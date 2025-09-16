A Fazenda 17: saiba como assistir ao vivo na TV e online

Reality rural A Fazenda 17 estreou em 15 de setembro, com Adriane Galisteu na apresentação. Veja onde assistir na TV e online / Crédito: Divulgação / Record

A 17ª edição do reality show rural A Fazenda, da Record, estreou em 15 de setembro e promete dinâmicas, discussões, relacionamentos e um prêmio de R$ 2 milhões para o vencedor. Confira a seguir onde assistir ao vivo ao programa, seja por meio da TV aberta, seja online.

A transmissão de A Fazenda 17 poderá ser acompanhada diariamente pela Record TV. Para quem gosta de dar uma "espiadinha" nos participantes ao longo do dia, a assinatura da plataforma RecordPlus, antigamente chamada de PlayPlus, permite acesso às câmeras da casa 24 horas por dia. Também é possível assistir à grade da TV na plataforma de streaming, por meio do plano gratuito de assinatura. A Fazenda 17: novo horário de transmissão aos domingos Uma novidade importante sobre A Fazenda 17 está na faixa de exibição aos domingos. Diferente das edições anteriores, não será exibida à noite neste dia da semana.