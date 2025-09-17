Wallas Arrais em A Fazenda 17: saiba quem é o participante

Os cookies nos ajudam a administrar este site. Ao usar nosso site, você concorda com nosso uso de cookies. Leia Mais or Aceitar.

A Fazenda 17: conheça o cantor Wallas Arrais, participante do reality

Cantor de forró eletrônico, natural do Ceará, já emplacou sucessos, viveu polêmicas em relacionamentos e agora encara o desafio do confinamento na Record
Izabele Vasconcelos
Izabele Vasconcelos
Tipo Notícia

A 17ª temporada de A Fazenda estreou com grandes novidades e um elenco diverso que promete movimentar a sede.

Entre os 26 confinados, o público pode acompanhar a trajetória de Wallas Arrais, cantor cearense de 32 anos conhecido pelo forró eletrônico e pelas polêmicas que marcaram sua vida pessoal.

Wallas Arrais em A Fazenda 17: quem é o participante

  • Natural de Iguatu, no Ceará, Wallas começou cedo no mundo da música.
  • Aos 11 anos, já tocava teclado em bandas locais e, com o tempo, aprendeu a dominar instrumentos como sanfona, piano, bateria, violão, guitarra e flauta.
  • Aos 15 anos, tornou-se vocalista da Banda Tatuagem e passou por grupos de forró de destaque, como Gatinha Manhosa, Moleca 100 Vergonha e Forrozão Tropykália.
  • Em 2016, decidiu seguir carreira solo e foi apontado como revelação do forró eletrônico no ano seguinte.
  • Desde então, lançou sucessos como Frio na Barriga e Eu Não Vou, músicas que caíram no gosto do público nordestino e somam milhares de reproduções.

Wallas Arrais em A Fazenda 17: parcerias de sucesso e reconhecimento

  • Ao longo da carreira, Wallas participou de eventos como Vila Mix Fortaleza e ExpoCrato.
  • Em 2018, gravou seu primeiro DVD, Wallas de Boa, que contou com participações de artistas renomados, incluindo Bell Marques, Xand Avião, Márcia Fellipe e Luan Estilizado.
  • No ano seguinte, lançou o clipe Troquinho, em parceria com Simone & Simaria, alcançando milhões de visualizações no YouTube.
  • Também firmou contrato com a Balada Music, empresa de Gusttavo Lima, consolidando seu espaço no mercado nacional.
  • Atualmente, o cantor reúne mais de um milhão de seguidores nas redes sociais e cerca de 68 mil ouvintes mensais em plataformas de streaming.

Wallas Arrais em A Fazenda 17: polêmicas pessoais e vida amorosa

  • Em 2019, Wallas ganhou notoriedade nacional ao assumir namoro com a influenciadora Mileide Mihaile, ex de Wesley Safadão e ex-peoa de A Fazenda 13. O relacionamento terminou de forma conturbada.
  • O fim com Mileide também gerou polêmica: notícias apontaram que a influenciadora teria rasgado roupas do cantor e deixado em sacos de lixo na portaria do condomínio. Ela, por sua vez, classificou a história como “fake news”.
  • Em outro momento, Wallas se envolveu em brigas públicas com a mãe de seu filho, a qual o acusava de atraso no pagamento de pensão alimentícia.
  • Na época, a mãe de seu filho chegou a organizar uma rifa para arcar com os custos escolares da criança, alegando que a quantia paga por Wallas não era suficiente.
  • O cantor negou as acusações e, atualmente, mantém uma relação próxima com o filho, inclusive levando o menino a shows.

O desafio de Wallas Arrais em A Fazenda 17

Agora, Wallas enfrenta uma experiência totalmente diferente: o confinamento em A Fazenda 17. A Record promete testar sua capacidade de lidar com a pressão do jogo, os conflitos da convivência e os desafios das provas.

Para o cantor, além da chance de disputar os R$ 2 milhões em prêmio, o reality é uma vitrine para fortalecer sua carreira nacional e conquistar ainda mais fãs.

“Vou levar o ritmo nordestino e mostrar um pouco mais da minha vida para o Brasil inteiro”, disse o cantor antes de entrar na sede.

A Fazenda 17: quem são os participantes?

  1. Carol Lekker (Miss Bumbum Brasil 2022)
  2. Creo Kellab (ator)
  3. Duda Wendling (atriz mirim de Avenida Brasil)
  4. Dudu Camargo (ex-apresentador do SBT)
  5. Fabiano Moraes (empresário e pai de Viih Tube)
  6. Fernando Sampaio (ator)
  7. Gabily (funkeira)
  8. Gaby Spanic (atriz venezuelana)
  9. Guilherme Boury (ator)
  10. Kathy Maravilha (dançarina e ex-De Férias com o Ex)
  11. Luiz Mesquita (Atleta e filho de Otávio Mesquita)
  12. Maria Caporusso (influenciadora e ex-Casamento às Cegas)
  13. Martina Sanzi (influenciadora e ex-De Férias com o Ex)
  14. Matheus Martins (ator, modelo e DJ)
  15. Michelle Barros (jornalista ex-Globo)
  16. Nizam Hayek (ex-BBB 24)
  17. Rayane Figliuzzi (empresária e namorada de Belo)
  18. Renata Müller (criadora de conteúdo e ex de Victor Pecoraro)
  19. Saory Cardoso (influenciadora e cirurgiã dentista)
  20. Shia Phoenix (ator e ex de Lidi Lisboa)
  21. Tamires Assis (modelo e ex de Davi Brito)
  22. Toninho Tornado (humorista)
  23. Walério Araújo (estilista pernambucano)
  24. Wallas Arrais (cantor de forró)
  25. Will Guimarães (DJ e modelo)
  26. Yoná Sousa (ex-Ilhados com a Sogra)

A Fazenda 17: onde assistir ao vivo

A transmissão de A Fazenda 17 poderá ser acompanhada diariamente pela Record TV.

Para quem gosta de dar uma "espiadinha" nos participantes ao longo do dia, a assinatura da plataforma RecordPlus, antigamente chamada de PlayPlus, permite acesso às câmeras da casa 24 horas por dia.

Também é possível assistir à grade da TV na plataforma de streaming, por meio do plano gratuito de assinatura.

A Fazenda 17: novo horário de transmissão aos domingos

Uma novidade importante sobre A Fazenda 17 está na faixa de exibição aos domingos. Diferente das edições anteriores, não será exibida à noite neste dia da semana.

A Record TV decidiu antecipar a transmissão para 16 horas, ocupando o horário que hoje pertence ao programa "Acerte ou Caia!", de Tom Cavalcante.

