Kathy Maravilha em A Fazenda 17: quem é a participante do reality

A Fazenda 17: conheça Kathy Maravilha, participante do realityEx-Bonde das Maravilhas, DJ e veterana em realities, Kathy Maravilha promete agitar A Fazenda 17 com sua personalidade irreverente
A Fazenda 17 começou e o público já pode conhecer os participantes que disputarão o prêmio milionário.
Entre os peões está Kathy Maravilha, funkeira, DJ e ex-De Férias com o Ex, que chega ao reality trazendo irreverência, história no funk carioca e muitos momentos marcantes.
A seguir, saiba mais sobre Kathy Maravilha que promete movimentar o programa.
Kathy Maravilha em A Fazenda 17: quem é a participante
- Kathy Maravilha tem 26 anos, é natural do Rio de Janeiro e já é conhecida pelo público brasileiro.
- Ela conquistou fama como integrante do grupo de funk Bonde das Maravilhas, se destacou em realities e construiu uma carreira como DJ e influenciadora digital.
- Kathy não é novata quando o assunto é reality show. Em 2023 e 2024, participou do De Férias com o Ex Brasil Celebs, da MTV, e chamou atenção pela autenticidade e pelo jeito explosivo.
- Agora, encara o desafio de se tornar a nova sensação de A Fazenda 17.
Kathy Maravilha em A Fazenda 17: sucesso no Bonde das Maravilhas
- Kathy alcançou notoriedade em 2013, quando o Bonde das Maravilhas estourou no cenário do funk carioca.
- Ela foi uma das vozes mais marcantes do grupo, conhecido por letras ousadas e coreografias virais que marcaram uma geração.
- Destaque em músicas como Sadomasoquista e Aquecimento Kathy Maravilha.
- Reconhecida por estilo provocativo e coreografias de impacto.
Kathy Maravilha em A Fazenda 17: episódio da calcinha na pandemia
- Durante a pandemia de Covid-19, Kathy viralizou nas redes sociais ao improvisar uma máscara com uma calcinha verde para entrar em um shopping.
- O vídeo repercutiu em todo o país e reforçou seu estilo espontâneo e irreverente.
- Declarou em vídeo: “O auge! Esqueci a máscara... vou ter que botar a calcinha na cara”
Kathy Maravilha em A Fazenda 17: as redes sociais
- Com uma forte presença digital, Kathy Maravilha se descreve como DJ e dançarina.
- Em suas redes, compartilha vídeos de dança, bastidores de shows e memórias do funk carioca que marcaram sua trajetória.
- Mais de 422 mil seguidores no Instagram
- Na bio, a dançarina descreve-se: “No palco eu toco, eu danço e eu comando”
A Fazenda 17: quem são os participantes?
- Carol Lekker (Miss Bumbum Brasil 2022)
- Creo Kellab (ator)
- Duda Wendling (atriz mirim de Avenida Brasil)
- Dudu Camargo (ex-apresentador do SBT)
- Fabiano Moraes (empresário e pai de Viih Tube)
- Fernando Sampaio (ator)
- Gabily (funkeira)
- Gaby Spanic (atriz venezuelana)
- Guilherme Boury (ator)
- Kathy Maravilha (dançarina e ex-De Férias com o Ex)
- Luiz Mesquita (Atleta e filho de Otávio Mesquita)
- Maria Caporusso (influenciadora e ex-Casamento às Cegas)
- Martina Sanzi (influenciadora e ex-De Férias com o Ex)
- Matheus Martins (ator, modelo e DJ)
- Michelle Barros (jornalista ex-Globo)
- Nizam Hayek (ex-BBB 24)
- Rayane Figliuzzi (empresária e namorada de Belo)
- Renata Müller (criadora de conteúdo e ex de Victor Pecoraro)
- Saory Cardoso (influenciadora e cirurgiã dentista)
- Shia Phoenix (ator e ex de Lidi Lisboa)
- Tamires Assis (modelo e ex de Davi Brito)
- Toninho Tornado (humorista)
- Walério Araújo (estilista pernambucano)
- Wallas Arrais (cantor de forró)
- Will Guimarães (DJ e modelo)
- Yoná Sousa (ex-Ilhados com a Sogra)
A Fazenda 17: onde assistir ao vivo
A transmissão de A Fazenda 17 poderá ser acompanhada diariamente pela Record TV.
Para quem gosta de dar uma "espiadinha" nos participantes ao longo do dia, a assinatura da plataforma RecordPlus, antigamente chamada de PlayPlus, permite acesso às câmeras da casa 24 horas por dia.
Também é possível assistir à grade da TV na plataforma de streaming, por meio do plano gratuito de assinatura.
A Fazenda 17: novo horário de transmissão aos domingos
Uma novidade importante sobre A Fazenda 17 está na faixa de exibição aos domingos. Diferente das edições anteriores, não será exibida à noite neste dia da semana.
A Record TV decidiu antecipar a transmissão para 16 horas, ocupando o horário que hoje pertence ao programa "Acerte ou Caia!", de Tom Cavalcante.
