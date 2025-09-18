Nizam Hayek em A Fazenda 17: veja quem é e curiosidades

A Fazenda 17: conheça Nizam Hayek, ex-BBB no elenco do realityDepois de sua participação no Big Brother Brasil 24, Nizam integra o time de peões da Fazenda 17. Saiba mais sobre o participante
Conhecido pelo seu portfólio de diversas viagens e participações em reality shows, Nizam é um dos nomes confirmados na Fazenda 17.
A nova edição estreou nessa segunda-feira, 15, sob o comando de Adriane Galisteu e reúne um elenco de celebridades para a disputa do prêmio de R$ 2 milhões.
A seguir, saiba mais sobre Nizam e descubra quem é o participante do reality com o qual ele possui um passado polêmico.
Nizam em A Fazenda 17: quem é o participante
- Nascido no dia 1 de janeiro de 1991, Nizam Haykeh tem origem libanesa, mas é natural de São Paulo.
- Com 34 anos, Nizam é solteiro e capricorniano. Aos 21, embarcou em uma carreira de cruzeirista vendendo pacotes turísticos e gerenciando uma agência de viagens.
- Nos dez anos que passou trabalhando na área, Nizam conheceu 62 países e aprendeu três línguas, voltando ao Brasil somente em 2022 quando perdeu o pai.
Nizam em A Fazenda 17: reality shows e polêmicas
- Participante do grupo Pipoca do Big Brother Brasil 24, Nizam foi o quarto eliminado da temporada com 17,14% dos votos.
- Sua participação foi polêmica após ter se envolvido em acusações de machismo ao lado dos participantes Rodriguinho, Vinícius Rodrigues e Luigi que criticaram de maneira inadequada o corpo de suas colegas de confinamento.
- Ele também teve um rápido envolvimento com Alane Dias que não foi pra frente por causa da declaração dela de querer “apenas beijinhos”. Em um desentendimento dos dois, Alane chegou até mesmo a desmaiar.
- Após sair do programa, Nizam emplacou um relacionamento com a atriz Letícia Spiller e começou a vender conteúdo adulto nas suas redes sociais.
- Sua outra participação em reality show foi no “De Férias com o Ex: Caribe VIP”, em que protagonizou uma briga com outra participante de A Fazenda 17, Martina Sanzi.
- Os dois viveram um breve romance no programa exibido pela MTV até que Martina ficou com outro participante, Aryan. Em uma festa, ela agrediu Nizam e foi expulsa do reality.
- Ao se reencontrarem na Fazenda, Nizam e Martina pediram desculpas um para o outro e compartilharam o desejo de começar uma relação do zero.
A Fazenda 17: quem são os participantes?
- Carol Lekker (Miss Bumbum Brasil 2022)
- Creo Kellab (ator)
- Duda Wendling (atriz mirim de Avenida Brasil)
- Dudu Camargo (ex-apresentador do SBT)
- Fabiano Moraes (empresário e pai de Viih Tube)
- Fernando Sampaio (ator)
- Gabily (funkeira)
- Gaby Spanic (atriz venezuelana)
- Guilherme Boury (ator)
- Kathy Maravilha (dançarina e ex-De Férias com o Ex)
- Luiz Mesquita (Atleta e filho de Otávio Mesquita)
- Maria Caporusso (influenciadora e ex-Casamento às Cegas)
- Martina Sanzi (influenciadora e ex-De Férias com o Ex)
- Matheus Martins (ator, modelo e DJ)
- Michelle Barros (jornalista ex-Globo)
- Nizam Hayek (ex-BBB 24)
- Rayane Figliuzzi (empresária e namorada de Belo)
- Renata Müller (criadora de conteúdo e ex de Victor Pecoraro)
- Saory Cardoso (influenciadora e cirurgiã dentista)
- Shia Phoenix (ator e ex de Lidi Lisboa)
- Tamires Assis (modelo e ex de Davi Brito)
- Toninho Tornado (humorista)
- Walério Araújo (estilista pernambucano)
- Wallas Arrais (cantor de forró)
- Will Guimarães (DJ e modelo)
- Yoná Sousa (ex-Ilhados com a Sogra)
A Fazenda 17: onde assistir ao vivo
A transmissão de A Fazenda 17 poderá ser acompanhada diariamente pela Record TV.
Para quem gosta de dar uma "espiadinha" nos participantes ao longo do dia, a assinatura da plataforma RecordPlus, antigamente chamada de PlayPlus, permite acesso às câmeras da casa 24 horas por dia.
Também é possível assistir à grade da TV na plataforma de streaming, por meio do plano gratuito de assinatura.
A Fazenda 17: novo horário de transmissão aos domingos
Uma novidade importante sobre A Fazenda 17 está na faixa de exibição aos domingos. Diferente das edições anteriores, não será exibida à noite neste dia da semana.
A Record TV decidiu antecipar a transmissão para 16 horas, ocupando o horário que hoje pertence ao programa "Acerte ou Caia!", de Tom Cavalcante.