Michelle Barros em A Fazenda 17: quem é a participante

A Fazenda 17: conheça Michelle Barros, participante do realityA jornalista afirma que foi motivada a enfrentar um novo desafio e ter mais parceiros comerciais em A Fazenda 17; relembre trajetória de Michelle Barros
Michelle Barros está na 17° edição da Fazenda. A jornalista, de 46 anos de idade, tem mais de 26 anos de carreira, sendo a sua trajetória na Globo o seu principal destaque.
Antes da sua confirmação, havia um boato que apontava que a direção do reality queria repetir o impacto como o da jornalista Rachel Sheherazade na edição de 2023, trazendo outra âncora de telejornal.
A edição do reality estreou nesta segunda-feira, 15, na TV Record. O elenco disputa pelo prêmio de R$ 2 milhões.
Os chamados peões ficarão confinados em Itapecerica da Serra, na fazenda, localizada em São Paulo. Adriane Galisteu segue sendo a apresentadora, no posto desde 2021.
Michelle Barros na Fazenda 17: relembre trajetória da jornalista
A carreira da maceioense como repórter iniciou em 2001, na TV Educativa de Alagoas. Dois anos depois, em 2003, foi contratada pela TV Gazeta, afiliada alagoense da Globo.
Seu destaque foi na Globo de São Paulo, onde permaneceu de 2010 até 2022. Participou como âncora, por equipes de rodízio, nos telejornais ‘Hora Um', ‘Bom dia São Paulo' e 'SPTV'.
É lembrada, principalmente, pelas coberturas dos desfiles de carnaval paulistas.
Michelle saiu da emissora há quatro anos, explicando que estava em busca de novas oportunidades e promoções.
"Eu queria ter um programa, mas sabia que não ia ter um ainda”, acrescentou em entrevista no programa ‘Sensacional’, da Rede TV, apresentado pela jornalista Daniela Albuquerque.
Desde a sua saída, tem trabalhado no SBT, onde apresentou os programas ‘SBT Folia’ e o ‘Chega Mais’. Também participou da terceira temporada do reality culinário ‘Bake Off Celebridades’, finalizando em 11° lugar.
Após o término do ‘Chega Mais’, em 2024, decidiu focar na criação de conteúdo, como moda e saúde, para as redes sociais.
Onde assistir à participação de Michelle Barros em A Fazenda 17?
No ar desde segunda-feira, 15, o reality será transmitido na Record de segunda a sexta, às 22h30, após a novela “Reis - O pecado”.
Diferente das outras edições, aos domingos, a Fazenda 17 será transmitida às 16h. A mudança foi adotada para encaixar nos horários do Campeonato Brasileiro, enfrentando a audiência do “Domingão com Huck”, da Globo.
O reality poderá ser acompanhado 24h no RecordPlus, plataforma de streaming da emissora.
Além da transmissão na TV, conteúdos extras estarão disponíveis nas redes sociais e plataformas digitais pelo público; saiba quais são:
- Desabafo do Peão: momentos em que os participantes usam o celular para gravar vídeos que serão divulgados nas redes sociais de A Fazenda;
- Cantinho do Fazendeiro: o Fazendeiro da Semana compartilha suas estratégias e decisões;
- Hora do Ventura: a partir das 14h, Bruno Ventura e Maísa Carla trazem análises, fofocas e bastidores;
- Podcast Aquecendo o Feno: exibido às quartas-feiras, às 18h, com Lucas Selfie, influenciadores e ex-participantes. Disponível no portal R7, YouTube, RecordPlus e redes sociais de A Fazenda;
- Cabine de Descompressão: bate-papo com o peão que será eliminado. Exibida nas quintas-feiras de eliminação, com exclusividade pelo RecordPlus, logo após o encerramento do programa na TV.