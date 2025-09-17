Martina Sanzi em A Fazenda 17: quem é a influencer no elenco

A peoa Martina Sanzi ganhou visibilidade em diferentes edições do "De Férias com o Ex" e hoje tem mais de 400 mil seguidores no Instagram / Crédito: Reprodução/Record TV

Martina Sanzi é uma dos 26 participantes confirmados em A Fazenda 17. A influenciadora de 32 anos disputa o prêmio de R$ 2 milhões do reality rural, que estreou em 15 de setembro, com Adriane Galisteu na apresentação. A seguir, saiba mais sobre Sanzi, que ganhou visibilidade em diferentes edições do "De Férias com o Ex" e hoje tem mais de 400 mil seguidores no Instagram.