Wallas Arrais em A Fazenda 17: saiba quem é o participante

A Fazenda 17: conheça o cantor Wallas Arrais, participante do realityCantor de forró eletrônico, natural do Ceará, já emplacou sucessos, viveu polêmicas em relacionamentos e agora encara o desafio do confinamento na Record
A 17ª temporada de A Fazenda estreou com grandes novidades e um elenco diverso que promete movimentar a sede.
Entre os 26 confinados, o público pode acompanhar a trajetória de Wallas Arrais, cantor cearense de 32 anos conhecido pelo forró eletrônico e pelas polêmicas que marcaram sua vida pessoal.
Wallas Arrais em A Fazenda 17: quem é o participante
- Natural de Iguatu, no Ceará, Wallas começou cedo no mundo da música.
- Aos 11 anos, já tocava teclado em bandas locais e, com o tempo, aprendeu a dominar instrumentos como sanfona, piano, bateria, violão, guitarra e flauta.
- Aos 15 anos, tornou-se vocalista da Banda Tatuagem e passou por grupos de forró de destaque, como Gatinha Manhosa, Moleca 100 Vergonha e Forrozão Tropykália.
- Em 2016, decidiu seguir carreira solo e foi apontado como revelação do forró eletrônico no ano seguinte.
- Desde então, lançou sucessos como Frio na Barriga e Eu Não Vou, músicas que caíram no gosto do público nordestino e somam milhares de reproduções.
Wallas Arrais em A Fazenda 17: parcerias de sucesso e reconhecimento
- Ao longo da carreira, Wallas participou de eventos como Vila Mix Fortaleza e ExpoCrato.
- Em 2018, gravou seu primeiro DVD, Wallas de Boa, que contou com participações de artistas renomados, incluindo Bell Marques, Xand Avião, Márcia Fellipe e Luan Estilizado.
- No ano seguinte, lançou o clipe Troquinho, em parceria com Simone & Simaria, alcançando milhões de visualizações no YouTube.
- Também firmou contrato com a Balada Music, empresa de Gusttavo Lima, consolidando seu espaço no mercado nacional.
- Atualmente, o cantor reúne mais de um milhão de seguidores nas redes sociais e cerca de 68 mil ouvintes mensais em plataformas de streaming.
Wallas Arrais em A Fazenda 17: polêmicas pessoais e vida amorosa
- Em 2019, Wallas ganhou notoriedade nacional ao assumir namoro com a influenciadora Mileide Mihaile, ex de Wesley Safadão e ex-peoa de A Fazenda 13. O relacionamento terminou de forma conturbada.
- O fim com Mileide também gerou polêmica: notícias apontaram que a influenciadora teria rasgado roupas do cantor e deixado em sacos de lixo na portaria do condomínio. Ela, por sua vez, classificou a história como “fake news”.
- Em outro momento, Wallas se envolveu em brigas públicas com a mãe de seu filho, a qual o acusava de atraso no pagamento de pensão alimentícia.
- Na época, a mãe de seu filho chegou a organizar uma rifa para arcar com os custos escolares da criança, alegando que a quantia paga por Wallas não era suficiente.
- O cantor negou as acusações e, atualmente, mantém uma relação próxima com o filho, inclusive levando o menino a shows.
O desafio de Wallas Arrais em A Fazenda 17
Agora, Wallas enfrenta uma experiência totalmente diferente: o confinamento em A Fazenda 17. A Record promete testar sua capacidade de lidar com a pressão do jogo, os conflitos da convivência e os desafios das provas.
Para o cantor, além da chance de disputar os R$ 2 milhões em prêmio, o reality é uma vitrine para fortalecer sua carreira nacional e conquistar ainda mais fãs.
“Vou levar o ritmo nordestino e mostrar um pouco mais da minha vida para o Brasil inteiro”, disse o cantor antes de entrar na sede.
A Fazenda 17: quem são os participantes?
- Carol Lekker (Miss Bumbum Brasil 2022)
- Creo Kellab (ator)
- Duda Wendling (atriz mirim de Avenida Brasil)
- Dudu Camargo (ex-apresentador do SBT)
- Fabiano Moraes (empresário e pai de Viih Tube)
- Fernando Sampaio (ator)
- Gabily (funkeira)
- Gaby Spanic (atriz venezuelana)
- Guilherme Boury (ator)
- Kathy Maravilha (dançarina e ex-De Férias com o Ex)
- Luiz Mesquita (Atleta e filho de Otávio Mesquita)
- Maria Caporusso (influenciadora e ex-Casamento às Cegas)
- Martina Sanzi (influenciadora e ex-De Férias com o Ex)
- Matheus Martins (ator, modelo e DJ)
- Michelle Barros (jornalista ex-Globo)
- Nizam Hayek (ex-BBB 24)
- Rayane Figliuzzi (empresária e namorada de Belo)
- Renata Müller (criadora de conteúdo e ex de Victor Pecoraro)
- Saory Cardoso (influenciadora e cirurgiã dentista)
- Shia Phoenix (ator e ex de Lidi Lisboa)
- Tamires Assis (modelo e ex de Davi Brito)
- Toninho Tornado (humorista)
- Walério Araújo (estilista pernambucano)
- Wallas Arrais (cantor de forró)
- Will Guimarães (DJ e modelo)
- Yoná Sousa (ex-Ilhados com a Sogra)
A Fazenda 17: onde assistir ao vivo
A transmissão de A Fazenda 17 poderá ser acompanhada diariamente pela Record TV.
Para quem gosta de dar uma "espiadinha" nos participantes ao longo do dia, a assinatura da plataforma RecordPlus, antigamente chamada de PlayPlus, permite acesso às câmeras da casa 24 horas por dia.
Também é possível assistir à grade da TV na plataforma de streaming, por meio do plano gratuito de assinatura.
A Fazenda 17: novo horário de transmissão aos domingos
Uma novidade importante sobre A Fazenda 17 está na faixa de exibição aos domingos. Diferente das edições anteriores, não será exibida à noite neste dia da semana.
A Record TV decidiu antecipar a transmissão para 16 horas, ocupando o horário que hoje pertence ao programa "Acerte ou Caia!", de Tom Cavalcante.