A Fazenda: como estão hoje os campeões? Veja antes e depois

A Fazenda: como estão hoje os campeões? Veja antes e depoisDe Dado Dolabella a Sacha Bali, confira como estão hoje os campeões das 16 edições de A Fazenda, o reality que mistura provas, tretas e muita convivência rural
Em exibição desde 2009, A Fazenda se consolidou como um dos maiores realities da TV brasileira, reunindo celebridades e anônimos em uma rotina rural cheia de conflitos, alianças e provas desafiadoras.
Ao longo de 16 edições, nomes marcantes conquistaram o público, levaram o prêmio milionário para casa e seguiram rumos distintos após o programa.
É + que streaming. É arte, cultura e história.
+ filmes, séries e documentários
+ reportagens interativas
+ colunistas exclusivos
Leia mais
A seguir, relembre todos os campeões de A Fazenda e veja como estão hoje.
Dado Dolabella – A Fazenda 1 (2009)
Primeiro vencedor do reality, Dado Dolabella venceu com expressivos 83% dos votos, superando Danni Carlos. Conhecido por sua personalidade intensa e participações polêmicas, ele protagonizou vários conflitos durante o confinamento.
Depois do programa, seguiu carreira na música e fez participações em novelas. Recentemente, adotou um estilo de vida mais naturalista e espiritual, com visual repaginado e cabelos longos.
Karina Bacchi – A Fazenda 2 (2009)
A atriz e apresentadora Karina Bacchi foi a grande campeã da segunda temporada, recebendo 56% dos votos. Sempre discreta, evitou brigas e construiu uma boa relação com os colegas.
Após o reality, tornou-se influenciadora digital, escritora e apresentadora. Também passou por uma transformação pessoal marcante, se tornou mãe e se aproximou da espiritualidade cristã.
Daniel Bueno – A Fazenda 3 (2010)
Modelo internacional, Daniel Bueno venceu com 44% dos votos, em uma final equilibrada contra Sérgio Abreu. Sua trajetória foi marcada por um jogo estratégico e momentos de isolamento.
O prêmio garantiu estabilidade financeira à família, e ele continuou trabalhando como modelo, especialmente no mercado europeu.
Joana Machado – A Fazenda 4 (2011)
Com uma personalidade forte, Joana Machado venceu a quarta edição com 48% dos votos, superando Monique Evans. Sua participação foi intensa, com várias discussões e embates.
Depois do reality, investiu em negócios próprios e seguiu como influenciadora fitness, afastando-se da vida de celebridade constante.
Viviane Araújo – A Fazenda 5 (2012)
Uma das campeãs mais icônicas, Viviane Araújo conquistou 84% dos votos do público ao derrotar Felipe Folgosi. Sua rivalidade com Nicole Bahls marcou a temporada.
Após o reality, continuou brilhando como atriz, rainha de bateria e, recentemente, tornou-se mãe. Sua popularidade segue em alta.
Bárbara Evans – A Fazenda 6 (2013)
Filha de Monique Evans, Bárbara Evans venceu com 50% dos votos após enfrentar cinco Roças. Ela teve uma trajetória intensa, com brigas e um romance com Mateus Verdelho.
Hoje, atua como influenciadora, modelo e mãe. Teve uma filha e recentemente anunciou a gestação de gêmeos.
DH Silveira – A Fazenda 7 (2014)
Vocalista da banda Cine, DH (Diego Silveira) levou o prêmio com 41% dos votos, adotando uma postura tranquila e evitando grandes polêmicas.
Depois do reality, continuou na música e se envolveu em projetos de produção musical, mantendo uma vida mais discreta.
Douglas Sampaio – A Fazenda 8 (2015)
Ex-Malhação, Douglas Sampaio venceu com 52% dos votos, numa edição marcada por conflitos. Sua participação foi marcada por altos e baixos emocionais.
Após o reality, fez trabalhos em teatro e TV, mas também esteve envolvido em polêmicas pessoais, que afetaram sua imagem pública.
Flávia Viana – A Fazenda 9 (2017)
Em uma edição formada por ex-participantes de realities, chamada "Nova Chance", Flávia Viana foi campeã com 56,37% dos votos. Conquistou o público com carisma e jogo equilibrado.
Após o reality, atuou como apresentadora, influenciadora e investiu o prêmio em imóveis. Hoje, é mãe e mantém presença ativa nas redes sociais.
Rafael Ilha – A Fazenda 10 (2018)
Ex-Polegar, Rafael Ilha venceu com 62,51% dos votos, após trajetória de superação e foco no jogo. Enfrentou duas Roças e derrotou João Zoli e Caique Aguiar.
Hoje, atua como comentarista e radialista, mantendo-se ativo na mídia e promovendo debates sobre dependência química, tema que enfrentou pessoalmente.
Lucas Viana – A Fazenda 11 (2019)
Modelo e influenciador, Lucas Viana venceu com 59,17% dos votos em uma final contra Hariany Almeida, com quem viveu um romance turbulento no reality.
Atualmente, segue como influenciador digital e modelo, com grande presença nas redes sociais e envolvido em campanhas publicitárias.
Jojo Todynho – A Fazenda 12 (2020)
Cantora e fenômeno da internet, Jojo Todynho venceu com 52,54% dos votos, em uma edição recorde de votação. Protagonizou momentos marcantes e discussões memoráveis.
Investiu o prêmio em imóveis, focou na carreira musical e na educação: chegou a iniciar faculdade de Direito e segue ativa como influenciadora.
Rico Melquiades – A Fazenda 13 (2021)
Conhecido pelo humor ácido, Rico Melquiades venceu com impressionantes 77,47% dos votos. Sua edição foi recheada de tretas, amizades inesperadas e momentos cômicos.
Após o reality, continuou na mídia, participou de programas e campanhas publicitárias, mantendo seu tom irreverente nas redes.
Bárbara Borges – A Fazenda 14 (2022)
Atriz e ex-Paquita, Babi Borges venceu com 61,14% dos votos. Começou de forma discreta, mas ganhou força ao se posicionar e enfrentar rivais como Deolane Bezerra.
Depois do programa, voltou aos palcos e à TV. Também investiu em projetos sociais e retomou a carreira artística com foco no teatro.
Jaquelline Grohalski – A Fazenda 15 (2023)
Ex-BBB, Jaquelline superou rejeições e virou favorita, vencendo com 56,17% dos votos. Sua resiliência conquistou o público.
Usou o prêmio de R$ 1,5 milhão para investir em negócios e hoje atua como influenciadora, com milhões de seguidores nas redes.
Sacha Bali – A Fazenda 16 (2024)
Ator com carreira consolidada, Sacha Bali não começou como favorito, mas eliminou fortes rivais e surpreendeu ao vencer com 50,93% dos votos.
Pretende investir o prêmio de R$ 2 milhões em projetos audiovisuais. Com carreira em crescimento, segue atuando e desenvolvendo roteiros para TV e cinema.