilhados com a Sogra)

A Fazenda 17: onde assistir ao vivo

A transmissão de A Fazenda 17 poderá ser acompanhada diariamente pela Record TV.

Para quem gosta de dar uma "espiadinha" nos participantes ao longo do dia, a assinatura da plataforma RecordPlus, antigamente chamada de PlayPlus, permite acesso às câmeras da casa 24 horas por dia.

Também é possível assistir à grade da TV na plataforma de streaming, por meio do plano gratuito de assinatura.

A Fazenda 17: novo horário de transmissão aos domingos

Uma novidade importante sobre A Fazenda 17 está na faixa de exibição aos domingos. Diferente das edições anteriores, não será exibida à noite neste dia da semana.

A Record TV decidiu antecipar a transmissão para 16 horas, ocupando o horário que hoje pertence ao programa "Acerte ou Caia!", de Tom Cavalcante.

