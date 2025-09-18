Matheus Martins em A Fazenda 17: quem é o participante infiltrado

A Fazenda 17: conheça o DJ Matheus Martins, no elenco do reality showDJ, modelo e ator, Matheus Martins entra no programa como um dos infiltrados da temporada
Matheus Martins é um dos 26 participantes na disputa pelo prêmio de R$ 2 milhões de reais em A Fazenda 17. A nova temporada estreou nesta segunda-feira, 15, na TV Record, sob o comando de Adriane Galisteu.
Conhecido por sua carreira de DJ e ator, Matheus entra no reality rural como um dos participantes infiltrados. A seguir, confira quem é o participante e qual o seu papel no jogo:
Matheus Martins em A Fazenda 17: vida pessoal e carreira
- Natural de Santa Catarina, Matheus é filho de Márcia Martins, ginasta olímpica, dançarina contemporânea e artista de hip-hop.
- Na música, Matheus é DJ e ficou conhecido nos eventos como um “camaleão da música eletrônica”, porque gosta de transitar entre diferentes estilos. Na moda, já viajou para o Chile e para Colômbia a trabalho como modelo.
- Na atuação, o peão interpretou Radai, filho de Jessé, na novela Reis (2022), da Record, além de participar de produções infantojuvenis.
Matheus Martins em A Fazenda 17: dinâmica dos infiltrados
- Matheus foi o escolhido como um dos infiltrados da temporada. A segunda infiltrada é Carol Lekker, Miss Bumbum 2022 e ex-participante do reality A Grande Conquista. Inicialmente, cada um acreditava ser o único.
- A missão dos dois infiltrados é desestabilizar o jogo sem serem descobertos. Semanalmente, eles recebem missões secretas e pregam peças nos demais participantes. Rodrigo Carelli, diretor do reality, revelou que recusas às tarefas custarão R$ 5 mil de multa.
- Se não forem descobertos pelos participantes até 23 de setembro, levam R$ 50 mil cada. Caso cinco ou mais peões acertem suas identidades, o prêmio será dividido entre eles.
- Após a dinâmica, Carol e Matheus ficam como reservas, podendo substituir desistentes ou descartados.
A Fazenda 17: quem são os participantes?
- Carol Lekker (Miss Bumbum Brasil 2022)
- Creo Kellab (ator)
- Duda Wendling (atriz mirim de Avenida Brasil)
- Dudu Camargo (ex-apresentador do SBT)
- Fabiano Moraes (empresário e pai de Viih Tube)
- Fernando Sampaio (ator)
- Gabily (funkeira)
- Gaby Spanic (atriz venezuelana)
- Guilherme Boury (ator)
- Kathy Maravilha (dançarina e ex-De Férias com o Ex)
- Luiz Mesquita (Atleta e filho de Otávio Mesquita)
- Maria Caporusso (influenciadora e ex-Casamento às Cegas)
- Martina Sanzi (influenciadora e ex-De Férias com o Ex)
- Matheus Martins (ator, modelo e DJ)
- Michelle Barros (jornalista ex-Globo)
- Nizam Hayek (ex-BBB 24)
- Rayane Figliuzzi (empresária e namorada de Belo)
- Renata Müller (criadora de conteúdo e ex de Victor Pecoraro)
- Saory Cardoso (influenciadora e cirurgiã dentista)
- Shia Phoenix (ator e ex de Lidi Lisboa)
- Tamires Assis (modelo e ex de Davi Brito)
- Toninho Tornado (humorista)
- Walério Araújo (estilista pernambucano)
- Wallas Arrais (cantor de forró)
- Will Guimarães (DJ e modelo)
- Yoná Sousa (ex-Ilhados com a Sogra)
A Fazenda 17: onde assistir ao vivo
A Fazenda 17 é exibida de segunda a sábado, às 22h30min, e aos domingos às 16 horas, na Record TV. Para quem prefere acompanhar tudo em tempo real, o Record Plus transmite 24 horas por dia, com até 80 câmeras exclusivas para assinantes.
Já no canal do YouTube oficial de A Fazenda, é possível assistir cortes com os momentos mais comentados.