Martina Sanzi em A Fazenda 17: quem é a influencer no elenco

A Fazenda 17: conheça a influenciadora Martina Sanzi, no elenco do realityNatural de Porto Alegre, influenciadora participou do De Férias com o Ex e já discutiu com Nizam, com quem divide confinamento em A Fazenda 17
Martina Sanzi é uma dos 26 participantes confirmados em A Fazenda 17. A influenciadora de 32 anos disputa o prêmio de R$ 2 milhões do reality rural, que estreou em 15 de setembro, com Adriane Galisteu na apresentação.
A seguir, saiba mais sobre Sanzi, que ganhou visibilidade em diferentes edições do "De Férias com o Ex" e hoje tem mais de 400 mil seguidores no Instagram.
Martina Sanzi em A Fazenda 17: trajetória da influenciadora
- Natural de Porto Alegre (RS), Martina Sanzi participou de três edições do De Férias com o Ex: a terceira; o "Diretoria" e o "Caribe VIP";
- Em suas participações, ela acumula controvérsias. Na edição "Caribe VIP", ela foi expulsa após um desentimento com Nizam, que também está em A Fazenda 17;
- Em 2023, Martina foi retirada de uma balada em Teresina (PI) por agredir pelo menos um dos seguranças da festa, após uma confusão;
- No Instagram, Martina dá dicas de moda, autocuidado e beleza, além de sugerir produtos disponíveis em distribuidoras como Shein;
- Em A Fazenda 17, Martina disse que terá dificuldade de "por em prática" o que vem trabalhando na terapia. "Vamos ver se vou deixar minha terapeuta orgulhosa, ou se vai tudo para o ralo", comentou ela à produção do programa.
A Fazenda 17: onde assistir ao vivo
A transmissão de A Fazenda 17 poderá ser acompanhada diariamente pela Record TV.
Para quem gosta de dar uma "espiadinha" nos participantes ao longo do dia, a assinatura da plataforma RecordPlus, antigamente chamada de PlayPlus, permite acesso às câmeras da casa 24 horas por dia.
Também é possível assistir à grade da TV na plataforma de streaming, por meio do plano gratuito de assinatura.
A Fazenda 17: novo horário de transmissão aos domingos
Uma novidade importante sobre A Fazenda 17 está na faixa de exibição aos domingos. Diferente das edições anteriores, não será exibida à noite neste dia da semana.
A Record TV decidiu antecipar a transmissão para 16 horas, ocupando o horário que hoje pertence ao programa "Acerte ou Caia!", de Tom Cavalcante.