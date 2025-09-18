Fabiano Moraes em A Fazenda 17: quem é o pai da Viih Tube

A Fazenda 17 conta com 26 participantes na nova edição do programa. Conheça Fabiano Moraes, pai da influenciadora Viih Tube e novo peão da roça

Fabiano Moraes é um dos nomes confirmados no elenco de A Fazenda 17, que estreou nessa segunda-feira, 15, na Record TV.

Ele chega com um histórico familiar conhecido, por ser pai da influenciadora Viih Tube. Veja quem é, curiosidades, e o que esperar dele no confinamento da roça.