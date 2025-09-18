Luiz Mesquita em A Fazenda 17: quem é o filho de Otávio Mesquita

Luiz Mesquita, participante da 17ª edição de A Fazenda / Crédito: Reprodução/Instagram @afazendarecord

Luiz Mesquita é um dos 26 participantes de A Fazenda 17. O influenciador e multiatleta, de 31 anos de idade, é filho do jornalista Otávio Mesquita. Seu pai ganhou reconhecimento nos anos 90 ao apresentar programas do SBT, como o ‘Domingo Legal’.

O participante da 17ª edição de A Fazenda é bicampeão do Fight Music Show (FMS), competição de luta com entretenimento. Em 2024, protagonizou uma luta com o cantor Nego do Borel, com quem teve polêmicas até então. A nova edição de A Fazenda estreou nesta segunda-feira, 15, na TV Record. O elenco disputa pelo prêmio de R$ 2 milhões. Os chamados peões estão confinados em Itapecerica da Serra, na fazenda, localizada em São Paulo. Adriane Galisteu segue sendo a apresentadora, no posto desde 2021.

Luiz Mesquita em A Fazenda 17: destaques da carreira como atleta e influencer O peão tem destaques como multiatleta, principalmente como lutador. Entre eles, está o fato de ser bicampeão do Fight Music Show e de ter sido o primeiro brasileiro a competir no Mundial da Federação Mundial de Street Workout e Calistenia, em 2014. Nas redes sociais, tem mais de 350 mil seguidores. Seu conteúdo é sobre os esportes que pratica e sua rotina fitness.

Luiz Mesquita em A Fazenda 17: relembre a polêmica com o cantor Nego do Borel Em outubro de 2024, o atleta enfrentou Nego do Borel na quinta edição do Fight Music Show. Chegaram até o quinto round, quando Mesquita nocauteou o cantor, que precisou de atendimento médico ainda dentro do ringue em que lutaram. Quatro meses antes, em março, os dois brigaram em um bar em São Paulo. Luiz tapeou o rosto de Borel, alegando que estaria fazendo comentários ofensivos sobre seu pai.