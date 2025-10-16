Enquete Uol A Fazenda 17: parcial mostra quem sai hoje

Yoná Sousa, Fernando Sampaio e Rayane Figliuzzi estão na 4º roça / Crédito: Reprodução/Instagram @fernandosampaiooficial @rayfigliuzzi @yonasousa_

A quarta roça da temporada do reality rural A Fazenda 17 foi formada, aumentando a tensão entre os participantes. Os peões Yoná Sousa, Rayanne Figliuzzi e Fernando Sampaio disputam a permanência no programa da Record, e a eliminação será decidida pelo público durante a edição ao vivo desta quinta-feira, 16.

Confira como foi a formação da roça dessa semana e qual fazendeiro tem mais probabilidade de ser eliminado, de acordo com enquete realizada pelo Uol. A votação popular, realizada via enquete no site Uol, aponta para um resultado com grande folga para Yoná Sousa até o momento. Com mais de 54 mil votos computados até a publicação dessa matéria, a parcial indica:

Yoná Sousa: 50,59%

50,59% Rayanne Figliuzzi: 36,24%

36,24% Fernando Sampaio: 13,18% Com esses números, Fernando Sampaio aparece como o mais cotado a sair, recebendo menos votos para permanecer. Rayanne aparece como a segunda mais votada para ficar; porém, sua porcentagem encontra-se distante da peoa Yoná, que apresenta vantagem. A Fazenda 17: formação da roça A dinâmica com Wallas Arrais vencendo a Prova de Fogo. O cantor escolheu o Poder da Chama Branca e entregou a Chama Laranja para Carolina Lekker. Revelando o poder branco, Wallas recebeu a ordem para “trocar todos os moradores da baia”. Ele trocou Martina Sanzi por Duda Wendling, William Guimarães por Saory Cardoso, Yoná Sousa por Tamires Assis, e Toninho Tornado por Rayane Figliuzzi.

Dudu Camargo, o fazendeiro da semana, iniciou a votação indicando Fernando Sampaio para o primeiro banquinho. Na votação da sede, Yoná Sousa foi o alvo e recebeu 12 votos. Antes de Yoná ocupar o segundo banquinho, Carol revelou a ordem do poder laranja. “Anule todos os votos de um peão”, anunciou a modelo, que anulou os cinco votos que havia recebido. Yoná decidiu puxar Rayane da baia e colocá-la na berlinda. Definido no Resta Um, Matheus é o quarto Roceiro.

Matheus vetou Fernando de disputar a Prova do Fazendeiro e é o novo fazendeiro da semana. Fazenda 17: análise do cenário e como votar A parcial da enquete sugere que Fernando Sampaio é o mais vulnerável à eliminação nesta roça. No entanto, oscilações de votos podem alterar o desfecho dos peões. Com personalidades diferentes e trajetórias distintas na sede, Fernando, Rayanne e Yoná dividem opiniões entre os fãs. A eliminação será definida pela votação oficial realizada pela produção do reality, sendo anunciada ao vivo.