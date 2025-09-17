Duda Wendling em A Fazenda 17: quem é a participante

Duda Wendling em A Fazenda 17: conheça a atriz e influencerA atriz e influencer entrou no reality após o resto do elenco por diagnóstico de Covid-19; veja quem é Duda Wendling
Duda Wendling está no elenco da 17ª edição da Fazenda. A influencer, de 19 anos de idade, foi ex-atriz mirim de telenovelas na Globo e no SBT.
Pelo diagnóstico de Covid-19 durante o pré-confinamento, Wendling precisou entrar depois do resto do elenco. Entrou no dia após a estreia, na terça, 16.
A edição do reality estreou nessa segunda-feira, 15, na TV Record. O elenco disputa pelo prêmio de R$ 2 milhões.
Os chamados peões ficarão confinados em Itapecerica da Serra, na fazenda, localizada em São Paulo. Adriane Galisteu segue sendo a apresentadora, no posto desde 2021.
Duda Wendling em A Fazenda 17: trajetória como atriz e influencer
A carreira como atriz começou aos seis anos, quando interpretou Clarinha na novela ‘Avenida Brasil’, transmitida pela Globo em 2012. Na emissora, também esteve no elenco de ‘Joia Rara’, em 2013, e ‘Verão 90’, em 2019.
Outros de seus trabalhos foram na novela ‘Cúmplices de um Resgate’, no SBT, em 2015, e na série ‘Valentins’, em 2017, no canal fechado Gloob.
Hoje, como influencer, faz vídeos com a sua rotina e viagens. No Instagram, ela tem mais de 2 milhões de seguidores.
Em 2022, Wendling foi apontada como affair do cantor João Gomes. Ao desmentir o boato, ela diz que é amiga do cantor e que foi alvo de muitas críticas na internet, sendo chamada de “interesseira”, por exemplo.
Sobre a entrada no elenco de A Fazenda 17, diz que é um sonho que se torna realidade. “Agora começa uma nova fase: a história de uma Duda mais madura, consciente, forte e determinada a deixar sua marca dentro do jogo", acrescenta nas redes sociais.
Leia mais
Onde assistir à participação de Duda Wendling em A Fazenda 17?
No ar desde segunda-feira, 15, o reality será transmitido na Record de segunda a sexta, às 22h30, após a novela “Reis - O pecado”.
Diferente das outras edições, aos domingos, a Fazenda 17 será transmitida às 16h. A mudança foi adotada para encaixar nos horários do Campeonato Brasileiro, enfrentando a audiência do “Domingão com Huck”, da Globo.
O reality poderá ser acompanhado 24h no RecordPlus, plataforma de streaming da emissora.
Além da transmissão na TV, conteúdos extras estarão disponíveis nas redes sociais e plataformas digitais pelo público; saiba quais são:
- Desabafo do Peão: momentos em que os participantes usam o celular para gravar vídeos que serão divulgados nas redes sociais de A Fazenda;
- Cantinho do Fazendeiro: o Fazendeiro da Semana compartilha suas estratégias e decisões;
- Hora do Ventura: a partir das 14h, Bruno Ventura e Maísa Carla trazem análises, fofocas e bastidores;
- Podcast Aquecendo o Feno: exibido às quartas-feiras, às 18h, com Lucas Selfie, influenciadores e ex-participantes. Disponível no portal R7, YouTube, RecordPlus e redes sociais de A Fazenda;
- Cabine de Descompressão: bate-papo com o peão que será eliminado. Exibida nas quintas-feiras de eliminação, com exclusividade pelo RecordPlus, logo após o encerramento do programa na TV.