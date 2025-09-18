Os cookies nos ajudam a administrar este site. Ao usar nosso site, você concorda com nosso uso de cookies. Leia Mais or Aceitar.

Fabiano Moraes em A Fazenda 17: quem é o pai da Viih Tube

A Fazenda 17: conheça Fabiano Moraes, pai da Viih Tube

A Fazenda 17 conta com 26 participantes na nova edição do programa. Conheça Fabiano Moraes, pai da influenciadora Viih Tube e novo peão da roça
Tipo Notícia

Fabiano Moraes é um dos nomes confirmados no elenco de A Fazenda 17, que estreou nessa segunda-feira, 15, na Record TV.

Ele chega com um histórico familiar conhecido, por ser pai da influenciadora Viih Tube. Veja quem é, curiosidades, e o que esperar dele no confinamento da roça.

A Fazenda 17: quem é Fabiano Moraes

  • Fabiano Moraes tem 51 anos de idade.
  • É publicitário e produtor musical.
  • Pai da influenciadora digital Viih Tube (Vitória di Felice Moraes), que acumula mais de 33 milhões de seguidores em seu perfil no Instagram.

A Fazenda 17: curiosidades e trajetória de Fabiano Moraes

  • Ele enfrentou graves problemas de saúde ocular: tem a condição ceratocone, e já passou por dois transplantes de córnea, um no olho esquerdo em 2021, e outro no direito em 2024.
  • Sofreu também com síndrome de burnout, mostrando em suas redes sociais que sua vida pessoal teve momentos de pressão e superação.
  • Fabiano também já foi colunista, assessor de imprensa e trabalhou com comunicação e produção. Seu envolvimento com o meio artístico não é novo.

A Fazenda 17: relação de Fabiano Moraes com Viih Tube

  • A relação dele com a filha tem sido, por vezes, conturbada. Viih Tube já falou publicamente que nunca tiveram uma conexão completamente próxima, que houve momentos de distância.
  • Ele chegou a mencionar publicamente, em carta, que sentia saudade da filha, e que desejava reconciliação. Viih, por sua vez, pediu privacidade em alguns momentos, especialmente quando estava grávida.
  • Pai e filha se reencontraram em um almoço após sete meses sem se ver. O momento foi publicado por Viih Tube em suas redes sociais.
  • Antes de entrar no reality, Viih deu conselhos ao pai sobre saúde mental, ressaltando que ele precisa preservar isso dentro do confinamento.

A Fazenda 17: o que esperar de Fabiano Moraes

  • Fabiano disse que pode ganhar empatia por sua história de superação e o fato de ser pai de uma figura pública, mas também pode enfrentar críticas caso sua relação com Viih ou posturas passadas sejam trazidas à tona.
  • Seu preparo pode não ser apenas físico ou de convivência, mas emocional: lidar com disputas, isolamento, julgamentos do público temas nos quais ele já teve experiência pessoal, de acordo com o produtor.
  • O publicitário afirma que sua maior dificuldade no reality será a falta da sua família ao seu lado.

 

A Fazenda 17: quem são os participantes?

A Fazenda 17: onde assistir

A Fazenda 17 é exibida diariamente pela Record TV às 22h30min e também está disponível no streaming Play Plus, com transmissão ao vivo de câmeras 24 horas para assinantes.

Na nova temporada, os peões competem pelo prêmio de R$ 2 milhões, o maior da história do programa. Entre os 26 participantes há dois infiltrados que prometem abalar a estrutura da roça.

