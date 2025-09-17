Os cookies nos ajudam a administrar este site. Ao usar nosso site, você concorda com nosso uso de cookies. Leia Mais or Aceitar.

Martina Sanzi em A Fazenda 17: quem é a influencer no elenco

A Fazenda 17: conheça a influenciadora Martina Sanzi, no elenco do reality

Natural de Porto Alegre, influenciadora participou do De Férias com o Ex e já discutiu com Nizam, com quem divide confinamento em A Fazenda 17
Autor Mateus Brisa
Autor
Mateus Brisa Coordenador de distribuição
Ver perfil do autor
Tipo Notícia

Martina Sanzi é uma dos 26 participantes confirmados em A Fazenda 17. A influenciadora de 32 anos disputa o prêmio de R$ 2 milhões do reality rural, que estreou em 15 de setembro, com Adriane Galisteu na apresentação.

A seguir, saiba mais sobre Sanzi, que ganhou visibilidade em diferentes edições do "De Férias com o Ex" e hoje tem mais de 400 mil seguidores no Instagram.

Martina Sanzi em A Fazenda 17: trajetória da influenciadora

  • Natural de Porto Alegre (RS), Martina Sanzi participou de três edições do De Férias com o Ex: a terceira; o "Diretoria" e o "Caribe VIP";
  • Em suas participações, ela acumula controvérsias. Na edição "Caribe VIP", ela foi expulsa após um desentimento com Nizam, que também está em A Fazenda 17;
  • Em 2023, Martina foi retirada de uma balada em Teresina (PI) por agredir pelo menos um dos seguranças da festa, após uma confusão;
  • No Instagram, Martina dá dicas de moda, autocuidado e beleza, além de sugerir produtos disponíveis em distribuidoras como Shein;
  • Em A Fazenda 17, Martina disse que terá dificuldade de "por em prática" o que vem trabalhando na terapia. "Vamos ver se vou deixar minha terapeuta orgulhosa, ou se vai tudo para o ralo", comentou ela à produção do programa.

Leia mais

A Fazenda 17: quem são os participantes?

  1. Carol Lekker (Miss Bumbum Brasil 2022)
  2. Creo Kellab (ator)
  3. Duda Wendling (atriz mirim de Avenida Brasil)
  4. Dudu Camargo (ex-apresentador do SBT)
  5. Fabiano Moraes (empresário e pai de Viih Tube)
  6. Fernando Sampaio (ator)
  7. Gabily (funkeira)
  8. Gaby Spanic (atriz venezuelana)
  9. Guilherme Boury (ator)
  10. Kathy Maravilha (dançarina e ex-De Férias com o Ex)
  11. Luiz Mesquita (Atleta e filho de Otávio Mesquita)
  12. Maria Caporusso (influenciadora e ex-Casamento às Cegas)
  13. Martina Sanzi (influenciadora e ex-De Férias com o Ex)
  14. Matheus Martins (ator, modelo e DJ)
  15. Michelle Barros (jornalista ex-Globo)
  16. Nizam Hayek (ex-BBB 24)
  17. Rayane Figliuzzi (empresária e namorada de Belo)
  18. Renata Müller (criadora de conteúdo e ex de Victor Pecoraro)
  19. Saory Cardoso (influenciadora e cirurgiã dentista)
  20. Shia Phoenix (ator e ex de Lidi Lisboa)
  21. Tamires Assis (modelo e ex de Davi Brito)
  22. Toninho Tornado (humorista)
  23. Walério Araújo (estilista pernambucano)
  24. Wallas Arrais (cantor de forró)
  25. Will Guimarães (DJ e modelo)
  26. Yoná Sousa (ex-Ilhados com a Sogra)

A Fazenda 17: onde assistir ao vivo

A transmissão de A Fazenda 17 poderá ser acompanhada diariamente pela Record TV.

Para quem gosta de dar uma "espiadinha" nos participantes ao longo do dia, a assinatura da plataforma RecordPlus, antigamente chamada de PlayPlus, permite acesso às câmeras da casa 24 horas por dia.

Também é possível assistir à grade da TV na plataforma de streaming, por meio do plano gratuito de assinatura.

A Fazenda 17: novo horário de transmissão aos domingos

Uma novidade importante sobre A Fazenda 17 está na faixa de exibição aos domingos. Diferente das edições anteriores, não será exibida à noite neste dia da semana.

A Record TV decidiu antecipar a transmissão para 16 horas, ocupando o horário que hoje pertence ao programa "Acerte ou Caia!", de Tom Cavalcante.

Leia mais

