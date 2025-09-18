Os cookies nos ajudam a administrar este site. Ao usar nosso site, você concorda com nosso uso de cookies. Leia Mais or Aceitar.

Luiz Mesquita em A Fazenda 17: quem é o filho de Otávio Mesquita

A Fazenda 17: conheça Luiz Mesquita, filho de Otávio Mesquita

Multiatleta de 31 anos de idade já lutou contra o cantor Nego do Borel; conheça o participante de A Fazenda 17, que é filho do jornalista Otávio Mesquita
Autor Júlia Honorato
Luiz Mesquita é um dos 26 participantes de A Fazenda 17. O influenciador e multiatleta, de 31 anos de idade, é filho do jornalista Otávio Mesquita.

Seu pai ganhou reconhecimento nos anos 90 ao apresentar programas do SBT, como o ‘Domingo Legal’.

O participante da 17ª edição de A Fazenda é bicampeão do Fight Music Show (FMS), competição de luta com entretenimento. Em 2024, protagonizou uma luta com o cantor Nego do Borel, com quem teve polêmicas até então.

A nova edição de A Fazenda estreou nesta segunda-feira, 15, na TV Record. O elenco disputa pelo prêmio de R$ 2 milhões.

Os chamados peões estão confinados em Itapecerica da Serra, na fazenda, localizada em São Paulo. Adriane Galisteu segue sendo a apresentadora, no posto desde 2021.

Luiz Mesquita em A Fazenda 17: destaques da carreira como atleta e influencer

O peão tem destaques como multiatleta, principalmente como lutador.

Entre eles, está o fato de ser bicampeão do Fight Music Show e de ter sido o primeiro brasileiro a competir no Mundial da Federação Mundial de Street Workout e Calistenia, em 2014.

Nas redes sociais, tem mais de 350 mil seguidores. Seu conteúdo é sobre os esportes que pratica e sua rotina fitness.

Luiz Mesquita em A Fazenda 17: relembre a polêmica com o cantor Nego do Borel

Em outubro de 2024, o atleta enfrentou Nego do Borel na quinta edição do Fight Music Show.

Chegaram até o quinto round, quando Mesquita nocauteou o cantor, que precisou de atendimento médico ainda dentro do ringue em que lutaram.

Quatro meses antes, em março, os dois brigaram em um bar em São Paulo. Luiz tapeou o rosto de Borel, alegando que estaria fazendo comentários ofensivos sobre seu pai.

Além desse conflito, o influenciador fitness já o desafiou para uma luta usando uma peruca loira e citando acusações domésticas feitas contra Borel em 2021.

Onde assistir à participação de Luiz Mesquita em A Fazenda 17?

No ar desde segunda-feira, 15, o reality será transmitido na Record de segunda a sexta, às 22h30, após a novela “Reis - O pecado”.

Diferente das outras edições, aos domingos, a Fazenda 17 será transmitida às 16h. A mudança foi adotada para encaixar nos horários do Campeonato Brasileiro, enfrentando a audiência do “Domingão com Huck”, da Globo.

O reality poderá ser acompanhado 24h no RecordPlus, plataforma de streaming da emissora.

Além da transmissão na TV, conteúdos extras estarão disponíveis nas redes sociais e plataformas digitais pelo público; saiba quais são:

  • Desabafo do Peão: momentos em que os participantes usam o celular para gravar vídeos que serão divulgados nas redes sociais de A Fazenda;
  • Cantinho do Fazendeiro: o Fazendeiro da Semana compartilha suas estratégias e decisões;
  • Hora do Ventura: a partir das 14h, Bruno Ventura e Maísa Carla trazem análises, fofocas e bastidores;
  • Podcast Aquecendo o Feno: exibido às quartas-feiras, às 18h, com Lucas Selfie, influenciadores e ex-participantes. Disponível no portal R7, YouTube, RecordPlus e redes sociais de A Fazenda;
  • Cabine de Descompressão: bate-papo com o peão que será eliminado. Exibida nas quintas-feiras de eliminação, com exclusividade pelo RecordPlus, logo após o encerramento do programa na TV.

A Fazenda 17: quem são os participantes?

