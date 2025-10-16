Enquete UOL A Fazenda: disputa segue acirrada na 4ª roça; quem sai

Enquete Uol A Fazenda 17: quem sai hoje (16/10)? Disputa segue acirradaA disputa pela permanência na quarta roça da Fazenda 17 segue acirrada; veja os números atualizados da votação da enquete Uol
A quarta roça da temporada do reality rural A Fazenda 17 foi formada e os peões Yoná Sousa, Rayanne Figliuzzi e Fernando Sampaio disputam a permanência no programa da Record.
A eliminação será decidida pelo público durante a edição ao vivo desta quinta-feira, 16.
Confira como foi a formação da roça dessa semana e qual fazendeiro tem mais probabilidade de ser eliminado, de acordo com enquete realizada pelo Uol.
Leia mais
Enquete A Fazenda 17: parcial da enquete Uol
A votação popular, realizada via enquete no site Uol, aponta para um resultado com grande folga para Yoná Sousa até a noite desta quinta-feira.
Com mais de 88 mil votos computados até a publicação dessa matéria, a parcial indica:
- Yoná Sousa: 45,35%
- Rayanne Figliuzzi: 31,21%
- Fernando Sampaio: 23,43%
Com esses números, Fernando Sampaio aparece como o mais cotado a sair, recebendo menos votos para permanecer. Rayanne aparece como a segunda mais votada para ficar; porém, sua porcentagem encontra-se distante da peoa Yoná, que apresenta vantagem.
A Fazenda 17: formação da roça
A dinâmica com Wallas Arrais vencendo a Prova de Fogo. O cantor escolheu o Poder da Chama Branca e entregou a Chama Laranja para Carolina Lekker.
Revelando o poder branco, Wallas recebeu a ordem para “trocar todos os moradores da baia”. Ele trocou Martina Sanzi por Duda Wendling, William Guimarães por Saory Cardoso, Yoná Sousa por Tamires Assis, e Toninho Tornado por Rayane Figliuzzi.
Dudu Camargo, o fazendeiro da semana, iniciou a votação indicando Fernando Sampaio para o primeiro banquinho. Na votação da sede, Yoná Sousa foi o alvo e recebeu 12 votos.
Antes de Yoná ocupar o segundo banquinho, Carol revelou a ordem do poder laranja. “Anule todos os votos de um peão”, anunciou a modelo, que anulou os cinco votos que havia recebido.
Yoná decidiu puxar Rayane da baia e colocá-la na berlinda. Definido no Resta Um, Matheus é o quarto Roceiro.
Matheus vetou Fernando de disputar a Prova do Fazendeiro e é o novo fazendeiro da semana.
Fazenda 17: análise do cenário e como votar
A parcial da enquete sugere que Fernando Sampaio é o mais vulnerável à eliminação nesta roça. No entanto, oscilações de votos podem alterar o desfecho dos peões.
Com personalidades diferentes e trajetórias distintas na sede, Fernando, Rayanne e Yoná dividem opiniões entre os fãs. A eliminação será definida pela votação oficial realizada pela produção do reality, sendo anunciada ao vivo.
Como votar no site oficial:
1. Acesse o site oficial
Vá até o site www.r7.com. Na página inicial, haverá um destaque para A Fazenda 17. Clique na área da enquete da roça.
2. Clique em “Vote”
Você verá a foto e o nome dos participantes que estão na roça. Clique sobre o participante que você quer que continue no jogo.
3. Confirme o seu voto
Após clicar no peão escolhido, o sistema solicitará que você confirme. Basta clicar novamente para validar o voto.
4. Vote quantas vezes quiser
Não há limite de votos por CPF, login ou IP. Você pode votar quantas vezes desejar durante o período em que a enquete estiver aberta.
A votação oficial do programa é aberta semanalmente, logo após a formação da roça, que ocorre durante a edição exibida às terças-feiras, ao vivo. O público tem até a noite de quinta-feira para registrar seus votos.Dúvidas, Críticas e Sugestões? Fale com a gente