A Fazenda: como estão hoje os campeões? Veja antes e depois

Relembre todos os vencedores do reality rural da Record e descubra como cada um seguiu sua vida após conquistar o prêmio milionário. / Crédito: Reprodução/R7/Instagram @danielbuenooficial @jojotodynho

Em exibição desde 2009, A Fazenda se consolidou como um dos maiores realities da TV brasileira, reunindo celebridades e anônimos em uma rotina rural cheia de conflitos, alianças e provas desafiadoras. Ao longo de 16 edições, nomes marcantes conquistaram o público, levaram o prêmio milionário para casa e seguiram rumos distintos após o programa.

Depois do programa, seguiu carreira na música e fez participações em novelas. Recentemente, adotou um estilo de vida mais naturalista e espiritual, com visual repaginado e cabelos longos. Karina Bacchi – A Fazenda 2 (2009) Karina Bacchi venceu o jogo com popularidade constante. Crédito: Reprodução/R7/Instagram @karinabacchi A atriz e apresentadora Karina Bacchi foi a grande campeã da segunda temporada, recebendo 56% dos votos. Sempre discreta, evitou brigas e construiu uma boa relação com os colegas.

Após o reality, tornou-se influenciadora digital, escritora e apresentadora. Também passou por uma transformação pessoal marcante, se tornou mãe e se aproximou da espiritualidade cristã. Daniel Bueno – A Fazenda 3 (2010) O ex-modelo Daniel Bueno conquistou a terceira edição com jogo estratégico e superação. Crédito: Reprodução/R7/Instagram @danielbuenooficial Modelo internacional, Daniel Bueno venceu com 44% dos votos, em uma final equilibrada contra Sérgio Abreu. Sua trajetória foi marcada por um jogo estratégico e momentos de isolamento.

O prêmio garantiu estabilidade financeira à família, e ele continuou trabalhando como modelo, especialmente no mercado europeu. Joana Machado – A Fazenda 4 (2011) Na final, Joana Machado venceu Monique Evans e Raquel Pacheco; a participante teve enfrentamentos diretos no jogo. Crédito: Reprodução/R7/Instagram @joanamachadooficial Com uma personalidade forte, Joana Machado venceu a quarta edição com 48% dos votos, superando Monique Evans. Sua participação foi intensa, com várias discussões e embates.