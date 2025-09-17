Wallas Arrais em A Fazenda 17: saiba quem é o participante

Wallas Arrais, cantor de forró eletrônico, é o novo peão cearense na Fazenda 17. / Crédito: Reprodução/Instagram @wallasarrais

A 17ª temporada de A Fazenda estreou com grandes novidades e um elenco diverso que promete movimentar a sede. Entre os 26 confinados, o público pode acompanhar a trajetória de Wallas Arrais, cantor cearense de 32 anos conhecido pelo forró eletrônico e pelas polêmicas que marcaram sua vida pessoal.



Para o cantor, além da chance de disputar os R$ 2 milhões em prêmio, o reality é uma vitrine para fortalecer sua carreira nacional e conquistar ainda mais fãs.

“Vou levar o ritmo nordestino e mostrar um pouco mais da minha vida para o Brasil inteiro”, disse o cantor antes de entrar na sede. A Fazenda 17: quem são os participantes? Carol Lekker (Miss Bumbum Brasil 2022)

Creo Kellab (ator)

Duda Wendling (atriz mirim de Avenida Brasil)

Dudu Camargo (ex-apresentador do SBT)

Fabiano Moraes (empresário e pai de Viih Tube)

Fernando Sampaio (ator)

Gabily (funkeira)

Gaby Spanic (atriz venezuelana)

Guilherme Boury (ator)

Kathy Maravilha (dançarina e ex-De Férias com o Ex)

Luiz Mesquita (Atleta e filho de Otávio Mesquita)

Maria Caporusso (influenciadora e ex-Casamento às Cegas)

Martina Sanzi (influenciadora e ex-De Férias com o Ex)

Matheus Martins (ator, modelo e DJ)

Michelle Barros (jornalista ex-Globo)

Nizam Hayek (ex-BBB 24)

Rayane Figliuzzi (empresária e namorada de Belo)

Renata Müller (criadora de conteúdo e ex de Victor Pecoraro)

Saory Cardoso (influenciadora e cirurgiã dentista)

Shia Phoenix (ator e ex de Lidi Lisboa)

Tamires Assis (modelo e ex de Davi Brito)

Toninho Tornado (humorista)

Walério Araújo (estilista pernambucano)

Wallas Arrais (cantor de forró)

Will Guimarães (DJ e modelo)

Yoná Sousa (ex-Ilhados com a Sogra)

A Fazenda 17: onde assistir ao vivo A transmissão de A Fazenda 17 poderá ser acompanhada diariamente pela Record TV.

Para quem gosta de dar uma "espiadinha" nos participantes ao longo do dia, a assinatura da plataforma RecordPlus, antigamente chamada de PlayPlus, permite acesso às câmeras da casa 24 horas por dia. Também é possível assistir à grade da TV na plataforma de streaming, por meio do plano gratuito de assinatura. A Fazenda 17: novo horário de transmissão aos domingos Uma novidade importante sobre A Fazenda 17 está na faixa de exibição aos domingos. Diferente das edições anteriores, não será exibida à noite neste dia da semana.