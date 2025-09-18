Luiz Mesquita em A Fazenda 17: quem é o filho de Otávio Mesquita

A Fazenda 17: conheça Luiz Mesquita, filho de Otávio MesquitaMultiatleta de 31 anos de idade já lutou contra o cantor Nego do Borel; conheça o participante de A Fazenda 17, que é filho do jornalista Otávio Mesquita
Luiz Mesquita é um dos 26 participantes de A Fazenda 17. O influenciador e multiatleta, de 31 anos de idade, é filho do jornalista Otávio Mesquita.
Seu pai ganhou reconhecimento nos anos 90 ao apresentar programas do SBT, como o ‘Domingo Legal’.
O participante da 17ª edição de A Fazenda é bicampeão do Fight Music Show (FMS), competição de luta com entretenimento. Em 2024, protagonizou uma luta com o cantor Nego do Borel, com quem teve polêmicas até então.
A nova edição de A Fazenda estreou nesta segunda-feira, 15, na TV Record. O elenco disputa pelo prêmio de R$ 2 milhões.
Os chamados peões estão confinados em Itapecerica da Serra, na fazenda, localizada em São Paulo. Adriane Galisteu segue sendo a apresentadora, no posto desde 2021.
Luiz Mesquita em A Fazenda 17: destaques da carreira como atleta e influencer
O peão tem destaques como multiatleta, principalmente como lutador.
Entre eles, está o fato de ser bicampeão do Fight Music Show e de ter sido o primeiro brasileiro a competir no Mundial da Federação Mundial de Street Workout e Calistenia, em 2014.
Nas redes sociais, tem mais de 350 mil seguidores. Seu conteúdo é sobre os esportes que pratica e sua rotina fitness.
Luiz Mesquita em A Fazenda 17: relembre a polêmica com o cantor Nego do Borel
Em outubro de 2024, o atleta enfrentou Nego do Borel na quinta edição do Fight Music Show.
Chegaram até o quinto round, quando Mesquita nocauteou o cantor, que precisou de atendimento médico ainda dentro do ringue em que lutaram.
Quatro meses antes, em março, os dois brigaram em um bar em São Paulo. Luiz tapeou o rosto de Borel, alegando que estaria fazendo comentários ofensivos sobre seu pai.
Além desse conflito, o influenciador fitness já o desafiou para uma luta usando uma peruca loira e citando acusações domésticas feitas contra Borel em 2021.
Onde assistir à participação de Luiz Mesquita em A Fazenda 17?
No ar desde segunda-feira, 15, o reality será transmitido na Record de segunda a sexta, às 22h30, após a novela “Reis - O pecado”.
Diferente das outras edições, aos domingos, a Fazenda 17 será transmitida às 16h. A mudança foi adotada para encaixar nos horários do Campeonato Brasileiro, enfrentando a audiência do “Domingão com Huck”, da Globo.
O reality poderá ser acompanhado 24h no RecordPlus, plataforma de streaming da emissora.
Além da transmissão na TV, conteúdos extras estarão disponíveis nas redes sociais e plataformas digitais pelo público; saiba quais são:
- Desabafo do Peão: momentos em que os participantes usam o celular para gravar vídeos que serão divulgados nas redes sociais de A Fazenda;
- Cantinho do Fazendeiro: o Fazendeiro da Semana compartilha suas estratégias e decisões;
- Hora do Ventura: a partir das 14h, Bruno Ventura e Maísa Carla trazem análises, fofocas e bastidores;
- Podcast Aquecendo o Feno: exibido às quartas-feiras, às 18h, com Lucas Selfie, influenciadores e ex-participantes. Disponível no portal R7, YouTube, RecordPlus e redes sociais de A Fazenda;
- Cabine de Descompressão: bate-papo com o peão que será eliminado. Exibida nas quintas-feiras de eliminação, com exclusividade pelo RecordPlus, logo após o encerramento do programa na TV.
A Fazenda 17: quem são os participantes?
- Carol Lekker (Miss Bumbum Brasil 2022)
- Creo Kellab (ator)
- Duda Wendling (atriz mirim de Avenida Brasil)
- Dudu Camargo (ex-apresentador do SBT)
- Fabiano Moraes (empresário e pai de Viih Tube)
- Fernando Sampaio (ator)
- Gabily (funkeira)
- Gaby Spanic (atriz venezuelana)
- Guilherme Boury (ator)
- Kathy Maravilha (dançarina e ex-De Férias com o Ex)
- Luiz Mesquita (Atleta e filho de Otávio Mesquita)
- Maria Caporusso (influenciadora e ex-Casamento às Cegas)
- Martina Sanzi (influenciadora e ex-De Férias com o Ex)
- Matheus Martins (ator, modelo e DJ)
- Michelle Barros (jornalista ex-Globo)
- Nizam Hayek (ex-BBB 24)
- Rayane Figliuzzi (empresária e namorada de Belo)
- Renata Müller (criadora de conteúdo e ex de Victor Pecoraro)
- Saory Cardoso (influenciadora e cirurgiã dentista)
- Shia Phoenix (ator e ex de Lidi Lisboa)
- Tamires Assis (modelo e ex de Davi Brito)
- Toninho Tornado (humorista)
- Walério Araújo (estilista pernambucano)
- Wallas Arrais (cantor de forró)
- Will Guimarães (DJ e modelo)
- Yoná Sousa (ex-Ilhados com a Sogra)