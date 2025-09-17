Duda Wendling em A Fazenda 17: quem é a participante

Duda Wendling é uma das participantes da 17ª edição do programa A Fazenda / Crédito: Divulgação/ Redes Sociais @dudawendling

Duda Wendling está no elenco da 17ª edição da Fazenda. A influencer, de 19 anos de idade, foi ex-atriz mirim de telenovelas na Globo e no SBT. Pelo diagnóstico de Covid-19 durante o pré-confinamento, Wendling precisou entrar depois do resto do elenco. Entrou no dia após a estreia, na terça, 16.

A edição do reality estreou nessa segunda-feira, 15, na TV Record. O elenco disputa pelo prêmio de R$ 2 milhões. Os chamados peões ficarão confinados em Itapecerica da Serra, na fazenda, localizada em São Paulo. Adriane Galisteu segue sendo a apresentadora, no posto desde 2021. Leia mais A Fazenda 17: veja programação de cada dia, de segunda a domingo Sobre o assunto A Fazenda 17: veja programação de cada dia, de segunda a domingo Duda Wendling em A Fazenda 17: trajetória como atriz e influencer A carreira como atriz começou aos seis anos, quando interpretou Clarinha na novela ‘Avenida Brasil’, transmitida pela Globo em 2012. Na emissora, também esteve no elenco de ‘Joia Rara’, em 2013, e ‘Verão 90’, em 2019.

Outros de seus trabalhos foram na novela ‘Cúmplices de um Resgate’, no SBT, em 2015, e na série ‘Valentins’, em 2017, no canal fechado Gloob. Hoje, como influencer, faz vídeos com a sua rotina e viagens. No Instagram, ela tem mais de 2 milhões de seguidores. Em 2022, Wendling foi apontada como affair do cantor João Gomes. Ao desmentir o boato, ela diz que é amiga do cantor e que foi alvo de muitas críticas na internet, sendo chamada de “interesseira”, por exemplo.

Diferente das outras edições, aos domingos, a Fazenda 17 será transmitida às 16h. A mudança foi adotada para encaixar nos horários do Campeonato Brasileiro, enfrentando a audiência do “Domingão com Huck”, da Globo. O reality poderá ser acompanhado 24h no RecordPlus, plataforma de streaming da emissora. Além da transmissão na TV, conteúdos extras estarão disponíveis nas redes sociais e plataformas digitais pelo público; saiba quais são: