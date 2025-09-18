Os cookies nos ajudam a administrar este site. Ao usar nosso site, você concorda com nosso uso de cookies. Leia Mais or Aceitar.

Matheus Martins em A Fazenda 17: quem é o participante infiltrado

A Fazenda 17: conheça o DJ Matheus Martins, no elenco do reality show

DJ, modelo e ator, Matheus Martins entra no programa como um dos infiltrados da temporada
Tipo Notícia

Matheus Martins é um dos 26 participantes na disputa pelo prêmio de R$ 2 milhões de reais em A Fazenda 17. A nova temporada estreou nesta segunda-feira, 15, na TV Record, sob o comando de Adriane Galisteu.

Conhecido por sua carreira de DJ e ator, Matheus entra no reality rural como um dos participantes infiltrados. A seguir, confira quem é o participante e qual o seu papel no jogo:

Matheus Martins em A Fazenda 17: vida pessoal e carreira

  • Natural de Santa Catarina, Matheus é filho de Márcia Martins, ginasta olímpica, dançarina contemporânea e artista de hip-hop.
  • Na música, Matheus é DJ e ficou conhecido nos eventos como um “camaleão da música eletrônica”, porque gosta de transitar entre diferentes estilos. Na moda, já viajou para o Chile e para Colômbia a trabalho como modelo.
  • Na atuação, o peão interpretou Radai, filho de Jessé, na novela Reis (2022), da Record, além de participar de produções infantojuvenis.

Matheus Martins em A Fazenda 17: dinâmica dos infiltrados

  • Matheus foi o escolhido como um dos infiltrados da temporada. A segunda infiltrada é Carol Lekker, Miss Bumbum 2022 e ex-participante do reality A Grande Conquista. Inicialmente, cada um acreditava ser o único.
  • A missão dos dois infiltrados é desestabilizar o jogo sem serem descobertos. Semanalmente, eles recebem missões secretas e pregam peças nos demais participantes. Rodrigo Carelli, diretor do reality, revelou que recusas às tarefas custarão R$ 5 mil de multa.
  • Se não forem descobertos pelos participantes até 23 de setembro, levam R$ 50 mil cada. Caso cinco ou mais peões acertem suas identidades, o prêmio será dividido entre eles.
  • Após a dinâmica, Carol e Matheus ficam como reservas, podendo substituir desistentes ou descartados.

A Fazenda 17: quem são os participantes?

A Fazenda 17: onde assistir ao vivo

A Fazenda 17 é exibida de segunda a sábado, às 22h30min, e aos domingos às 16 horas, na Record TV. Para quem prefere acompanhar tudo em tempo real, o Record Plus transmite 24 horas por dia, com até 80 câmeras exclusivas para assinantes.

Já no canal do YouTube oficial de A Fazenda, é possível assistir cortes com os momentos mais comentados.

