A Fazenda 17: saiba como assistir ao vivo na TV e online

A Fazenda 17: saiba como assistir ao vivo na TV e onlineO reality show rural A Fazenda, da Record, estreou sua 17ª edição. Confira onde assistir à A Fazenda em 2025
A 17ª edição do reality show rural A Fazenda, da Record, estreou em 15 de setembro e promete dinâmicas, discussões, relacionamentos e um prêmio de R$ 2 milhões para o vencedor.
Confira a seguir onde assistir ao vivo ao programa, seja por meio da TV aberta, seja online.
A Fazenda 17: onde assistir ao vivo à transmissão
A transmissão de A Fazenda 17 poderá ser acompanhada diariamente pela Record TV.
Para quem gosta de dar uma "espiadinha" nos participantes ao longo do dia, a assinatura da plataforma RecordPlus, antigamente chamada de PlayPlus, permite acesso às câmeras da casa 24 horas por dia.
Também é possível assistir à grade da TV na plataforma de streaming, por meio do plano gratuito de assinatura.
A Fazenda 17: novo horário de transmissão aos domingos
Uma novidade importante sobre A Fazenda 17 está na faixa de exibição aos domingos. Diferente das edições anteriores, não será exibida à noite neste dia da semana.
A Record TV decidiu antecipar a transmissão para 16 horas, ocupando o horário que hoje pertence ao programa "Acerte ou Caia!", de Tom Cavalcante.
A mudança visa enfrentar diretamente o "Domingão com Huck", da TV Globo, e reorganizar a grade da emissora, que precisou se ajustar por conta da transmissão do Campeonato Brasileiro.
Como o "Domingo Espetacular" será empurrado para mais tarde, o novo horário do reality rural aos domingos se encaixa na estratégia da emissora de manter bons índices de audiência ao longo da tarde.
Leia mais
Qual será o prêmio para o vencedor de A Fazenda 17?
A Record TV confirmou que o campeão da nova edição levará para casa um prêmio de R$ 2 milhões em dinheiro, repetindo o valor milionário que marcou a temporada anterior.
Na ocasião, o ator Sacha Bali foi o grande vencedor, enquanto Sidney Sampaio ganhou uma caminhonete zero quilômetro avaliada em R$ 230 mil como prêmio de 2° lugar. Yuri Bonotto, terceiro colocado, ganhou R$ 50 mil.
A manutenção da cifra milionária sinaliza que a emissora aposta na estabilidade da premiação como um atrativo para o público e para o elenco escalado.
Além do valor destinado ao campeão, os participantes de A Fazenda costumam receber cachês por sua participação, que podem variar de acordo com a notoriedade de cada um. Esses valores são pagos independentemente do desempenho no programa, sendo complementares ao prêmio final.