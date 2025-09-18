Matheus Martins em A Fazenda 17: quem é o participante infiltrado

DJ, modelo e ator, Matheus Martins entra no programa como um dos infiltrados da temporada

Matheus Martins é um dos 26 participantes na disputa pelo prêmio de R$ 2 milhões de reais em A Fazenda 17. A nova temporada estreou nesta segunda-feira, 15, na TV Record, sob o comando de Adriane Galisteu.

Conhecido por sua carreira de DJ e ator, Matheus entra no reality rural como um dos participantes infiltrados. A seguir, confira quem é o participante e qual o seu papel no jogo: