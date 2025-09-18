Fabiano Moraes em A Fazenda 17: quem é o pai da Viih Tube

A Fazenda 17: conheça Fabiano Moraes, pai da Viih TubeA Fazenda 17 conta com 26 participantes na nova edição do programa. Conheça Fabiano Moraes, pai da influenciadora Viih Tube e novo peão da roça
Fabiano Moraes é um dos nomes confirmados no elenco de A Fazenda 17, que estreou nessa segunda-feira, 15, na Record TV.
Ele chega com um histórico familiar conhecido, por ser pai da influenciadora Viih Tube. Veja quem é, curiosidades, e o que esperar dele no confinamento da roça.
A Fazenda 17: quem é Fabiano Moraes
- Fabiano Moraes tem 51 anos de idade.
- É publicitário e produtor musical.
- Pai da influenciadora digital Viih Tube (Vitória di Felice Moraes), que acumula mais de 33 milhões de seguidores em seu perfil no Instagram.
A Fazenda 17: curiosidades e trajetória de Fabiano Moraes
- Ele enfrentou graves problemas de saúde ocular: tem a condição ceratocone, e já passou por dois transplantes de córnea, um no olho esquerdo em 2021, e outro no direito em 2024.
- Sofreu também com síndrome de burnout, mostrando em suas redes sociais que sua vida pessoal teve momentos de pressão e superação.
- Fabiano também já foi colunista, assessor de imprensa e trabalhou com comunicação e produção. Seu envolvimento com o meio artístico não é novo.
A Fazenda 17: relação de Fabiano Moraes com Viih Tube
- A relação dele com a filha tem sido, por vezes, conturbada. Viih Tube já falou publicamente que nunca tiveram uma conexão completamente próxima, que houve momentos de distância.
- Ele chegou a mencionar publicamente, em carta, que sentia saudade da filha, e que desejava reconciliação. Viih, por sua vez, pediu privacidade em alguns momentos, especialmente quando estava grávida.
- Pai e filha se reencontraram em um almoço após sete meses sem se ver. O momento foi publicado por Viih Tube em suas redes sociais.
- Antes de entrar no reality, Viih deu conselhos ao pai sobre saúde mental, ressaltando que ele precisa preservar isso dentro do confinamento.
A Fazenda 17: o que esperar de Fabiano Moraes
- Fabiano disse que pode ganhar empatia por sua história de superação e o fato de ser pai de uma figura pública, mas também pode enfrentar críticas caso sua relação com Viih ou posturas passadas sejam trazidas à tona.
- Seu preparo pode não ser apenas físico ou de convivência, mas emocional: lidar com disputas, isolamento, julgamentos do público temas nos quais ele já teve experiência pessoal, de acordo com o produtor.
- O publicitário afirma que sua maior dificuldade no reality será a falta da sua família ao seu lado.
A Fazenda 17: quem são os participantes?
- Carol Lekker (Miss Bumbum Brasil 2022)
- Creo Kellab (ator)
- Duda Wendling (atriz mirim de Avenida Brasil)
- Dudu Camargo (ex-apresentador do SBT)
- Fabiano Moraes (empresário e pai de Viih Tube)
- Fernando Sampaio (ator)
- Gabily (funkeira)
- Gaby Spanic (atriz venezuelana)
- Guilherme Boury (ator)
- Kathy Maravilha (dançarina e ex-De Férias com o Ex)
- Luiz Mesquita (Atleta e filho de Otávio Mesquita)
- Maria Caporusso (influenciadora e ex-Casamento às Cegas)
- Martina Sanzi (influenciadora e ex-De Férias com o Ex)
- Matheus Martins (ator, modelo e DJ)
- Michelle Barros (jornalista ex-Globo)
- Nizam Hayek (ex-BBB 24)
- Rayane Figliuzzi (empresária e namorada de Belo)
- Renata Müller (criadora de conteúdo e ex de Victor Pecoraro)
- Saory Cardoso (influenciadora e cirurgiã dentista)
- Shia Phoenix (ator e ex de Lidi Lisboa)
- Tamires Assis (modelo e ex de Davi Brito)
- Toninho Tornado (humorista)
- Walério Araújo (estilista pernambucano)
- Wallas Arrais (cantor de forró)
- Will Guimarães (DJ e modelo)
- Yoná Sousa (ex-Ilhados com a Sogra)
A Fazenda 17: onde assistir
A Fazenda 17 é exibida diariamente pela Record TV às 22h30min e também está disponível no streaming Play Plus, com transmissão ao vivo de câmeras 24 horas para assinantes.
Na nova temporada, os peões competem pelo prêmio de R$ 2 milhões, o maior da história do programa. Entre os 26 participantes há dois infiltrados que prometem abalar a estrutura da roça.