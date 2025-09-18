Os cookies nos ajudam a administrar este site. Ao usar nosso site, você concorda com nosso uso de cookies. Leia Mais or Aceitar.

Kathy Maravilha em A Fazenda 17: quem é a participante do reality

A Fazenda 17: conheça Kathy Maravilha, participante do reality

Ex-Bonde das Maravilhas, DJ e veterana em realities, Kathy Maravilha promete agitar A Fazenda 17 com sua personalidade irreverente
A Fazenda 17 começou e o público já pode conhecer os participantes que disputarão o prêmio milionário.

Entre os peões está Kathy Maravilha, funkeira, DJ e ex-De Férias com o Ex, que chega ao reality trazendo irreverência, história no funk carioca e muitos momentos marcantes.

A seguir, saiba mais sobre Kathy Maravilha que promete movimentar o programa.

Kathy Maravilha em A Fazenda 17: quem é a participante

  • Kathy Maravilha tem 26 anos, é natural do Rio de Janeiro e já é conhecida pelo público brasileiro.
  • Ela conquistou fama como integrante do grupo de funk Bonde das Maravilhas, se destacou em realities e construiu uma carreira como DJ e influenciadora digital.
  • Kathy não é novata quando o assunto é reality show. Em 2023 e 2024, participou do De Férias com o Ex Brasil Celebs, da MTV, e chamou atenção pela autenticidade e pelo jeito explosivo.
  • Agora, encara o desafio de se tornar a nova sensação de A Fazenda 17.

Kathy Maravilha em A Fazenda 17: sucesso no Bonde das Maravilhas

  • Kathy alcançou notoriedade em 2013, quando o Bonde das Maravilhas estourou no cenário do funk carioca.
  • Ela foi uma das vozes mais marcantes do grupo, conhecido por letras ousadas e coreografias virais que marcaram uma geração.
  • Destaque em músicas como Sadomasoquista e Aquecimento Kathy Maravilha.
  • Reconhecida por estilo provocativo e coreografias de impacto.

Kathy Maravilha em A Fazenda 17: episódio da calcinha na pandemia

  • Durante a pandemia de Covid-19, Kathy viralizou nas redes sociais ao improvisar uma máscara com uma calcinha verde para entrar em um shopping.
  • O vídeo repercutiu em todo o país e reforçou seu estilo espontâneo e irreverente.
  • Declarou em vídeo: “O auge! Esqueci a máscara... vou ter que botar a calcinha na cara”

Kathy Maravilha em A Fazenda 17: as redes sociais

  • Com uma forte presença digital, Kathy Maravilha se descreve como DJ e dançarina.
  • Em suas redes, compartilha vídeos de dança, bastidores de shows e memórias do funk carioca que marcaram sua trajetória.
  • Mais de 422 mil seguidores no Instagram
  • Na bio, a dançarina descreve-se: “No palco eu toco, eu danço e eu comando”

A Fazenda 17: quem são os participantes?

 

A Fazenda 17: onde assistir ao vivo

A transmissão de A Fazenda 17 poderá ser acompanhada diariamente pela Record TV.

Para quem gosta de dar uma "espiadinha" nos participantes ao longo do dia, a assinatura da plataforma RecordPlus, antigamente chamada de PlayPlus, permite acesso às câmeras da casa 24 horas por dia.

Também é possível assistir à grade da TV na plataforma de streaming, por meio do plano gratuito de assinatura.

A Fazenda 17: novo horário de transmissão aos domingos

Uma novidade importante sobre A Fazenda 17 está na faixa de exibição aos domingos. Diferente das edições anteriores, não será exibida à noite neste dia da semana.

A Record TV decidiu antecipar a transmissão para 16 horas, ocupando o horário que hoje pertence ao programa "Acerte ou Caia!", de Tom Cavalcante.

