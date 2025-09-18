Nizam Hayek em A Fazenda 17: veja quem é e curiosidades

Nizam, ex-bbb, participa da 17ª edição de A Fazenda. / Crédito: Reprodução/Instagram @afazendarecord

Conhecido pelo seu portfólio de diversas viagens e participações em reality shows, Nizam é um dos nomes confirmados na Fazenda 17. A nova edição estreou nessa segunda-feira, 15, sob o comando de Adriane Galisteu e reúne um elenco de celebridades para a disputa do prêmio de R$ 2 milhões.